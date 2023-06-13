Самые красивые сорта роз мира

В мире множество красивых и интересных цветов, но наша статься посвящена розам. У них тоже много видов – давайте посмотрим на самые красивые из них.
1.Фламентанц
От этой красивейшей «цветочной лавины» невозможно отвести взгляд! Она поражает воображение. Роза «фламентанц» выведена давно – в 1955 году, и с тех пор радует взоры своим великолепием. Эта лавина обрушивается и укрывает розу полностью обилием рубиновых соцветий – листву не увидеть, даже присмотревшись.
При всем этом она не требует к себе повышенного внимания. Растет быстро, почти никогда не болеет. Побеги у нее жесткие и крепкие, могут вырастать до 5 м в длину. Листва плотная, насыщенного зеленого цвета. Куст выглядит декоративно. Сорт розы зимостойкий, поэтому она вполне может выживать в условиях холода. Даже без укрытия.
2.Бельведер
«Бельведер» – выносливый немецкий шраб от Тантау. Этот сорт идеально подходит для выращивания в Средней полосе России. Без проблем переносят зимовку. Цветет «бельведер» крупными кистями, что привлекает внимание. Она настоящая красотка, но требует к себе повышенного внимания.
«Бельведер» – ароматная роза, цветущая с июня по октябрь. Цветы крупные, а куст может вырасти до 1,5 м в длину.
Главное достоинство розы, которое привлекает любителей цветов, – это цвет. Розово-лососевый, нежный, сплошная романтика! За лето цветет несколько раз. Сорт не выгорает на солнце и устойчив к дождю. Идеально подходит для украшения загородного участка.
3.Озирия
Элегантная и загадочная – такими характеристиками можно наделить красавицу «озирию». Это двухцветный чайно-гибридный сорт с сильнорослым, мощным и прямостоящим (иногда раскидистым) кустом. Достигает в высоту 1–1,1 м. Цветки у «озирии» крупные, распускаются и приобретают чашевидную форму.
Цветки появляются одиночно, и каждый держится на кустике около двух недель. Сорт хорошо переносит холода, устойчив к заболеваниям. Внешнего вида «озирия» – цвета спелой вишни, реверс – серебристо-белый. Аромат у розы приятный, наиболее ощутим в вечернее время. Немецкая роза очень декоративна, но при недостаточном внимании капризна.
4.Нью Дау
Плетистая роза «нью дау» (New Dawn) – одна из самых морозостойких и неприхотливых. В представлении многих уход за цветами – занятие сложное, но, если речь не об этом сорте. Роза вынослива, ее цветки нежно-розовые, 2 месяца длится ее обильное цветение. Говоря о нем, начинается оно с июня – куст становится невероятно красивым, когда образуются бутоны.
Роза устойчива к болезням, но лучше не забывать опрыскивать ее жидким мылом – эти цветы предпочитает тля. Подкормку лучше производить весной и летом, а также делать обрезку пару раз в год. Роза «нью дау» легко переносит холода, и на заботу о себе отзывается обильным цветением. Побеги розы достигают 3 м в длину.
5.Венделла
Сорт одной из красивейших роз относится к чайно-гибридным и срезочным группам. «Венеделла» – уникальный сорт из Голландии, позже ее стали выращивать в Эквадоре, откуда теперь она поставляется во многие страны. Цвет розы – романтичный слоновой-кости, что ассоциируется с юностью и благородной любовью.
Несмотря на внешнюю хрупкость, «венделла» отличается морозостойкостью. Цветет обильно, несколько раз за лето, обладает тонким, ненавязчивым ароматом, соответствующим внешнему воздушному и утонченному виду розы. Куст вырастает примерно до 1 м, шипы присутствуют, но единичные и крупные, что облегчает процесс ухода.
6.Абрахам Дерби
При хорошем уходе и погодных условиях роза «абрахам дерби» порадует вас своим видом, облагородив участок. Английская роза бесподобно пахнет (фруктовая, с нотками клубники), цветки в виде чашевидной формы, цвет – абрикосовый, а в центре – розовые лепестки.
Идеально подходит для того, чтобы стать главной красавицей в саду! Сорту «абрахам дерби» не страшны заболевания, она быстро растет, поэтому может использоваться как плетистая роза. Куст вырастает ветвистым, аккуратным, в высоту – примерно 100 см. Изящный цветок нередко сравнивают с хамелеоном, цвет зависит от погодных условий: в жару тон более абрикосовый, а в прохладную погоду – розовый.
7.Пис
Чайно-гибридная роза «пис» (другие названия − «миссис мейланд», «глория») – одна из самых известных в мире. Сорт был выведен во Франции прямо перед оккупацией страны в период Второй мировой. Нередко «пис» украшает залы ООН. Сорт обожают цветоводы и флористы за эффектный внешний вид.
Роза «пис» названа в честь матери гибридизатора – она умерла молодой.
Цветки у сорта невероятно крупные и красивые, бутоны почти полностью раскрываются. Цвет розы определяется условиями, в которых она находится: встречаются кремово-розовые, нежно-желтые. Легкая в выращивании, без проблем переносит морозы. Ветвистый куст в длину вырастает до 1,2 м, хорошо выглядит даже не в момент цветения.
8.Грейс
Роза «грейс» может стать принцессой вашего сада! Над ее созданием потрудились Дэвид Остин и его команда. Они хотели создать яркий цветок: нежный, ароматный, изящный. Уход за розой ничем не отличается от ухода за другими сортами, место для посадки лучше выбирать солнечное и просторное.
«Грейс» размножается очень легко. Цветки у розы абрикосового оттенка, переходящего в более темный тон ближе к центру. Они достаточно крупные – достигают в 8–10 см в диаметре, в высоту же куст вырастает до 1–2 м. В основном «грейс» выращивают ради срезки, т. к. роза бесподобно смотрится в букетах. Сорт неприхотлив в уходе, богат на цветение и не боится дождливой погоды.
9.Чипендейл
Это одна из самых жизнелюбивых роз, названная вовсе не именами героев известного мультика. «Чипендейл» – роза, выведенная знаменитой династией Тантау, а название получила в честь Томаса Чипендейла – краснодеревщика эпохи рококо и классицизма. Вероятно, такое название роза получила благодаря внешнему виду: лаконичному и красивому, ведь мебель из красного дерева была символом той эпохи.
Сорт достоин стать украшением вашего сада. Бутоны у «чипендейл» достаточно большие, тяжелые, куст вырастает в высоту до 1,5 м. Всех цветоводов особенно покоряет цвет розы – апельсиновая по центру сердцевина плавно переходит в нежно-розовый. Выцветая, роза становится полностью розовой. Цветки очень душистые – в старинном стиле. Напоминают настроение фильмов наподобие «Мисс Марпл».
10.Пьер де Ронсар
Роза «пьер де ронсар» обладает неповторимостью и шармом. Мимо нее невозможно пройти без восхищения. «Пьер де ронсар» (Meilland 1987) – это клаймбер. Выведен сорт в 1987 году фирмой из Франции Meilland. Сорт подкупает рядом плюсов: он устойчив к заболеваниям, морозостойкий и, конечно, обладает шармом старины.
С возрастом роза обретает розовый цвет – кроме замечательных цветов, у нее блестящая листва. Середина у цветка ярко-розовая, а внешне она светлая. Роза обожает солнце, но, если идет дождь – она не портится. Несмотря на то что цветы тяжелые, они не падают вниз. Растет пышным кустом, в высоту обычно не превышает 3 м. При жаркой погоде цветки раскрываются полностью, а во время дождя – лишь наполовину.
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