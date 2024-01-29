11 самых ярких ролей «бесцветной» Тильды Суинтон, которая рушит шаблоны красоты

Британскую актрису Тильду Суинтон, ни разу не появившуюся на экране в одном и том же образе, считают самой смелой и неординарной артисткой современности. И это несмотря на то, что для многих она являлась женщиной, которая не вписывается в современные идеалы красоты. Тем не менее, именно ее внешние данные и актерское мастерство позволили звезде достичь небывалых высот в киноиндустрии. Кажется, нет на свете персонажа, которого она не смогла бы воплотить на экране. И поэтому лучшие режиссеры планеты на все сто используют её бесцветную внешность, чтобы нарисовать на ее лице что угодно, даже мужской образ.
Путь к славе
Кэтрин Матильда Суинтон родилась 5 ноября 1960 года в Лондоне в семье сэра Джона Суинтона, 7-го лорда Киммергема, и леди Джудит Бальфур Киллен. Детство девочки прошло в Германии, куда по долгу службы был откомандирован её отец, генерал-майор британских вооружённых сил. Образование Тильда получала в закрытой школе-пансионе West Heath School в Кенте. Её одноклассницами были дочери британской аристократии, и в их числе — леди Диана Спенсер, будущая принцесса Уэльская. Именно здесь и проявился первый интерес к актерскому мастерству у юной шотландской леди. Тильда участвовала в драматических постановках, а также пела в хоре, великолепно бегала и была отличницей. Но, невзирая на свои достижения, школу-пансион она откровенно недолюбливала.
Матильда Суинтон в детстве и в юные годы.
Закончив обучение, Тильда, чтобы выбраться из типично-аристократической жизни, уехала работать волонтером в Кению, где бесплатно два года обучала местных ребятишек. По возвращении поступила в престижный Кембриджский университет, откуда 1983-м вышла дипломированным специалистом в области социальных и политических наук. Но для себя Суинтон выбрала иную дорогу. Поскольку наравне с учёбой будущая звезда продолжала совершенствоваться в актерском мастерстве на сцене студенческого театра «Кембриджские лицедеи», после выпуска она присоединилась к труппе Королевского Шекспировского театра в Стратфорде. Родители-аристократы, разумеется, не одобряли увлечения дочери театральны искусством, но Тильда была твердо настроена на актёрскую стезю и не обращала внимания на протесты отца и матери. И тем пришлось отступить.
Однако какое же разочарование ждало начинающую актрису, когда выяснилось, что её нестандартная внешность в театре востребована в основном лишь для эпизодических и второстепенных ролей. Однако Суинтон, как истинная леди, не могла позволить себе опустить руки. Она решила найти театральные подмостки по себе — "менее приверженные к классике, более провокационные и экспериментаторские". Вот так молодая актриса и оказалась в Эдинбургском театре «Траверс», где она нашла себя и своего зрителя.
Матильда Суинтон на заре своей актёрскй карьеры.
Вскоре последовали роли в кино и на телевидении. А в 1992 году произошло знаковое событие, после которого карьера Суинтон стремительно понеслась вверх — она снялась в экранизации романа Вирджинии Вулф «Орландо» (1928). Картина получила восторженные отзывы и публики, и критиков, показав, что у Тильды потрясающий талант к перевоплощениям.
За три десятка лет многие режиссеры не раз пользовались этой ее способностью, по праву называя королевой перевоплощений. При этом у Тильды Суинтон нет актёрского образования. Но, она с лёгкостью играет людей с разными характерами и внешностью, а еще с одинаковой убедительностью может воплощаться как в женские роли, так и в мужские. В нашем обзоре вы сможете увидеть подборку лучших кинообразов Тильды Суинтон, исполнительницы женских и мужских ролей, человека без возраста, гендера и границ.
