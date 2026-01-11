Тоннель имени Сталина

Этот проект, реализованный компанией по модернизации Владивостокского тоннеля Дальневосточной железной дороги, стал первым в своей номинации на международном конкурсе «Лучший реализованный проект года 2019». Несмотря на официальное название «Владивостокский тоннель Дальневосточной железной дороги», в народе и в городе он известен под название «Тоннель им.
Через тоннель осуществляются грузовые перевозки в порты на полуострове Голдобина (мыс Чуркин), подвоз угля к Владивостокской ТЭЦ-2, а также движение пассажирских электропоездов. Длина тоннеля 1 382 м, ширина 5 м, высота — 8 м. Южный портал тоннеля: Первый проект железнодорожного тоннеля во Владивостоке из Долины Первой речки в Госпитальную Падь относится к 1888 году. Полностью тоннель должен был введен в эксплуатацию к маю 1916 года. Однако реально к строительству так и не приступили, а в 1914 году началась Первая мировая война. Затяжной ход войны сделал постройку тоннеля весьма актуальной. Совершенно неожиданно Владивосток стал крупнейшим военно-логистическим центром Российской империи, так как главные порты страны, расположенные на Балтике и Черном море оказались заблокированы, а Архангельск, помимо сезонного замерзания, не имел нормальной железнодорожной связи со страной, поскольку был связан с системой дорог нормальной колеи лишь узкоколейкой и дорогу туда фактически пришлось строить заново. Так тоннель выглядит после реконструкции на завершающем этапе: А вот так выглядел тоннель в самом начале работ по реконструкции: А стало вот так. Красота. Слева находится проем в дренажную камеру: В ней находятся скважины, которые забирают на себя воду из породы. Но За время работы они почти все пришли в негодность. Трубы проржавели, засорились. Какие-то скважины были разбурены заново, какие-то забутовали. А местами сделали и новые скважины. Но одних камер, конечно, мало. Вдоль основания обделки было пробурено больше ста скважин для дренажа. Слева — ниша для укрытия от подвижного состава. И временный «экран». Тоннель находится на прямой и в нем очень сильно дует, особенно зимой. На время проведения работ со стороны северного портала вешали такой экран. Северный портал. Тоже был восстановлен заново: Северный портал: А это дренажная штольня. Её тоже реконструировали. Хотя по сути её достроили до проекта. Штольня строилась несколько заходами и в совершенное разное время. Насквозь её так и не прошли, хотя осталось совсем немного до северного портала. На фотографии северный торец штольни и сбойка с тоннелем. Дренажная штольня обычно находится ниже подошвы тоннеля и служит для отводы воды на себя. В штольне были восстановлены старые скважины, сделаны новые. Проведен ремонт обделки и инженерных систем. Средний участок штольни: Старый участок штольни. Можете наглядно заценить степень ровности обделки по этим участкам: Обделку лечили, делали гидроизоляцию и наносили набрызг бетон. за обделку нагнетали очень много химии. Все это для того, чтобы сделать тоннель сухим. После завершения основных строительных работ начали монтировать контактную сеть и инженерные системы. Снова дренажная штольня. Из восстановленных скважин сделали отвод воды в дренажный лоток. Почти в последний момент было принято решение увеличить количество дренажных скважин в лотке тоннеля Пришлось придумать такую платформу с буровым станком. Слева — камера для укрытия персонала. Они сделаны через каждые 25 метров в шахматном порядке. Восстановленный портал. Обратите внимание, что сохранились петли, где были ворота, которые его закрывали. Финальный этап работ — инженерные системы смонтированы, идет замена рельсов и вводятся в эксплуатацию дренажные скважины. Дренажная штольня. Её естественно тоже привели в порядок, сделали освещение. Реконструкция, которая длилась с 2016 года, завершена! Тоннель имени Сталина во Владивостоке.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии