Самые красивые сорта роз мира

В мире множество красивых и интересных цветов, но наша статься посвящена розам. У них тоже много видов – давайте посмотрим на самые красивые из них.



1.Фламентанц

2.Бельведер

3.Озирия

4.Нью Дау

5.Венделла

6.Абрахам Дерби

7.Пис

8.Грейс

9.Чипендейл

10.Пьер де Ронсар

От этой красивейшей «цветочной лавины» невозможно отвести взгляд! Она поражает воображение. Роза «фламентанц» выведена давно – в 1955 году, и с тех пор радует взоры своим великолепием. Эта лавина обрушивается и укрывает розу полностью обилием рубиновых соцветий – листву не увидеть, даже присмотревшись.При всем этом она не требует к себе повышенного внимания. Растет быстро, почти никогда не болеет. Побеги у нее жесткие и крепкие, могут вырастать до 5 м в длину. Листва плотная, насыщенного зеленого цвета. Куст выглядит декоративно. Сорт розы зимостойкий, поэтому она вполне может выживать в условиях холода. Даже без укрытия.«Бельведер» – выносливый немецкий шраб от Тантау. Этот сорт идеально подходит для выращивания в Средней полосе России. Без проблем переносят зимовку. Цветет «бельведер» крупными кистями, что привлекает внимание. Она настоящая красотка, но требует к себе повышенного внимания.«Бельведер» – ароматная роза, цветущая с июня по октябрь. Цветы крупные, а куст может вырасти до 1,5 м в длину.Главное достоинство розы, которое привлекает любителей цветов, – это цвет. Розово-лососевый, нежный, сплошная романтика! За лето цветет несколько раз. Сорт не выгорает на солнце и устойчив к дождю. Идеально подходит для украшения загородного участка.Элегантная и загадочная – такими характеристиками можно наделить красавицу «озирию». Это двухцветный чайно-гибридный сорт с сильнорослым, мощным и прямостоящим (иногда раскидистым) кустом. Достигает в высоту 1–1,1 м. Цветки у «озирии» крупные, распускаются и приобретают чашевидную форму.Цветки появляются одиночно, и каждый держится на кустике около двух недель. Сорт хорошо переносит холода, устойчив к заболеваниям. Внешнего вида «озирия» – цвета спелой вишни, реверс – серебристо-белый. Аромат у розы приятный, наиболее ощутим в вечернее время. Немецкая роза очень декоративна, но при недостаточном внимании капризна.Плетистая роза «нью дау» (New Dawn) – одна из самых морозостойких и неприхотливых. В представлении многих уход за цветами – занятие сложное, но, если речь не об этом сорте. Роза вынослива, ее цветки нежно-розовые, 2 месяца длится ее обильное цветение. Говоря о нем, начинается оно с июня – куст становится невероятно красивым, когда образуются бутоны.Роза устойчива к болезням, но лучше не забывать опрыскивать ее жидким мылом – эти цветы предпочитает тля. Подкормку лучше производить весной и летом, а также делать обрезку пару раз в год. Роза «нью дау» легко переносит холода, и на заботу о себе отзывается обильным цветением. Побеги розы достигают 3 м в длину.Сорт одной из красивейших роз относится к чайно-гибридным и срезочным группам. «Венеделла» – уникальный сорт из Голландии, позже ее стали выращивать в Эквадоре, откуда теперь она поставляется во многие страны. Цвет розы – романтичный слоновой-кости, что ассоциируется с юностью и благородной любовью.Несмотря на внешнюю хрупкость, «венделла» отличается морозостойкостью. Цветет обильно, несколько раз за лето, обладает тонким, ненавязчивым ароматом, соответствующим внешнему воздушному и утонченному виду розы. Куст вырастает примерно до 1 м, шипы присутствуют, но единичные и крупные, что облегчает процесс ухода.При хорошем уходе и погодных условиях роза «абрахам дерби» порадует вас своим видом, облагородив участок. Английская роза бесподобно пахнет (фруктовая, с нотками клубники), цветки в виде чашевидной формы, цвет – абрикосовый, а в центре – розовые лепестки.Идеально подходит для того, чтобы стать главной красавицей в саду! Сорту «абрахам дерби» не страшны заболевания, она быстро растет, поэтому может использоваться как плетистая роза. Куст вырастает ветвистым, аккуратным, в высоту – примерно 100 см. Изящный цветок нередко сравнивают с хамелеоном, цвет зависит от погодных условий: в жару тон более абрикосовый, а в прохладную погоду – розовый.Чайно-гибридная роза «пис» (другие названия − «миссис мейланд», «глория») – одна из самых известных в мире. Сорт был выведен во Франции прямо перед оккупацией страны в период Второй мировой. Нередко «пис» украшает залы ООН. Сорт обожают цветоводы и флористы за эффектный внешний вид.Роза «пис» названа в честь матери гибридизатора – она умерла молодой.Цветки у сорта невероятно крупные и красивые, бутоны почти полностью раскрываются. Цвет розы определяется условиями, в которых она находится: встречаются кремово-розовые, нежно-желтые. Легкая в выращивании, без проблем переносит морозы. Ветвистый куст в длину вырастает до 1,2 м, хорошо выглядит даже не в момент цветения.Роза «грейс» может стать принцессой вашего сада! Над ее созданием потрудились Дэвид Остин и его команда. Они хотели создать яркий цветок: нежный, ароматный, изящный. Уход за розой ничем не отличается от ухода за другими сортами, место для посадки лучше выбирать солнечное и просторное.«Грейс» размножается очень легко. Цветки у розы абрикосового оттенка, переходящего в более темный тон ближе к центру. Они достаточно крупные – достигают в 8–10 см в диаметре, в высоту же куст вырастает до 1–2 м. В основном «грейс» выращивают ради срезки, т. к. роза бесподобно смотрится в букетах. Сорт неприхотлив в уходе, богат на цветение и не боится дождливой погоды.Это одна из самых жизнелюбивых роз, названная вовсе не именами героев известного мультика. «Чипендейл» – роза, выведенная знаменитой династией Тантау, а название получила в честь Томаса Чипендейла – краснодеревщика эпохи рококо и классицизма. Вероятно, такое название роза получила благодаря внешнему виду: лаконичному и красивому, ведь мебель из красного дерева была символом той эпохи.Сорт достоин стать украшением вашего сада. Бутоны у «чипендейл» достаточно большие, тяжелые, куст вырастает в высоту до 1,5 м. Всех цветоводов особенно покоряет цвет розы – апельсиновая по центру сердцевина плавно переходит в нежно-розовый. Выцветая, роза становится полностью розовой. Цветки очень душистые – в старинном стиле. Напоминают настроение фильмов наподобие «Мисс Марпл».Роза «пьер де ронсар» обладает неповторимостью и шармом. Мимо нее невозможно пройти без восхищения. «Пьер де ронсар» (Meilland 1987) – это клаймбер. Выведен сорт в 1987 году фирмой из Франции Meilland. Сорт подкупает рядом плюсов: он устойчив к заболеваниям, морозостойкий и, конечно, обладает шармом старины.С возрастом роза обретает розовый цвет – кроме замечательных цветов, у нее блестящая листва. Середина у цветка ярко-розовая, а внешне она светлая. Роза обожает солнце, но, если идет дождь – она не портится. Несмотря на то что цветы тяжелые, они не падают вниз. Растет пышным кустом, в высоту обычно не превышает 3 м. При жаркой погоде цветки раскрываются полностью, а во время дождя – лишь наполовину.