Кулинарные советы, которые облегчат жизнь на кухне

Кулинария – непростая наука. Она постоянно задает нам вопросы, и не дает никаких ответов. Почему нельзя мариновать мясо в майонезе, почему выпечка не получается пышной, почему горчат баклажаны? Чтобы вы не разбирались в этих и других вопросах самостоятельно, мы подготовили познавательную статью, которая облегчит жизнь на кухне и убережет от кулинарных провалов.

1. Почему фрикадельки нужно варить в холодной воде?

2. Почему баклажаны нужно солить?

3. Почему крылышки нельзя мариновать в майонезе?

4. Почему овсянку нужно варить на воде, а не на молоке?

5. Почему оладьи получаются плоскими?

Фрикадельки нужно класть в холодную водуЛюбите готовить суп с фрикадельками? Тогда наверняка вы не раз сталкивались с тем, что аппетитные мясные шарики просто разваливаются в бульоне, превращая блюдо во что-то мутное и малопривлекательное. Казалось бы, рецепт соблюден от А до Я, тогда в чем же кроется ошибка? Давайте разбираться.Главная причина того, что фрикадельки не держат форму – температура жидкости, в которой вы их варите. Если по традиции класть шарики в кипящую воду, их структура будет нарушена. Дело в том, что горячий бульон моментально создает на фрикадельках плотную корочку, но внутри они остаются сырыми и холодными. В процессе варки внутренняя часть расширяется, давит на оболочку и разрывает белок.Если вы не хотите, чтобы шарики распадались, бросайте их в холодный или едва теплый бульон. Тогда не будет резкого перепада температур, фрикадельки будут нагреваться и вариться равномерно, не потеряют свою форму. Суп от такого метода приготовления тоже выиграет – останется чистым и прозрачным, без мутных осадков.Соль вытягивает из баклажанов горечьПока одни хозяйки придумывают десятки рецептов с кабачками, другие активно готовят блюда с баклажанами.Вот только не всегда они получаются такими, как задумывались изначально. Неприятная горечь – вот, что портит даже самую аппетитную еду. Виновником ее появления является соланин – вещество, которое содержится в кожице и мякоти баклажанов. Но есть и хорошая новость – избавиться от него очень просто. Рассказываем, как.Для начала нужно хорошо промыть баклажаны, обсушить их бумажным полотенцем и нарезать так, как требует блюдо (кружочками, кубиками, дольками или слайсами). Сложите кусочки в глубокую миску, обильно посыпьте солью и хорошо перемешайте. Отставьте баклажаны в сторону примерно на 20-30 минут – этого времени хватит для того, чтобы соль вытащила из мякоти и кожуры горький сок.Далее хорошо промойте баклажаны под проточной водой, чтобы удалить остатки соли и горечи, которая вышла вместе с соком, и поместите кусочки под легкий гнет – так вы уберете излишнюю влагу. Вуаля – можете приступать к готовке! Такой способ обработки овоща подходит для любых рецептов, вне зависимости от того, что вы планируете с ним делать: жарить, запекать, тушить, готовить на гриле и пр.Маринуйте крылья со специями и соевым соусомКуриные крылышки – популярное блюдо, которым хозяйки часто балуют своих домашних. Кто-то их жарит, кто-то запекает, кто-то готовит во фритюре. Несмотря на выбранный способ приготовления, самой желанной, конечно же, является аппетитная хрустящая корочка. Однако получается она далеко не всегда. В чем же может быть причина?Чаще всего она кроется в майонезе, на основе которого многие делают маринад. Он создает на поверхности курицы плотную влажную пленку, которая не дает влаге испаряться. В результате крылышки томятся в собственном соку, а корочка становится не хрустящей, а вареной.Чтобы приготовить по-настоящему вкусные и хрустящие крылья, стоит пересмотреть свои взгляды на маринады. Лучше всего работают сухие, которые состоят из специй и небольшого количества растительного масла, и кислые, в основе которых – лимонный сок. Также подойдут маринады с соевым соусом и натуральным йогуртом.• Перед тем, как начать готовить крылья, тщательно промойте их и просушите бумажным полотенцем, чтобы на поверхности не осталась влага.• Установите в духовку высокую температуру, чтобы остатки влаги мгновенно испарились и на поверхности образовалась корочка.• Добавляйте в маринад небольшое количество разрыхлителя. По словам опытных поваров, он способствует карамелизации корочки и аппетитному хрусту.• Не накрывайте готовые крылья крышкой или фольгой, иначе образуется пар, который сделает хрустящую корочку мягкой.У овсянки на воде более рассыпчатая консистенцияМногие не любят овсянку из-за ее липкой, вязкой консистенции, похожей на клейстер. Но не всегда дело именно в каше, иногда главная причина малопривлекательного внешнего вида кроется в способе приготовления. Традиционно хозяйки варят овсянку на молоке, чтобы придать ей нежный, сливочный вкус. Вот только результат совсем не радует.Дело в том, что при нагревании крахмал, который содержится в злаках, вступает в реакцию с белками молока, что приводит к чрезмерному загустению массы. Кроме того, она становится чрезвычайно клейкой. А вот вода, наоборот, позволяет крахмалу набухать медленно и равномерно, не нарушая текстуру овсяных хлопьев. Благодаря этому каша получается рассыпчатой, слегка текучей и невероятно вкусной.Не менее важным момент являются температура и интенсивность помешивания. Кашу нужно варить на небольшом огне и мешать как можно реже. В противном случае структура хлопьев разрушится, и они превратятся в вязкую массу. Старайтесь выбирать крупные хлопья, которые нужно именно варить, а не заливать горячей жидкостью. Они реже развариваются, сохраняют свою целостность до самого конца.Обратите внимание: Необязательно полностью отказываться от молока – вы можете смешать его с водой в пропорции 1:1. Также вместо цельного молока можно использовать альтернативное – миндальное, овсяное и пр. Вкус получится интересным.Чтобы оладьи получились пышными, нужно знать секретыТочно соблюдаете рецепт, но оладьи все равно получаются плоскими и резиновыми? Возможно, причина кроется не в составе. Одна из главных ошибок, которая приводит к такому результату – неправильная температура ингредиентов. Так, опытные повара не рекомендуют использовать продукты, которые вы только что достали из холодильника. Яйцам и кефиру нужно дать немного времени, чтобы они «нагрелись» до комнатной температуры. Если использовать их холодными, сода будет действовать слишком медленно и тесто не успеет насытиться пузырьками воздуха.Также не стоит активно перемешивать компоненты, иначе оладьи получатся жесткими. Достаточно аккуратно соединить продукты в миске, несколько раз перемешать венчиком, чтобы разбить комочки, и отставить в сторону на 10-15 минут, чтобы крахмал разбух. Не кладите тесто на холодную или недостаточно разогретую сковороду. Оладьи сразу начнут впитывать в себя масло, станут жирными и плохо поднимутся. Капните немного теста на сковороду – если оно зашипит, можете приступать к жарке.Что касается консистенции, то здесь важно добиться золотой середины: слишком жидкое тесто сразу растечется тонким слоем, а слишком густое не пропечется внутри. Постарайтесь, чтобы тесто было похожим на сметану – медленно и равномерно стекало с ложки. Переворачивать оладьи нужно лишь после того, как поверхность покроется мелкими пузырьками, а края затвердеют и станут золотистыми.