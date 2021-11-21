Как нарезать резьбу на полипропиленовой трубе, и будет ли такое соединение надёжным?

В статье рассмотрим два основных способа нарезания резьбы (внутренней и наружной) на полипропиленовых трубах, а также расскажем, в каких случаях можно использовать такое соединение.
Самый простой способ нарезания наружной резьбы на пластиковой трубе заключается в использовании лерки.
Подбираем плашку подходящего диаметра, фиксируем трубу в тисках, предварительно установив накладные деревянные губки, и нарезаем резьбу.
Делаем все то же самое, как и с металлическими трубами. Но в случае с полипропиленовой трубой усилий прилагать придется меньше.
Чтобы нарезать внутреннюю резьбу в соединительной муфте, можно использовать метчик необходимого диаметра.
Также существует еще один, альтернативный, способ нарезания резьбы на ПП трубах и соединительных муфтах, которым с нами поделился автор YouTube канала Mr. DK DIY.
Нарезка резьбы «на горячую»
Чтобы нарезать внутреннюю резьбу в полипропиленовой муфте, нам потребуется фитинг с наружной резьбой. Зажимаем его в тисках, и нагреваем.
Далее берем муфту и накручиваем ее на горячий фитинг.
Частично охлаждаем соединение с помощью воздуха. Окончательно охлаждаем под струей холодной воды.
В результате у нас получилось нарезать внутреннюю резьбу в соединительной полипропиленовой муфте.
Чтобы нарезать наружную резьбу на ПП трубе, нам потребуется любой фитинг подходящего диаметра с внутренней резьбой. Например, латунный отвод на 90 градусов.
Делаем все то же самое: зажимаем фитинг в тисках, после чего нагреваем его. Далее берем ПП трубу и вкручиваем в фитинг. Охлаждаем под проточной холодной водой.
Обратите внимание: в данном случае необходимо будет рассверлить отверстие в трубе до требуемого диаметра с помощью ступенчатого сверла.
Чтобы соединить трубу с муфтой, автор намотал на наружную резьбу фум-ленту, а потом накрутил уже саму муфту.
Надежное ли резьбовое соединение на полипропиленовой трубе?
В целом, такое соединение имеет право на жизнь, но при соблюдении двух основных условий. Первое условие заключается в том, что резьбовое соединение ПП труб можно использовать только в системах холодного водоснабжения, но никак не в системах отопления.
Второе условие — никакого льна или фум-ленты, потому что они только усилят нагрузку на резьбу при накручивании муфты на трубу.
Для герметизации необходимо использовать специальный клей для пластиковых труб. Этим клеем надо промазать как наружную, так и внутреннюю резьбу, а потом соединить трубу с муфтой.
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