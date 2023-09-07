Неожиданное применение алюминиевой фольги

Фольгу можно и нужно использовать не по прямому назначению! На самом деле, в ней скрыто немало потенциальных возможностей, и сфер применения, где её можно использовать, практически не ограничено! Расскажем о 9 классных бытовых лайфхаках с фольгой.
Тиснение кожи фольгой
Закрепите на любом кожаном изделии (например, ремне) кусочек фольги. Разогрейте паяльник и нарисуйте по фольге желаемый узор/надпись и т. п.
Снимите фольгу. Прекрасное тиснение своими руками!
Закрыть пакет
Если вам нужно герметично закрыть пластиковый пакет, то просто оберните его край фольгой и прогладьте утюгом.
Уберите фольгу и посмотрите на результат: пакет плотно закрыт!
Заточка ножа или ножниц
Мало кто знает, что кусочком фольги можно наточить нож или ножницы. Для этого нужно всего лишь хорошенько натереть зубцы с обеих сторон фольгой.
Очистка нержавеющей стали
Удалите загрязнения и ржавчину, просто протерев всё кусочком фольги. Она не царапает поверхность, но при этом идеально удаляет пятна!
Возвращение блеска серебру
В кастрюлю положите кусочек фольги, доведите до кипения, всыпьте 1 ст. л. соды. Положите серебро, покипятите полминуты.
Затем почистите серебро старой зубной щёткой+содой. Оно будет сиять, как прежде!
Воронка из фольги
Это совет для походников или же для тех, у кого под рукой не оказалось воронки. Сделать её очень легко из обыкновенной фольги!
Батарейки разного размера
Если у вас не оказалось батареек нужного размера, заполните пустующее пространство фольгой, и проблема будет решена!
Разогревание еды/готовка на пару
Чтобы приготовить что-то на пару, наберите в кастрюлю воды, внутрь положите несколько шариков из фольги. Сверху поставьте тарелку, закройте крышку. Таким образом, можно приготовить что-то на пару или разогреть еду!
Свеча из фольги
В жестяную банку налейте растительное масло, сверху закройте фольгой. Вставьте фитиль и зажгите — это один из самых простых способов сделать свечу!
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