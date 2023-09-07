Неожиданное применение алюминиевой фольги

Фольгу можно и нужно использовать не по прямому назначению! На самом деле, в ней скрыто немало потенциальных возможностей, и сфер применения, где её можно использовать, практически не ограничено! Расскажем о 9 классных бытовых лайфхаках с фольгой.



Тиснение кожи фольгой

Закрыть пакет

Заточка ножа или ножниц

Очистка нержавеющей стали

Возвращение блеска серебру

Воронка из фольги

Батарейки разного размера

Разогревание еды/готовка на пару

Свеча из фольги

Закрепите на любом кожаном изделии (например, ремне) кусочек фольги. Разогрейте паяльник и нарисуйте по фольге желаемый узор/надпись и т. п.Снимите фольгу. Прекрасное тиснение своими руками!Если вам нужно герметично закрыть пластиковый пакет, то просто оберните его край фольгой и прогладьте утюгом.Уберите фольгу и посмотрите на результат: пакет плотно закрыт!Мало кто знает, что кусочком фольги можно наточить нож или ножницы. Для этого нужно всего лишь хорошенько натереть зубцы с обеих сторон фольгой.Удалите загрязнения и ржавчину, просто протерев всё кусочком фольги. Она не царапает поверхность, но при этом идеально удаляет пятна!В кастрюлю положите кусочек фольги, доведите до кипения, всыпьте 1 ст. л. соды. Положите серебро, покипятите полминуты.Затем почистите серебро старой зубной щёткой+содой. Оно будет сиять, как прежде!Это совет для походников или же для тех, у кого под рукой не оказалось воронки. Сделать её очень легко из обыкновенной фольги!Если у вас не оказалось батареек нужного размера, заполните пустующее пространство фольгой, и проблема будет решена!Чтобы приготовить что-то на пару, наберите в кастрюлю воды, внутрь положите несколько шариков из фольги. Сверху поставьте тарелку, закройте крышку. Таким образом, можно приготовить что-то на пару или разогреть еду!В жестяную банку налейте растительное масло, сверху закройте фольгой. Вставьте фитиль и зажгите — это один из самых простых способов сделать свечу!