Как починить бегунок и молнию без похода в мастерскую

Не обязательно идти в мастерскую, чтобы починить сломанную молнию

1. У основания заела змейка

Часто у основания растрепывается молния и затрудняет передвижение бегунка / Фото: nedvigdom.ru

2. Поломка бегунка

Старайтесь не допускать растягивания бегунка, иначе его придется менять на новый / Фото: i1.wp.com

Зажимайте бегунок аккуратно, чтобы он вошел в молнию / Фото: ogorod.ru

3. Застежка расходится

Одна из причин расходящейся молнии - слабый бегунок / Фото: ogorod.ru

4. На змейке не хватает зубцов

Недостающие зубцы можно восполнить элементами из старой молнии / Фото: zheleznaya-lady.ru

5. Сломался язычок на собачке

Вместо язычка сгодится любая подручная вещь: от скрепки до булавки / Фото: ogorod.ru

6. Собачка не фиксируется на молнии

Чтобы избежать конфуза с растегнутой ширинкой, зафиксируйте собачку / Фото: cdn.lifehacker.ru

Принципы ухода за молнией

Растегивайте молнию аккуратно и плавно / Фото: i.pinimg.com

Регулярно смазывайте молнию мылом, воском, парафином или графитом / Фото: 4.404content.com