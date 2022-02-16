17 фото, которые можно назвать просто "Сантехник психанул"

Шедевры сантехников.
О сантехниках существует немало анекдотов. И многие из них посвящены непосредственно их профессиональной деятельности. В этом обзоре мы собрали самые трешевые случаи, которые иначе как "Сантехник психанул" не назовешь.
1. «То есть все это время я мыл руки в унитазе?»
Неожиданная информация.
2. Раковина, которая превратилась в питьевой фонтанчик
Креативный кран.
3. Когда сантехник психанул...
Замысловатая конструкция.
4. Похоже, батарея застряла в текстурах
Пробник батареи.
5. Это что, душевая для гномов?
Кран у пола.
6. Обычно трубы заканчиваются раковиной или ванной, разве не так?
Просто трубы.
7. Кульбиты из водопроводных труб
Высший пилотаж.
8. «Ну, я это, вроде как починил!»
«Высококачественный» ремонт.
9. Иногда, машина может многое рассказать о своем владельце...
Машина сантехника.
10. Когда за дело берется профессионал...
Классная сантехника.
11. «Ай, и так сойдет!»
Проблема решена.
12. «Согласна, выглядит странно, зато какая экономия!»
Душ от соседей.
13. Еще немного об эргономичных решениях
Два в одном.
14. «Вот видно, что человек подходит к работе с фантазией и душой!»
Креативный унитаз.
15. У сантехника свое виденье прекрасного!
Красота, глазами сантехника.
16. О, а это, наверное, раковина невидимка?
Невидимая раковина.
17. Все умывальники, как умывальники, а один - умывальник надзиратель
Главный умывальник.
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