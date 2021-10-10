«Бригада»: Почему актеры нашумевшего сериала неохотно вспоминают о своем участии в проекте

Главные герои сериала *Бригада* | Фото: colorica.site
28 мая могло бы исполниться 56 лет знаменитому российскому актеру Андрею Панину, но 5 лет назад он ушел из жизни. Он начал сниматься в кино только в 35 лет, а настоящая популярность пришла к нему после съемок в сериале «Бригада». Там он сыграл классического антигероя, после чего ему предлагали, в основном, роли негодяев и мерзавцев. Для других актеров, исполнивших главные роли в сериале, он тоже сыграл роковую роль. Поэтому многие из них сегодня предпочитают не говорить об этом проекте. А недавно из-за «Бригады», наделавшей много шума в начале 2000-х гг., снова разгорелся скандал…
Кадр из фильма *Бригада*, 2002 | Фото: colorica.site
Над созданием 15-серийного фильма его создатели работали около двух лет. Российская «гангстерская сага», как называли ее продюсеры и режиссер, пришлась как нельзя кстати в начале 2000-х гг., когда память о бандитских временах была еще жива. Поэтому «Бригаду» часто называют «памятником эпохе лихих 90-х». По словам режиссера Алексея Сидорова, ориентиром для него были «Крестный отец», «Лицо со шрамом» и «Однажды в Америке». «Бригада» стала самым дорогим на тот момент российским телефильмом. Бюджет одной серии составлял 200 тысяч долларов. Съемки велись на 350 объектах, в том числе в Доме правительства и в Бутырской тюрьме, было задействовано 110 ролевых персонажей и использовано около 900 комплектов костюмов.
Кадр из фильма *Бригада*, 2002 | Фото: rep.ru
Главные герои сериала *Бригада* | Фото: kino-teatr.ru
С момента выхода сериала споры вокруг него не утихали. Самые частые обвинения, звучавшие в адрес создателей «Бригады», – это романтизация преступного образа жизни, пропаганда получения прибыли незаконным путем и героизация бандитов. Однако продюсеру Анатолию Сивушову главная идея проекта представлялась по-другому: «Сериал «Бригада» мы снимали под лозунгом: «Мафия глазами матери и жены». Это драма целого поколения людей, наших соотечественников. Мы хотели показать мир, с которым, увы, приходится соприкасаться каждому из нас через те или иные структуры, будь то власть или криминал. Мы с режиссером задавали себе вопрос: а каково матерям, женам, детям бандитов? И сами себе пытались дать на него ответ. А потом уже переносили все наши мысли на экран. Ну и, конечно же, в сериале мы затрагивали острые социальные и нравственные вопросы, хотели показать молодежи, что жить, как Белый и его друзья, нельзя!».
Павел Майков и Сергей Безруков | Фото: rep.ru
Сергей Безруков и Екатерина Гусева | Фото: kino-teatr.ru
Режиссер фильма Алексей Сидоров и вовсе утверждал, что это – кино о любви: «В основе своей – мелодрама, история взаимоотношений четырех друзей, ну и любовная история главного героя и его жены… О том, как они полюбили друг друга и что с ними произошло в течение этих 10 лет, пока он стал крупнейшим авторитетом». Однако все же «Бригаду» вряд ли можно назвать мелодрамой, все-таки криминальный сюжет в ней определяет все события.
Кадр из фильма *Бригада*, 2002 | Фото: kino-teatr.ru
Главные герои были так убедительны в образах бандитов, что многие представители криминального мира принимали их за своих. Кроме того, многие из них утверждали, что именно они стали прототипами героев сериала. Чаще всего пишут, что образ Саши Белого был «списан» с вора в законе, лидера орехово-медведковской группировки Сильвестра. Он так же начинал с нуля, в конце 1980-х гг. возглавил ОПГ, занимавшуюся грабежом, угонами машин и рэкетом. И так же, как Белый, инсценировал собственную смерть. Говорили даже, что деньги на съемки давали сами «братки». Правда, создатели сериала, признавая то, что во время съемок консультировались и с милицией, и с криминальными структурами, отрицают их участие в финансировании проекта.
