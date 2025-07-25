Как сделать интерьер визуально дороже, даже если на ремонт потратили копейки

Сделать качественный ремонт в современном мире – это дорого. Нужно отложить не одну, не две, и даже не десять зарплат, чтобы оформить квартиру так, как хочется. И при этом еще нужно постараться, чтобы даже бюджетный ремонт выглядел дорого.



Накопить мы вам не поможем, зато расскажем, какие приемы можно использовать, чтобы сделать обстановку роскошной с минимальными вложениями.

Способ 1: Добавьте глянца

Способ 2: Следите за интерьерной модой

Способ 3: Делайте акцент на самые важные детали

Способ 4: Переведите центр внимания

Способ 5: Если имитации – то качественные

Способ 6: Сочетайте цвета и узоры

Способ 7: Используйте разные текстуры

Способ 8: Добавьте классических элементов

Способ 9: Продумайте хранение

Уложите на пол глянцевую плитку, а на кухне установите глянцевый гарнитурГлянец у многих ассоциируется с шикарной обстановкой, поэтому смело можете добавлять его в интерьер (тем более, что он визуально расширяет пространство). Главное – не увлекаться и соблюдать меру, иначе вы будете чувствовать себя в квартире неуютно, ведь каждая поверхность будет отражать окружающую обстановку.Повесьте несколько зеркал, установите в спальне глянцевый комод, а на кухне – глянцевый гарнитур, увеличьте количество металлических поверхностей. Что касается некогда модного натяжного потолка с блестящей поверхностью, то от него лучше отказаться в пользу матового – он смотрится более элегантно.Обратите внимание: За такими поверхностями нужно тщательно ухаживать, причем делать это регулярно. На глянце видны капли от воды, пыль, отпечатки пальцев и прочие загрязнения, поэтому, чтобы вместо роскошной обстановки не получить неряшливую, не забывайте про уборку.Добавьте мебель актуального цвета и предметы искусстваВозможно, этот прием не самый очевидный, зато весьма эффективный. Мы так устроены, что новые, модные, стильные вещи, которые покоряют интерьерный мир, нравятся нам гораздо больше, чем старые и привычные.Кроме того, возможность следовать трендам на подсознательном уровне ассоциируются с достатком.Мы не говорим о том, что каждый год в квартире нужно делать новый ремонт в соответствии с модными веяниями. Но периодически обновлять мебель, декор или текстиль, чтобы освежить интерьер и внести в него те изменения, которые сделают его более современным – можно и нужно. Самое простое – узнать, какой цвет Pantone признал оттенком года и купить несколько таких вещей либо сделать акцентную стену в тон.В интерьере в стиле лофт делайте акцент на диванНеограниченный бюджет на ремонт – это роскошь, доступная совсем небольшому количеству людей. Поэтому самое важное в процессе оформления квартиры – грамотно распределить имеющиеся средства, чтобы на все хватило, и при этом интерьер не выглядел дешево.Здесь есть простое правило: чем важнее элемент, тем больше средств на него нужно выделять. Например, если вы задумали квартиру в стиле лофт с бетонными стенами и кожаным диваном, очевидно, что центром притяжения будет именно диван. Поэтому есть смысл сэкономить на отделке стен, пола и купить качественную мебель.Или вы делаете ремонт в детской. Дочка попросила, чтобы на стене были красивые пестрые обои в цветочек, при этом мебель и стены остаются базовых оттенков. В этой истории ключевую роль играют именно обои – они зададут настроение всей комнате, а на их фоне будет отлично играть нейтральная мебель и другие детали интерьера.Вам помогут акцентные обои, изголовье и светильникиЕсли бюджет на ремонт очень сильно ограничен и нет возможности приобрести действительно качественную, стильную кровать, которая станет центром комнаты, переведите внимание на другой предмет интерьера. Например, вы можете установить в углу мягкой кресло с торшером по соседству, оформить акцентную стену за изголовьем кровати, внести изюминку в интерьер с помощью постельного белья или декоративных подушек, повесить оригинальные светильники на стену. Вариантов – масса, главное, чтобы выбранные вами вещи действительно были яркими и притягательными.Кирпич должен выглядеть реалистичноПонятно, что купить столешницу из натурального гранита или положите в гостиной паркет из дорогих пород дерева очень накладно с финансовой точки зрения. Но и тратиться на явные подделки тоже не стоит, ведь они сильно удешевляют интерьер. Обои под кирпич, дешевая столешница, имитирующая мрамор, пародия на бетонные стены – все это не имеет ничего общего со стилем, красотой и роскошью.А вот достойные имитации, наоборот, имеют полное право занять почетное место в вашем интерьере. Качественный ламинат будет визуально напоминать настоящее дерево, а российские мастера часто создают отличные копии дизайнерских предметов обстановки, которын обойдутся в разы дешевле оригинала.Пример грамотного объединения цветов, фактур и узоровНа первый взгляд кажется, что гармонично сочетать цвета и узоры могут только профессиональные дизайнеры. На самом деле эту науку вполне можно освоить самостоятельно. Почему это важно? Удачно подобранная цветовая палитра делает интерьер солиднее, а узоры, рисунки и орнаменты обогащают обстановку. Если вы не уверены, что справитесь с задачей, пересмотрите работы дизайнеров и выберите проект, который захотите повторить. Боитесь ошибиться в выборе узоров? Отдавайте предпочтение классическим: геометрическим, абстрактным, цветочным – они сейчас в моде.На фото представлены вещи с разными текстурамиПри выборе текстиля, декора, отделочных материалов, мебели обязательно обращайте внимание на их текстуру. Чем больше в интерьере разных фактур, тем интереснее он смотрится. Прием достаточно бюджетный, нужно лишь знать, с какой стороны подойти. Например, вместо обычного валика можно взять фактурный, чтобы получить оригинальный узор на стене. Постелите на диван вязаный плед (возможно, даже сделанный собственными руками), а на балкон поставьте плетеную мебель. Также можно пройтись по старому лакированному шкафу наждачной бумагой, чтобы добиться модного винтажного эффекта.Гипсовый бюст и подсвечники добавят нужной атмосферыСоздавать интерьер в классическом стиле, вне зависимости от того, о какой классике идет речь – традиционной или современной – очень дорого. Но что если просто добавить в квартиру детали, характерные для этого направления? Такой прием точно добавит шика и роскоши. Вот несколько способов, как можно это сделать:• Купите в художественном магазине гипсовую голову или классический бюст, а затем установите на полку или стеллаже. Получится оригинальный акцент.• Найдите на блошином рынке несколько деревянных потертых рам и вставьте в них постеры либо ваши семейные фотографии.• Используйте немного устаревшие предметы, которые не ассоциируются с рутиной: скатерти, салфетки, подсвечники. Такие детали не только выведут вашу трапезу на новый уровень, но также сделают интерьер интереснее.Выбирайте вместительные шкафы и задействуйте полкиВсе вышеперечисленные приемы не сработают, если вы не продумаете хранение. Причем, это важно не только для малогабариток и хрущевок, но также для больших квартир, в которых достаточно места. Если вещи будут валяться по комнатам без определенного места жительства, ощущение хаоса в доме обеспечено. Обувь, стоящая на полу в прихожей, одежда, брошенная на стуле, ключи и очки на комоде – все это нещадно портит и удешевляет обстановку. Помните: у каждой вещи должно быть свое место. Для мелких предметов можете предусмотреть отдельные коробки и корзинки.