«Орландо» (1992)
В роли Орландо
Орландо - персонаж Тильды — некое бессмертное и двуполое существо, на протяжении 350 лет постигающее земную жизнь, сперва в теле мужчины, а затем и в теле женщины. Ему суждено объездить полсвета, безответно влюбиться в русскую княжну, превратиться из парня в девушку, родить ребенка. И, в конце концов, прожив несколько веков, осознать, что непрекращающаяся жизнь - очень тяжёлое бремя…
Кадры из мелодрамы «Орландо».
Сюжет фэнтезийной драмы «Орландо» режиссера Салли Поттера развивается в XVII столетии в Лондоне вокруг юноши по имени Орландо, выходца из аристократической семьи, который однажды привлекши внимание стареющей королевы Елизаветы I превратился в её любимчика. Очарованная молодым человеком и его манерами, монархиня отдает шутливый приказ, чтобы Орландо перестал взрослеть и стареть. И каким-то невероятным образом королеве удается благословить героя на вечное существование. И уже вначале XX века Орландо, неожиданно превратившись в женщину, становится матерью и писательницей — и этот факт становится финалом картины.
Суинтон смогла изобразить своего персонажа настолько убедительно, что переход между гендерами совершался практически без грима. После этой роли, которая превратила Тильду в глазах зрителя в интеллектуальную, а также феминистскую икону, актриса стала настоящим мастером андрогинных ролей. На Международном кинофестивале в Сиэтле Тильда получила звание актрисы года, а сам фильм стал лучшим на кинофестивале в Венеции и был номинирован на премию «Оскар».
«Константин: Повелитель тьмы» (2005)
В роли ангела-полукровки Габриэль
В супергеройском фильме ужасов режиссёра Фрэнсиса Лоуренса, ставшим культовым, Суинтон сыграла второстепенную, но яркую роль падшего ангела по имени Габриэль, на образе которой держится львиная доля интриги фильма.
Кадры из триллера «Константин: Повелитель тьмы».
Для актрисы это была первая роль в голливудском блокбастере, и это испытание она выдержала на все 100%, поскольку та самая андрогинность её облика и здесь сработала нужным образом, превращая персонажа Тильды в сакрального монстра, чудовище похожее на человека, максимально манящее и максимально безжалостное. Сцена битвы Суинтон и Киану Ривза в образе истребителя демонов, просто завораживает.
«Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф» (2005)
В роли Белой ведьмы
Персонаж Тильды Суинтон - Белая ведьма, обитающая в параллельном мире. Она - воплощение абсолютного зла, самообладания и самодисциплины, а также непримиримый противник говорящих львов и человеческих детей.
Кадры из приключенческой ленты «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф.»
В приключенческом фильме «Хроники Нарнии» режиссера Эндрю Адамсона актриса выступила в сказочном амплуа, чем лишний раз доказала, что не боится экспериментировать. Тильда здесь злодейка, собравшаяся покорить волшебный мир Нарнии, а также питающая слабость к немыслимым головным уборам и экзотическому холодному оружию. По итогам 2005-го картина заняла четвёртое место в списке самых кассовых фильмов года.
«Что-то не так с Кевином» (2010)
В роли Евы Хачадурян
Героиня Тильды в триллере режиссера Линн Рэмси - Ева Хачадурян, когда-то успешная писательница, пытающаяся оправиться и жить прежней жизнью после ужасного преступления, которое совершил её 15-летний сын Кевин. Её воспоминания, показанные в картине при помощи флэшбеков, возвращают и возвращают её в прошлое, в котором женщина пытается найти ответ на вопрос: что с Кевином было не так?
Кадры из триллера «Что-то не так с Кевином».
Среди большого количества необычных и эксцентричных ролей Суинтон, нашлось место и образам обычных женщин. Тех, что тянут лямку, незаметно помогают другим, чья жизнь в зависимости от обстоятельств то превращается в сказку, а то в трагедию. Материнство героини, вырастившей сына, который с раннего детства был «немного странным» и злым, стало её проклятьем. Тильда и в этом образе оказалась невероятно органичной. Чего только стоит выражение глаз актрисы... Сам же фильм, не дающий ответа, а лишь крохотную надежду, оставил очень болезненную рану в душе многих зрителей. Видимо, поэтому он получил множество премий и номинаций. А сама Суинтон стала лауреатом нескольких престижных наград за лучшую женскую роль.
