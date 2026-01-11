С нами не соску...
Тоннель имени Сталина



Этот проект, реализованный компанией по модернизации Владивостокского тоннеля Дальневосточной железной дороги, стал первым в своей номинации на международном конкурсе «Лучший реализованный проект года 2019». Несмотря на официальное название «Владивостокский тоннель Дальневосточной железной дороги», в народе и в городе он известен под название «Тоннель им.
Сталина» о чем говорят латунные буквы, установленные на портале еще в 1935 году, когда тоннель был открыт. Расположен он между платформами Третья Рабочая и Луговая. Имеет статус стратегического объекта и памятника истории и архитектуры краевого значения. Тоннель имени Сталина

Через тоннель осуществляются грузовые перевозки в порты на полуострове Голдобина (мыс Чуркин), подвоз угля к Владивостокской ТЭЦ-2, а также движение пассажирских электропоездов. Длина тоннеля 1 382 м, ширина 5 м, высота — 8 м. Южный портал тоннеля: Тоннель имени Сталина Первый проект железнодорожного тоннеля во Владивостоке из Долины Первой речки в Госпитальную Падь относится к 1888 году. Полностью тоннель должен был введен в эксплуатацию к маю 1916 года. Однако реально к строительству так и не приступили, а в 1914 году началась Первая мировая война. Затяжной ход войны сделал постройку тоннеля весьма актуальной. Совершенно неожиданно Владивосток стал крупнейшим военно-логистическим центром Российской империи, так как главные порты страны, расположенные на Балтике и Черном море оказались заблокированы, а Архангельск, помимо сезонного замерзания, не имел нормальной железнодорожной связи со страной, поскольку был связан с системой дорог нормальной колеи лишь узкоколейкой и дорогу туда фактически пришлось строить заново.
В 1916 году, одновременно с началом строительства временных причалов на м. Чуркин, было в экстренном порядке начато и строительство тоннеля. Достроить тоннель во Владивостоке до конца войны не удалось из-за революционных событий 1917 года и последующей Гражданской войны. К тому времени строителям удалось пробить до конца только направляющую нижнюю (транспортную) штольню тоннеля. Достройку тоннеля возобновили уже в советское время в начале 1930-х годов, когда резко обострились отношения с Японией. Проект тоннеля пришлось существенно изменить, поскольку его первоначальный габарит не давал возможности пропуска 356-мм транспортеров ТМ-1-14, чей габарит, в том числе и по высоте, выходил за пределы дореволюционных стандартов. Гигантские пушки просто бы уперлись стволами в потолок. Даже к 1939 году тоннель еще не приняли в эксплуатацию, и он был закрыт для движения поездов. Поскольку международная обстановка обострялась все больше, а возможность маневра железнодорожными артиллерийскими установками была критически важна для обороны морских подступов к Владивостоку, было принято решение принять текущий как решето, но углубленный до нужной высоты тоннель, в эксплуатацию в том виде, в каком он был. Это также давало возможность обеспечить движение на мыс Чуркин, не создавая больше неудобств для работы Военного порта, Дальзавода и других предприятий, расположенных в прибрежной полосе. Именно тогда на портале тоннеля и были установлены бронзовые литеры, славящие Вождя. Но даты написали неверные, увековечив год завершения постройки, а не ввода в эксплуатацию. Тоннель имени Сталина Так тоннель выглядит после реконструкции на завершающем этапе: Тоннель имени Сталина А вот так выглядел тоннель в самом начале работ по реконструкции: Тоннель имени Сталина А стало вот так. Красота. Слева находится проем в дренажную камеру: Тоннель имени Сталина В ней находятся скважины, которые забирают на себя воду из породы. Но За время работы они почти все пришли в негодность. Трубы проржавели, засорились. Какие-то скважины были разбурены заново, какие-то забутовали. А местами сделали и новые скважины. Но одних камер, конечно, мало. Тоннель имени Сталина Вдоль основания обделки было пробурено больше ста скважин для дренажа. Тоннель имени Сталина Слева — ниша для укрытия от подвижного состава. И временный «экран». Тоннель находится на прямой и в нем очень сильно дует, особенно зимой. На время проведения работ со стороны северного портала вешали такой экран. Тоннель имени Сталина Северный портал. Тоже был восстановлен заново: Тоннель имени Сталина Северный портал: Тоннель имени Сталина А это дренажная штольня. Её тоже реконструировали. Хотя по сути её достроили до проекта. Штольня строилась несколько заходами и в совершенное разное время. Насквозь её так и не прошли, хотя осталось совсем немного до северного портала. На фотографии северный торец штольни и сбойка с тоннелем. Дренажная штольня обычно находится ниже подошвы тоннеля и служит для отводы воды на себя. Тоннель имени Сталина В штольне были восстановлены старые скважины, сделаны новые. Проведен ремонт обделки и инженерных систем. Тоннель имени Сталина Средний участок штольни: Тоннель имени Сталина Старый участок штольни. Можете наглядно заценить степень ровности обделки по этим участкам: Тоннель имени Сталина Обделку лечили, делали гидроизоляцию и наносили набрызг бетон. за обделку нагнетали очень много химии. Все это для того, чтобы сделать тоннель сухим. Тоннель имени Сталина После завершения основных строительных работ начали монтировать контактную сеть и инженерные системы. Тоннель имени Сталина Снова дренажная штольня. Из восстановленных скважин сделали отвод воды в дренажный лоток. Тоннель имени Сталина Почти в последний момент было принято решение увеличить количество дренажных скважин в лотке тоннеля Пришлось придумать такую платформу с буровым станком. Тоннель имени Сталина Слева — камера для укрытия персонала. Они сделаны через каждые 25 метров в шахматном порядке. Тоннель имени Сталина Восстановленный портал. Обратите внимание, что сохранились петли, где были ворота, которые его закрывали. Тоннель имени Сталина Финальный этап работ — инженерные системы смонтированы, идет замена рельсов и вводятся в эксплуатацию дренажные скважины. Тоннель имени Сталина Дренажная штольня. Её естественно тоже привели в порядок, сделали освещение. Тоннель имени Сталина Реконструкция, которая длилась с 2016 года, завершена! Тоннель имени Сталина Тоннель имени Сталина во Владивостоке. Тоннель имени Сталина


источник


