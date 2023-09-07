С нами не соскучишься!

8 363 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Захава
    Я родился 1971 в Москве, в ней же прожил 53 года - с родителями объездил почти весь Сюз, но сыра в тюбику, как зубная...Сыр есть, но он п...
  • Mrs Caprizulia
    Байки из  разряда "Натяни сову на глобус".5 древних артефак...
  • Владимир Акулов
    Жил  поэт  //Он  видел  красоту //Во  всёмКак сын самурая М...

Неожиданное применение алюминиевой фольги

Фольгу можно и нужно использовать не по прямому назначению! На самом деле, в ней скрыто немало потенциальных возможностей, и сфер применения, где её можно использовать, практически не ограничено! Расскажем о 9 классных бытовых лайфхаках с фольгой.

Тиснение кожи фольгой



Закрепите на любом кожаном изделии (например, ремне) кусочек фольги. Разогрейте паяльник и нарисуйте по фольге желаемый узор/надпись и т. п.

Неожиданное применение алюминиевой фольги

Снимите фольгу. Прекрасное тиснение своими руками!

Неожиданное применение алюминиевой фольги

Закрыть пакет



Если вам нужно герметично закрыть пластиковый пакет, то просто оберните его край фольгой и прогладьте утюгом.

Неожиданное применение алюминиевой фольги

Уберите фольгу и посмотрите на результат: пакет плотно закрыт!

Неожиданное применение алюминиевой фольги

Заточка ножа или ножниц



Мало кто знает, что кусочком фольги можно наточить нож или ножницы. Для этого нужно всего лишь хорошенько натереть зубцы с обеих сторон фольгой.

Неожиданное применение алюминиевой фольги

Очистка нержавеющей стали



Удалите загрязнения и ржавчину, просто протерев всё кусочком фольги. Она не царапает поверхность, но при этом идеально удаляет пятна!

Неожиданное применение алюминиевой фольги

Возвращение блеска серебру



В кастрюлю положите кусочек фольги, доведите до кипения, всыпьте 1 ст. л. соды. Положите серебро, покипятите полминуты.

Неожиданное применение алюминиевой фольги

Затем почистите серебро старой зубной щёткой+содой. Оно будет сиять, как прежде!
 

Воронка из фольги



Это совет для походников или же для тех, у кого под рукой не оказалось воронки. Сделать её очень легко из обыкновенной фольги!

Неожиданное применение алюминиевой фольги

Батарейки разного размера



Если у вас не оказалось батареек нужного размера, заполните пустующее пространство фольгой, и проблема будет решена!

Неожиданное применение алюминиевой фольги

Разогревание еды/готовка на пару



Чтобы приготовить что-то на пару, наберите в кастрюлю воды, внутрь положите несколько шариков из фольги. Сверху поставьте тарелку, закройте крышку. Таким образом, можно приготовить что-то на пару или разогреть еду!

Неожиданное применение алюминиевой фольги

Свеча из фольги



В жестяную банку налейте растительное масло, сверху закройте фольгой. Вставьте фитиль и зажгите — это один из самых простых способов сделать свечу!

Неожиданное применение алюминиевой фольги
Читать далее →
Ссылка на первоисточник
Фольгаприменение

Картина дня

наверх