Врата между мирами или декоративное украшение: самые впечатляющие лабиринты мира

1. Что такое лабиринт и чего нельзя делать, оправляясь изведывать его тайны

Лабиринты могут быть как вратами мира, наделенными мощной энергетикой, так и потрясающим декоративным украшением участка.

Лабиринт – сложная структура, завораживающая своим видом и пугающая неизведанными тайнами.

Многие народы верили, что изображение лабиринта сохранит от злых духов.

Декоративные лабиринты украшают дворцово-парковые комплексы по сей день.

2. Египетский лабиринт

Так мог выглядеть Египетский лабиринт, созданный в XIX веке до нашей эры в древнем городе Шедит. | Фото: onlinetestpad.com.

Лабиринт находился перед пирамидой Аменемхета III (рисунок Тони Пекораро). | Фото: pentad.ru.

Вход в самый огромный лабиринт на планете, который до сих пор не исследован. | Фото: egipetskij-labirint.

3. Кносский лабиринт или Лабиринт Минотавра на острове Крит

Цифровая реконструкция древнего Кносского замка царя Миноса. | Фото: zhitanska.com.

Руины Кносского дворца, который называют лабиринтом.

4. Шартрский собор с загадочным лабиринтом (Франция)

Шартрский собор с загадочным лабиринтом внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО (Франция).

Раньше таинственный лабиринт привлекал паломников, жаждущих покаяться, а сейчас – просто прогуливаются туристы (Шартрский собор).

5. Лабиринты в Китае

Раньше верили, что если сделать лабиринт у входа в дом, то получится запутать злых духов.

Площадь лабиринта из живой изгороди составляет 35 тыс. кв. м, а его протяженность – 9 км (Цзянсу, Китай).

Самый большой лабиринт на планете состоит из множества эффектных элементов (Цзянсу, Китай).

6. Каменные лабиринты Севера

В датском городе Ственс был обнаружен масштабный каменный лабиринт эпохи неолита (исторический парк Лабиринтия, Дания). | Фото: historic.ru.

Каменные лабиринты на Соловецких островах (Россия).

7. Галерея декоративных лабиринтов, от вида которых захватывает дух

Лабиринт возле дворца Villa Pisani, из которого Наполеон не смог найти выход (Италия). | Фото: doleplantation.com.

Лабиринт, состоящий из 14 тыс. экзотических деревьев был создан на ананасовых плантациях компании Dole на Гавайях (Pineapple Garden Maze). | Фото: dailyoverview.tumblr.com.

Крупнейший лабиринт «Масоне» располагается на 8 гектарах и состоит из 200 тыс. бамбуковых растений (Италия). | Фото: main.community.

Один из самых роскошных (16 тыс. английских тисов) и длинных (3 км) лабиринтов находится в Лонглите (Уорминстер, Великобритания). | Фото: drivemagazine.ro.

Лабиринт Иллинойса — самый большой кукурузный лабиринт в мире (28 гектар), которые ежегодно принимает новую форму (США). | Фото: main.community.