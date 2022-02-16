17 фото, которые можно назвать просто "Сантехник психанул"

Шедевры сантехников.

1. «То есть все это время я мыл руки в унитазе?»

Неожиданная информация.

2. Раковина, которая превратилась в питьевой фонтанчик

Креативный кран.

3. Когда сантехник психанул...

Замысловатая конструкция.

4. Похоже, батарея застряла в текстурах

Пробник батареи.

5. Это что, душевая для гномов?

Кран у пола.

6. Обычно трубы заканчиваются раковиной или ванной, разве не так?

Просто трубы.

7. Кульбиты из водопроводных труб

Высший пилотаж.

8. «Ну, я это, вроде как починил!»

«Высококачественный» ремонт.

9. Иногда, машина может многое рассказать о своем владельце...

Машина сантехника.

10. Когда за дело берется профессионал...

Классная сантехника.

11. «Ай, и так сойдет!»

Проблема решена.

12. «Согласна, выглядит странно, зато какая экономия!»

Душ от соседей.

13. Еще немного об эргономичных решениях

Два в одном.

14. «Вот видно, что человек подходит к работе с фантазией и душой!»

Креативный унитаз.

15. У сантехника свое виденье прекрасного!

Красота, глазами сантехника.

16. О, а это, наверное, раковина невидимка?

Невидимая раковина.

17. Все умывальники, как умывальники, а один - умывальник надзиратель

Главный умывальник.

Видео-бонус:

О сантехниках существует немало анекдотов. И многие из них посвящены непосредственно их профессиональной деятельности. В этом обзоре мы собрали самые трешевые случаи, которые иначе как "Сантехник психанул" не назовешь.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: