Как за 5 минут убрать зелёнку с одежды

Если на ваш любимый костюм или футболку попала зеленка, не спешите с ней расставаться, даже если она белая. Можно подумать, что вещь безнадежно испорчена и ее уже не спасти, но это совершенно не так.







Ведь на самом деле убрать зеленку с ткани очень просто — вам даже не потребуются какие-либо дорогие специальные средства, скорее всего, все уже есть у вас дома.

Вам потребуются:

перекись водорода;аммиакРабочую поверхность под проблемным местом защищаем, например, при помощи целлофана. Затем на пятно наносим перекись водорода, она немного его размягчит, однако на этом этапе может показаться, что все стало еще хуже. Не пугайтесь этого.Далее обильно смачиваем пятно аммиаком и оно буквально на глазах бледнеет и исчезает. Теперь осталось только постирать вещь привычным способом.Иногда во время стирки пятно может вновь проявиться, в этом случае повторно обработайте его аммиаком и оно исчезнет наверняка.Теперь осталось только просушить вещь и порадоваться результату.