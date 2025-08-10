Врата между мирами или декоративное украшение: самые впечатляющие лабиринты мира

С незапамятных времен люди научились создавать удивительные вещи, среди которых самыми загадочными считаются лабиринты – своеобразные символы познания себя, Вселенной, смерти и возрождения. Запутанная система извивающихся дорожек, выраженная в разных архитектурных формах (зависело от региона, национальных традиций, верований и цели их создания), чаще всего несла сакральные функции, поэтому непосвященные даже не пытались их разгадать.
1. Что такое лабиринт и чего нельзя делать, оправляясь изведывать его тайны
Лабиринты могут быть как вратами мира, наделенными мощной энергетикой, так и потрясающим декоративным украшением участка.
Прежде чем отправляться в один из лабиринтов, о которых мы сегодня расскажем, хотелось бы поговорить о том, что это такое, какие идеи и мысли, человек вкладывал в запутанную головоломку из дорожек и переходов. А также, как уберечься от нежелательных последствий (во время посещения древних лабиринтов), если все предостережения окажутся правдой.
Лабиринт – сложная структура, завораживающая своим видом и пугающая неизведанными тайнами.
Лабиринт – это сложная структура из замысловатых ходов, связанных друг с другом дорожками, переходами и даже помещениями. В разные периоды истории и разными цивилизациями они могли создаваться из камней, стен, живой изгороди и даже иметь вид огромных дворцов или храмов. В некоторых странах лабиринты считались своеобразным вратами между мирами, чистилищем и местом для проведения культовых обрядов, в других – мощным оберегом. В последнем случае люди верили, что защищало не только его наличие на прилегающей территории, было достаточно повторить его изображение на воротах, вырезать на дереве, вышить на одежде, вплести в узор корзины/одеяла или выложить из небольших камней.
Многие народы верили, что изображение лабиринта сохранит от злых духов.
Какие бы причины не преследовались при создании лабиринтов, издревле появилось множество суеверий, придуманных правил и запретов посещения этих загадочных структур. И вот некоторые из них:
• Если считается, что лабиринт опасен, то отправляясь «путешествовать», нужно нарисовать его узор на ладони, чтобы беда обошла стороной.
• Если решили посетить лабиринт с недоброй славой, советуют одеть чужие вещи. В том случае, когда потерялись и не одни, нужно попросту поменяться вещами.
• В лабиринт не советуют брать детей до 7 лет и стариков, которым за 70. Существует поверье, что лабиринт способен отнять душу у таких посетителей.
• Беременным женщинам также не рекомендуют испытывать судьбу в лабиринте, поскольку при родах ребенок может запутаться в пуповине.
• На фоне лабиринта и в его переходах не стоит устраивать фотосессии. Объясняют эти ограничения ухудшением памяти и зрения.
• Находясь в центре лабиринта нужно загадать желание и быстро отправляться к выходу. Если удастся покинуть его в кратчайшие сроки, то задуманное непременно исполнится.
• По окончании путешествия по тайным ходам бывалые исследователи советуют оставить в лабиринте откуп (можно монетку или мелкую вещицу). Такой дар защит от его коварства, особенно, если это было древнее сакральное место.
• Древние верили, что тот, кто не побоится пройти лабиринт до конца, стоически преодолевая глубинные страхи, сможет постичь тайны этого и того мира.
Декоративные лабиринты украшают дворцово-парковые комплексы по сей день.
2. Египетский лабиринт
Так мог выглядеть Египетский лабиринт, созданный в XIX веке до нашей эры в древнем городе Шедит. | Фото: onlinetestpad.com.
У современников при упоминании о древнем Египте сразу же возникает картинка с гигантскими пирамидами, ну на худой случай представляется храм в Луксоре. Но по мнению историков древности, самой выдающейся постройкой все-таки был лабиринт, неподалеку озера Мойрис (оазис Эль-Файюм), появившийся во времена правления фараона Аменемхета III. Это была территория, где в XIX веке до нашей эры вырос город Шедит (в греческих источниках более известен как Крокодилополь). В центре города древними мастерами был возведен гигантский храм, посвященный богу Себеку (именно он изображался с головой крокодила). Этот храм и был не чем иным как замысловатым лабиринтом, общая площадь которого достигала 70 тыс. кв. м. Учитывая такие габариты, неудивительно, что в нем можно было запросто потеряться без проводника.