Павел Майков и Владимир Вдовиченков в сериале | Фото: kino-teatr.ru
Сергей Безруков в роли Саши Белого | Фото: eg.ru
После выхода сериала на экраны актеры, сыгравшие главные роли, получили просто сумасшедшую популярность. Но не все они были этому рады. Дмитрий Дюжев, который разрешение на съемки в образе бандита получал у своего духовника, позже рассказывал: «Конечно, нас боялись из «Бригады» приглашать в картины играть других героев, потому что слишком был силен шлейф сериала». И хотя для Дмитрия Дюжева, Владимира Вдовиченкова и Сергея Безрукова «Бригада» стала трамплином в кинокарьере, и после этого они снимались очень много, их еще очень долго ассоциировали исключительно с их героями-бандитами. Безруков злился, когда ему в очередной раз говорили, что в каждом его следующем образе «проглядывает» Саша Белый, и что этот персонаж – самый убедительный из всех, кого он когда-либо играл.
Сергей Безруков в роли Саши Белого | Фото: eg.ru
В отличие от своих коллег, Павел Майков в начале 2000-х гг. не получал большого количества предложений от режиссеров: «Меня не разрывали на куски после «Бригады», я не снимался, как ненормальный. Я был меньше востребован, чем, например, ребята – и Вова, и Дима, и Серега. Пообломало меня это хорошо, спесь мою», – говорил актер.
Кадр из фильма *Бригада*, 2002 | Фото: rep.ru
Недавно вокруг «Бригады» снова разгорелся скандал. Павел Майков выступил с резкой критикой сериала: «Для меня как актера сериал «Бригада» принес пользу – известность, а для общества, людей – вред. «Бригада» – это преступление перед Россией, в котором я участвовал. И Безруков участвовал. Только он потом Иисуса Христа сыграл. А я бы никогда не решился после «Бригады». Актер видел проблему в том, что из-за того, что образы преступников получились слишком привлекательными, мальчишки, для которых сериал стал культовым, поголовно мечтали стать бандитами.
Дмитрий Дюжев и Павел Майков в сериале | Фото: kino-teatr.ru
Слова Майкова вызвали целую бурю в СМИ. Продюсер сериала Александр Акопов заявил, что уровень преступности в России никак не связан с популярностью «Бригады»: «Это просто глупость. На эту тему существуют исследования, которые однозначно показывают, что уровень преступности связан с совершенно другими обстоятельствами, а вовсе не с существованием сериалов на криминальную тему. Скорее наоборот, они способны отвратить большинство молодых людей от желания стать преступниками. Что касается сериала «Бригада», то я не знаю, обратил ли внимание актёр Майков на то, что его персонаж в итоге был убит. Это урок подрастающему поколению».
Кадр из фильма *Бригада*, 2002 | Фото: kino-teatr.ru
Владимир Вдовиченков расценил слова Павла Майкова просто как попытку лишний раз привлечь к себе внимание, но дело в том, что многие зрители были с ним абсолютно согласны. Да и сами актеры весьма неохотно вспоминают о съемках в фильме, который принес им первую популярность. Владимир Вдовиченков и Екатерина Гусева несколько лет отказывались в интервью говорить на тему «Бригады». Безруков роль Саши Белого вообще хочет забыть, как страшный сон, а съемки в «грязном кино» считает неудачей. Продюсер Александр Иншаков не понимал такой реакции, ведь именно эта роль стала стартом в кинокарьере Безрукова.
Андрей Панин в сериале *Бригада*, 2002 | Фото: kino-teatr.ru
Андрей Панин всегда оставался в стороне от дискуссий вокруг «Бригады». Сам он заявлял, что сериал целиком не смотрел: «Чукча не читатель, чукча – писатель! Это же ужасно долго!». А на вопрос о том, не жалеет ли он о том, что после сыгранной роли за ним закрепилось амплуа негодяя, отвечал: «Мне на это глубоко наплевать. Ну представьте себе – а если бы Аль Пачино на подобные вещи реагировал?».
Кадр из фильма *Бригада*, 2002 | Фото: kino-teatr.ru
Что бы ни говорили о «Бригаде», одно было несомненным: у зрителей сериал пользовался бешеной популярностью и завоевал несколько премий в номинации «Лучший сериал».
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