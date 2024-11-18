Водитель, бди: 7 трюков, при помощи которых могут обмануть на шиномонтаже

1. Ненужная латка

Во многих шиномонтажах навязывают ремонт прокола/ Фото: dvizhok.su

2. Неправильно поставленное колесо

Некоторые «мастера» могут поставить колесо не той стороной/ Фото: auto5k5.ru

3. Чужие шины

Не исключено также использование изношенных шин/ Фото: shinomontazh24.ru

4. Отсутствие балансировки

В сервисе могут предложить услугу балансировки колес, но в реальности ее не сделать/ Фото: автомир33.рф

5. Вода в колесе

Злоумышленники могут налить воду в колесо автомобиля/ Фото: m4don.info

6. Обработка ступиц непригодной смазкой

Автомобильная смазка для болтов и других элементов колеса/ Фото: motor43.ru

7. Плохо закрученные болты

Закручивание болтов на колесе/ Фото: remshina82.ru