Лабиринт находился перед пирамидой Аменемхета III (рисунок Тони Пекораро). | Фото: pentad.ru.
Ученые предполагают, что в древнем храме находились гробницы для фараонов и ...крокодилов. Как ни странно, но эти грозные хищники в Египте считались священными наравне с правителями. Помимо использования храма в качестве усыпальницы, здесь жрецы проводили свои ритуалы и приносились жертвоприношения, а фараоны из лабиринта управляли страной.
Древние греки, были настолько восхищены сооружением, в котором было множество потайных комнат, переходов и подземных ходов (всего в храме было 3 тыс. помещений, половина подземных), что решились на строительство своего.
Вход в самый огромный лабиринт на планете, который до сих пор не исследован. | Фото: egipetskij-labirint.
Благодаря воспоминаниям Геродота мы знаем, что было начертано на входе в лабиринт: «Безумие или смерть — вот что находит здесь слабый или порочный, одни лишь сильные и добрые находят здесь жизнь и бессмертие». К нашему времени лабиринт не сохранился, остались лишь фрагменты нескольких колонн, ступеней и уровней, хотя исследователи надеются, что удастся раскопать остатки древнейшего в мире сооружения.
3. Кносский лабиринт или Лабиринт Минотавра на острове Крит
Цифровая реконструкция древнего Кносского замка царя Миноса. | Фото: zhitanska.com.
Кносский лабиринт неразрывно связан с островом Крит и древним городом Кносс, который был экономическим и культурным центром минойской цивилизации, что нашло отражение в греческой мифологии. Благодаря этим сказаниям по миру гуляют легенды про жуткий лабиринт, в котором был заключен Минотавр – мифическое существо с туловищем человека и головой быка, внебрачный сын жены царя Миноса, того самого царя, который по легенде и приказал построить лабиринт. Если же говорить о самом лабиринте, то в привычном понимании структуры не существует. В Древней Греции лабиринтом было принято называть роскошный дворец царя Миноса, занимающий гигантскую по тем временам площадь. Нестандартная планировка дворца, построенного вокруг внутреннего двора, поражает огромным количеством переходов, коридоров и галерей настолько, что кто угодно мог запутаться в нем. Это обстоятельство и послужило причиной такого, что дворец назвали лабиринтом, в древнегреческом языке это слово обозначало «место блужданий».
Руины Кносского дворца, который называют лабиринтом.
Интересный факт от Novate.ru: Древний дворцовый комплекс Кносс – это 5-этажное сооружение площадью 22 тыс. кв. метров, в котором было более 1 тыс. залов и огромное количество комнат, где жили царь с семьей, вельмож, слуги и простолюдины. Там же располагались мастерские, склады, конюшни, канализация и даже смывные туалеты (и это в древние века!). Основная часть дворца украшена колоннами и настенными росписями, фрагменты которых можно увидеть спустя 3,5 тыс. лет.
4. Шартрский собор с загадочным лабиринтом (Франция)
Шартрский собор с загадочным лабиринтом внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО (Франция).
Загадка Шартрского собора до сих пор не дает покоя исследователям и любителям всего таинственного. То, что он был возведен в XII веке в старинном французском городе Шартр на месте святилища друидов (кельтских жрецов) подливает масла в огонь и добавляет скрытый смысл во многие элементы декора и планировку. Особенно интригует известный на весь мир лабиринт, который современники могут увидеть собственными глазами на полу в главном зале собора. Никто точно не знает, когда он появился и с какой целью, поскольку до сих пор не найдено ни одного документального подтверждения. Блуждают лишь мифы, домыслы и теории.
Раньше таинственный лабиринт привлекал паломников, жаждущих покаяться, а сейчас – просто прогуливаются туристы (Шартрский собор).