«Выживут только любовники» (2013)
В роли вампирши Евы
Персонаж Тильды - бессмертная вампирша Ева, которая стильно одевается, обожает поэзию, по вечерам разговаривает с «подлинным Шекспиром» и уже совсем не опасна для простых людей… Ей и её вампиру-мужу Адаму много веков, они предпочитают не убивать людей ради свежей крови, а добывать запасы крови в больницах. Однако непредвиденное обстоятельство заставляет голодных вампиров выйти на улицы Танжера...
Кадры из фантастического триллера «Выживут только любовники».
И хотя кассовый успех фантастического триллера режиссера Джима Джармуша оказался относительным, но персонаж Суинтон здесь заслуживает пристального внимания. Вечная вампирша, властительница мира, всезнающая, утонченная и беспощадная, гуляющая по ночному Танжеру в поисках жертвы - с одной стороны и аристократка из древнейшего английского рода в реальной жизни — с другой... Безусловно в этом есть что-то немыслимо мистическое и невероятно близкое.
«Отель "Гранд Будапешт"» (2014)
В роли мадам «Д»
Персонаж Суинтон - пожилая мадам Селин-Вильнёв Дегофф-унд-Таксис - богатая постоялица отеля "Гранд Будапешт". Старуха-графиня в попытке ухватиться за молодость заводит себе любовника, пятидесятилетнего консьержа мсье Густава — скрупулёзного и обаятельного мужчину, который время от времени соблазняет пожилых постоялиц отеля. После загадочного убийства мадам «Д» именно консьерж оказывается в числе подозреваемых, и он же значится главным её наследником, согласно завещанию...
Кадры из фильма «Отель *Гранд Будапешт*».
Сказать честно, не каждая 54-летняя актриса может легко решится сыграть очень дряхлую умирающую старуху. Но, на какие авантюры Суинтон ни пускалась во имя искусства кино? Эту трагикомическую роль она сыграла просто превосходно.
«Окча» (2017)
В роли сестёр близнецов Люси и Нэнси Мирандо
Персонажи Суонтон - близняшки Люси и Нэнси Мирандо. Люси, сместив с поста сестру-близнеца Нэнси, становится генеральным директором продовольственной компании Mirando Corporation и объявляет о создании гигантских генетически модифицированных свиней, напоминающих бегемотов, способных совершить революцию в животноводстве и, разумеется, принести баснословную прибыль.
Кадры из киноленты «Окча».
Ловко смешивая различные киношные жанры, а также юмор, увлекательный сюжет и драматизм, корейский режиссер Пон Чжун Хо рассказывает добрую историю о дружбе между человеком и животным, а именно маленькой корейской девочкой Миджей и её питомцем – огромным свинёнком-мутантом Окчи, живущим в её доме в горах Южной Кореи. Но всё меняется, когда могущественная корпорация Mirando похищает Окчу и перевозит его в Нью-Йорк.
«Мертвые не умирают» (2019)
В роли Зельды Уинстон
Героиня Тильды Суинтон - странная хозяйка похоронного бюро «Во веки веков» в Центрвилле, мастерски владеющая самурайским мечом. В конце фильма мистическая особа покидает планету Земля на инопланетном корабле.
Кадры из триллера «Мертвые не умирают».
По сюжету картины после сдвига полярной полосы, вследствие жадности и алчности корпораций, добывающих полезные ископаемые на Северном полюсе, случился апокалипсис. Сначала начали в лес убегать домашние животные и исчезли птицы, затем начались природные катаклизмы, а в конце ядовитый лунный свет воскрешает давно умерших. Местным полицейские придется противостоять нашествию зомби. И хотя фильм не возымел у публики должного внимания, образ Зельды Уинстон в исполнении Суинтон оказался незабываемым.
