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17 фото, которые можно назвать просто "Сантехник психанул"


Шедевры сантехников.

Шедевры сантехников.

О сантехниках существует немало анекдотов. И многие из них посвящены непосредственно их профессиональной деятельности. В этом обзоре мы собрали самые трешевые случаи, которые иначе как "Сантехник психанул" не назовешь.

1. «То есть все это время я мыл руки в унитазе?»


Неожиданная информация.

Неожиданная информация.

 

2. Раковина, которая превратилась в питьевой фонтанчик


Креативный кран.

Креативный кран.

 

3. Когда сантехник психанул...


Замысловатая конструкция.

Замысловатая конструкция.

 

4. Похоже, батарея застряла в текстурах


Пробник батареи.

Пробник батареи.

 

5. Это что, душевая для гномов?


Кран у пола.

Кран у пола.

 

6. Обычно трубы заканчиваются раковиной или ванной, разве не так?


Просто трубы.

Просто трубы.

 

7. Кульбиты из водопроводных труб


Высший пилотаж.

Высший пилотаж.

 

8. «Ну, я это, вроде как починил!»


17 фото, которые можно назвать просто "Сантехник психанул"

«Высококачественный» ремонт.

 

9. Иногда, машина может многое рассказать о своем владельце...


Машина сантехника.

Машина сантехника.

 

10. Когда за дело берется профессионал...


Классная сантехника.

Классная сантехника.

 

11. «Ай, и так сойдет!»


Проблема решена.

Проблема решена.

 

12. «Согласна, выглядит странно, зато какая экономия!»


Душ от соседей.

Душ от соседей.

 

13. Еще немного об эргономичных решениях


Два в одном.

Два в одном.

 

14. «Вот видно, что человек подходит к работе с фантазией и душой!»


Креативный унитаз.

Креативный унитаз.

 

15. У сантехника свое виденье прекрасного!


Красота, глазами сантехника.

Красота, глазами сантехника.

 

16. О, а это, наверное, раковина невидимка?


Невидимая раковина.

Невидимая раковина.

 

17. Все умывальники, как умывальники, а один - умывальник надзиратель


Главный умывальник.

Главный умывальник.

 

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17 фото, которые можно назвать просто "Сантехник психанул"

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17 фото, которые можно назвать просто "Сантехник психанул"Подписаться на мой Instagram
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