Один миф удалось развеять во время раскопок в 2001 г. Ходила легенда, согласно которой в центре лабиринта «Путь в Иерусалим» (такое название получил лабиринт), точнее глубоко под ним, имеется могила тех, кого умертвили после строительства собора и того самого лабиринта. Исследователи утверждают, что захоронений обнаружено не было. Но это никак не приблизило к разгадке самого лабиринта, к которому не иссякает паломничество любопытствующих. Хотя в былые времена, считалось, что лабиринт – это точная копия пути, который Иисус Христос преодолел при восхождении на Голгофу (261 метр). Многие века подряд паломники, которые не имели возможность поклониться Гробу Господню, но всем сердцем желавшие покаяться, приходили в Шартр и преодолевали весь путь на коленях, читая молитвы.
5. Лабиринты в Китае
Раньше верили, что если сделать лабиринт у входа в дом, то получится запутать злых духов.
Издревле китайцы верили, что если перед въездом в населенный пункт, дворец или любой дом сделать лабиринт, то можно будет спастись от злых духов. Согласно поверьям, демоны летают только по прямой, поэтому и строили входы и въезды в виде запутанных дорожек, чтобы уберечься от них. Китайцы до сих пор создают лабиринты, преимущество из зеленых насаждений, при этом сакральный смысл потерян, но зато получается бить рекорды. Летом 2018 года в провинции Цзянсу, например, появился гигантский лабиринт, который стал мировым рекордсменом в нескольких номинациях. Несмотря на то, что он не имеет той, особенной энергетики, которую многие века вкладывали люди в подобные сооружения, тем не менее он впечатляет не меньше, особенно если увидеть его с высоты птичьего полета.
Площадь лабиринта из живой изгороди составляет 35 тыс. кв. м, а его протяженность – 9 км (Цзянсу, Китай).
Самый большой лабиринт на планете состоит из множества эффектных элементов (Цзянсу, Китай).
Современные устроители удивительного аттракциона, позаботились о том, чтобы это были не просто извилистые дорожки, огражденные живой изгородью, они сделали все, чтобы отдельные его части производили особенное впечатление. На площади около 35 тыс. кв. м китайцам удалось организовать маршрут длиной в 9 км, при этом некоторые его части напоминают очертания круга, квадрата, звезды, сердца, детских игровых площадок и огромного оленя в центре.
6. Каменные лабиринты Севера
В датском городе Ственс был обнаружен масштабный каменный лабиринт эпохи неолита (исторический парк Лабиринтия, Дания). | Фото: historic.ru.
Каменные лабиринты на Соловецких островах (Россия).
На территории скандинавских стран и на Север России сохранилось более 600 каменных лабиринтов, которые расположены, преимущественно, на побережье Балтийского моря. Несмотря на то, что они не столь древние как египетские и греческие, точное их назначение также не удалось разгадать. Существует множество теорий и предположений, часть из которых имеют вполне реальные версии (святилища, культ мертвых, промысловая магия, обсерватории), но все же эти сакральные места притягивают всех, то мечтает прикоснуться к тайным знаниям древних и на себе ощутить их мощную энергетику. Каково бы ни было их предназначение, местные жители с завидным постоянством восстанавливали лабиринты на протяжении многих веков, ведь их выкладывали из небольших камней, которые давно бы растерялись или оказались на приличной глубине культурного слоя.
7. Галерея декоративных лабиринтов, от вида которых захватывает дух
Лабиринт возле дворца Villa Pisani, из которого Наполеон не смог найти выход (Италия). | Фото: doleplantation.com.
Лабиринт, состоящий из 14 тыс. экзотических деревьев был создан на ананасовых плантациях компании Dole на Гавайях (Pineapple Garden Maze). | Фото: dailyoverview.tumblr.com.
Крупнейший лабиринт «Масоне» располагается на 8 гектарах и состоит из 200 тыс. бамбуковых растений (Италия). | Фото: main.community.
Один из самых роскошных (16 тыс. английских тисов) и длинных (3 км) лабиринтов находится в Лонглите (Уорминстер, Великобритания). | Фото: drivemagazine.ro.
Лабиринт Иллинойса — самый большой кукурузный лабиринт в мире (28 гектар), которые ежегодно принимает новую форму (США). | Фото: main.community.