«Доктор Стрэндж» (2016)
В роли Древней
Персонаж Тильды Суинтон — Древняя, тибетский мистик, ставшая духовным наставником доктора Стрэнджа, обучающая его эзотерическим наукам и магии на пути становления Верховного мага. Древняя - не мужчина и не женщина, белокожий тибетский полубог. Продюсер картины Кевин Файги, обсуждая эту роль, объяснял: «В фильме мы используем термины „она“ и „её“, однако персонаж — андрогин. Древняя является не конкретным человеком, а званием, которое носили сильнейшие маги, оберегающие Землю от мистических угроз».
Кадры из фильма-фэнтези «Доктор Стрэндж».
У Суинтон всегда было стремление играть сверхчеловеческих или нечеловеческих персонажей, андрогинность, магический символизм… Эти особенности, которые так ассоциируются с актрисой, со временем стало эксплуатировать и массовое кино. И «Доктор Стрэндж» - это как раз тот случай. Режиссер Скотт Дерриксон, пригласив в свой боевик эту актрису, ни разу не пожалел об этом. Лента заняла почётное место в списке «самых прибыльных блокбастеров 2017 года».
«Суспирия» (2018)
В ролях мадам Бланк и доктора Джозефа Клемперера
Персонажи Тильды - мадам Бланк, хладнокровная настоятельница демонической балетной школы и пожилой психоаналитик, который помогает ученицам этой школы разобраться в происходящем хаосе учебного заведения.
Кадры из триллера «Суспирия».
К слову, невзирая на то, что фанаты и критики догадывались о том, что роль мужчины играет именно Суинтон, долгое время режиссер и команда фильма отрицали, что за морщинистым седым стариком скрывается 57-летняя актриса, королева перевоплощений Тильда Суинтон. И по правде говоря, актриса так много раз удивляла поклонников своими необычными образами, что её невероятное появление в роли 82-летнего доктора Джозефа Клемперера, мало кого шокировало.
Кадры из триллера «Суспирия».
И, что любопытно, актриса для пущей убедительности во время съёмок в брюки своего персонажа подкладывала искусственные гениталии, чтобы полностью ощущать себя мужчиной. Стоит также сказать, что соединение этих двух несхожих образов на экране приоткрывает завесу над природой зла, правящего миром.
Американский мистический хоррор режиссера Луки Гуаданьино стал не только конкурсным в программе 75-го Венецианского кинофестиваля, но и многочисленным лауреатом и номинантом на получение престижных призов и премий. Суинтон также была отмечена в категории за Лучшую роль второго плана.
«Человеческий голос» (2020)
В роли брошенной женщины
Короткометражная драма Педро Альмодовара «Человеческий голос» является монофильмом: в нём только один персонаж — немолодая женщина, которую после четырех лет оставил возлюбленный. Она наедине с собой в доме, часть которого изысканно обставлена, а часть- пустая, как сцена без декораций. Героиня Тильды с надеждой ждёт звонка - телефонная связь осталась единственной ниточкой, соединяющей её с бывшим мужчиной. И бывший возлюбленный, безусловно, позвонит ей... Позвонит, чтобы попрощаться.
Кадры из короткометражной драмы «Человеческий голос».
Альмодовар знал, что лучше, нежели Суинтон, с этой ролью никто не справится. Именно игра в одиночку полностью проявила дарование звезды, которая сама себе - уже целый мир. Режиссёр лишь слегка подчеркнул её игру, наполнив кадр различными символическими предметами и меняющимися эксцентричными нарядами.
P.S.
Несмотря на успешную кинокарьеру, Суинтон по-прежнему отказывается считать себя профессиональной актрисой и предпочитает называться кинематографистом. Я никогда не мечтала стать актрисой. Профессия нашла меня сама,- говорит Тильда.
Тильда Суинтон. Фото |pre-party.com.ua
Эта женщина всегда сама решает, в каких ролях будет играть, опираясь в выборе исключительно на свое любопытство. Актриса также признает, что не стремится к заветному «Оскару», а работает из чистого интереса. Она считает, что ей вполне достаточно одной статуэтки, полученной в 2008 году за лучшую женскую роль второго плана в картине «Майкл Клейтон».
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