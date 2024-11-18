Водитель, бди: 7 трюков, при помощи которых могут обмануть на шиномонтаже

Смена сезонных шин и латание проколов – простейшие операции, которые не дают возможности схалтурить. Так думает большинство водителей, поэтому не считает нужным контролировать действия мастеров. Однако эксперты советуют не терять бдительности, поскольку есть «умельцы», способные нагреть руки даже на таком простом деле.
1. Ненужная латка
Во многих шиномонтажах навязывают ремонт прокола/ Фото: dvizhok.su
Многие водители попадали в ситуацию, когда ехали в шиномонтаж, чтобы сменить колеса, а им навязывали еще и ремонт прокола. Мастер «неожиданно» обнаруживал свежий порез на снятой шине и для пущей убедительности демонстрировал виновника неприятности – длинный саморез. А потом настойчиво рекомендовал поставить латку. Мало кто спорит в такой ситуации, поэтому большинство водителей соглашается оплатить ремонт, не подозревая обман.
Чаще всего никакого прокола нет, а саморез заранее подготовлен для показа. Недобросовестные мастера ставят латку на целую покрышку и спокойно кладут деньги в карман за ненужную операцию.
А бывает и так, что водитель не верит в прокол и требует показать порез. Тогда ему продемонстрируют повреждение, но с внутренней стороны. Дело в том, что вкрутить саморез на внешнюю поверхности довольно сложно. А вот поставить изнутри намного проще, поскольку материал мягче и податливее.
Еще один признак развода – отказ и ругань в ответ на просьбу собрать колесо и проверить на воздух. Если мастер бурно реагирует, значит дело точно нечисто.
2. Неправильно поставленное колесо
Некоторые «мастера» могут поставить колесо не той стороной/ Фото: auto5k5.ru
Мастера не любят внимательных и въедливых клиентов. Дескать, лезут не в свое дело, задают слишком много вопросов. Да и вообще, мешают зарабатывать. Поэтому могут сделать мелкую пакость. Например, поставить колесо не той стороной. Автомобиль будет странно себя вести и отказываться ехать по прямой.
Опытный водитель сразу поймет, в чем дело, и вернется назад с требованием переставить колесо. А вот новичок запаникует и отправится на ближайшее СТО. Там ему объяснят причину неполадки, сделают все как надо, но и предъявят чек к оплате.
Поэтому если после посещения шиномонтажа заметили странное поведение своей «ласточки», сразу возвращайтесь назад и требуйте переделки. А чтобы мастера не смогли отвертеться, всегда берите чеки.
3. Чужие шины
Не исключено также использование изношенных шин/ Фото: shinomontazh24.ru
Дорогие, недавно приобретенные колеса – повод быть особенно внимательным при «переобувке». Дело в том, что всегда найдется заказчик, договорившийся с механиком о приобретении хорошего комплекта по дешевке. А в мастерских всегда найдутся изношенные, но более-менее пригодные шины. Вот их-то и могут поставить вместо ваших собственных.
Хорошо, если удастся сразу обнаружить подмену. На СТО извинятся и скажут, что нечаянно ошиблись. А если пройдет несколько дней или недель? Как докажете, что это не ваши колеса?
4. Отсутствие балансировки
В сервисе могут предложить услугу балансировки колес, но в реальности ее не сделать/ Фото: автомир33.рф
Балансировка – обязательная процедура, обеспечивающая правильную сборку колеса и его нормальный ход. Ее отсутствие приводит к ускоренному износу покрышки, ступичного подшипника и повышенному расходу топлива.
В каждой мастерской клиентам предлагают сделать балансировку, поскольку это платная процедура. Правда, предложить – не означает сделать. Дело в том, что некоторые ушлые мастера могут просто изобразить деятельность и взять деньги, не выполнив работу.
Обычно балансировочный стенд занят, и чтобы быстрее получить расчет, работник может оставить старые грузики. Как правило, автовладельцы редко проверяют, заменены ли они на новые.
Опытные водители советуют не пускать дело на самотек, а стоять рядом, наблюдая, как мастер делает балансировку.
5. Вода в колесе
Злоумышленники могут налить воду в колесо автомобиля/ Фото: m4don.info
Встречаются такие водители-всезнайки, которые на все имеют свое мнение и постоянно дают советы работникам автомастерской. Вот им-то и могут насолить раздраженные мастера. Например, незаметно налить воды внутрь колеса.
Результат такого действа будет ошеломительным. Во время движения создастся впечатление, что все пришло в негодность: полностью развалилась подвеска, треснула пружина, сломалась шаровая. Одновременно руль перестанет слушаться водителя, а езда будет сопровождаться диким шумом и скрежетом.
Прелесть ситуации в том, что постороннему мастеру крайне сложно найти причину сего явления. Визуально ничего не видно, а разбор подвески ничего не даст. Лишь опытный механик сможет понять, откуда растут ноги. Да и то только после того, как прокатится сам на машине или спросит, посещал ли водитель шиномонтаж.
6. Обработка ступиц непригодной смазкой
Автомобильная смазка для болтов и других элементов колеса/ Фото: motor43.ru
Чтобы защитить колесо от приваривания, необходимо ежегодно наносить медную смазку на ступицы, болты и другие элементы. Она надежно защищает от ржавления, грязи и влаги, обеспечивает легкий съем и установку шин.
Нанесение смазки – не самая сложная процедура, но и здесь есть возможности для подвоха. Например, мастера, желая наказать особенно въедливых клиентов, могут использовать отработанное средство. Нанесут такой препарат на обратную сторону диска и пиши пропало.
Даже капля ядреной смеси под воздействием высоких температур вызовет прикипание колеса. Открутить его будет сложно даже в условиях автомастерской, а уж поставить запаску на обочине с помощью домкрата и вовсе не получится.
7. Плохо закрученные болты
Закручивание болтов на колесе/ Фото: remshina82.ru
После манипуляций с колесами важно удостовериться, что все крепежи закручены как надо. А это значит – соответственно требованиям к конкретной модели автомобиля, прописанным в инструкции. Причем болты и гайки должны быть не просто завинчены, а дополнительно затянуты специальным динамометрическим ключом.
Если этого не сделать, то очень скоро они ослабнут и слетят. Машина потеряет управляемость, и может случиться непоправимое. Поэтому возьмите в привычку проверять затяжку болтов на каждом колесе не только после посещения шиномонтажа, но и раз в неделю.
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии