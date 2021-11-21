Как нарезать резьбу на полипропиленовой трубе, и будет ли такое соединение надёжным?

В статье рассмотрим два основных способа нарезания резьбы (внутренней и наружной) на полипропиленовых трубах, а также расскажем, в каких случаях можно использовать такое соединение.

Самый простой способ нарезания наружной резьбы на пластиковой трубе заключается в использовании лерки.

Подбираем плашку подходящего диаметра, фиксируем трубу в тисках, предварительно установив накладные деревянные губки, и нарезаем резьбу.

Делаем все то же самое, как и с металлическими трубами. Но в случае с полипропиленовой трубой усилий прилагать придется меньше.

Чтобы нарезать внутреннюю резьбу в соединительной муфте, можно использовать метчик необходимого диаметра.

Также существует еще один, альтернативный, способ нарезания резьбы на ПП трубах и соединительных муфтах, которым с нами поделился автор YouTube канала Mr. DK DIY.

Нарезка резьбы «на горячую»

Чтобы нарезать внутреннюю резьбу в полипропиленовой муфте, нам потребуется фитинг с наружной резьбой. Зажимаем его в тисках, и нагреваем.

Далее берем муфту и накручиваем ее на горячий фитинг.

Частично охлаждаем соединение с помощью воздуха. Окончательно охлаждаем под струей холодной воды.

В результате у нас получилось нарезать внутреннюю резьбу в соединительной полипропиленовой муфте.

Чтобы нарезать наружную резьбу на ПП трубе, нам потребуется любой фитинг подходящего диаметра с внутренней резьбой. Например, латунный отвод на 90 градусов.

Делаем все то же самое: зажимаем фитинг в тисках, после чего нагреваем его. Далее берем ПП трубу и вкручиваем в фитинг. Охлаждаем под проточной холодной водой.

Обратите внимание: в данном случае необходимо будет рассверлить отверстие в трубе до требуемого диаметра с помощью ступенчатого сверла.

Чтобы соединить трубу с муфтой, автор намотал на наружную резьбу фум-ленту, а потом накрутил уже саму муфту.

Надежное ли резьбовое соединение на полипропиленовой трубе?

В целом, такое соединение имеет право на жизнь, но при соблюдении двух основных условий. Первое условие заключается в том, что резьбовое соединение ПП труб можно использовать только в системах холодного водоснабжения, но никак не в системах отопления.

Второе условие — никакого льна или фум-ленты, потому что они только усилят нагрузку на резьбу при накручивании муфты на трубу.

Для герметизации необходимо использовать специальный клей для пластиковых труб. Этим клеем надо промазать как наружную, так и внутреннюю резьбу, а потом соединить трубу с муфтой.