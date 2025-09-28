С нами не соску...
5 недостатков таунхаусов, о которых риелторы не спешат говорить




Таунхаусы в последние несколько лет стали достаточно модным вариантом жилья. Они представляют собой нечто среднее между стандартной квартирой и частным домом, таким себе гибридом. Конечно же, застройщик, как и риелтор, не станет рассказывать о минусах подобной жилплощади. Обычно озвучиваются плюсы и они, без сомнений, есть, но и об отрицательных сторонах забывать тоже нельзя.


Обычно озвучиваются плюсы таунхаусов, и они, без сомнений, есть, но и об отрицательных сторонах забывать тоже нельзя / Фото: bild.ua

Обычно озвучиваются плюсы таунхаусов, и они, без сомнений, есть, но и об отрицательных сторонах забывать тоже нельзя / Фото: bild.ua

 

Недостаток 1: плохая звукоизоляция


Беседы соседей за стенкой вы не расслышите, а вот работающий с утра пораньше пылесос, какая-нибудь дрель, а еще хуже перфоратор могут существенно подпортить нервную систему / Фото: gazetadaily.ru

Беседы соседей за стенкой вы не расслышите, а вот работающий с утра пораньше пылесос, какая-нибудь дрель, а еще хуже перфоратор могут существенно подпортить нервную систему / Фото: gazetadaily.ru


 

Естественно, все не настолько ужасно, но и хорошего мало. Беседы соседей за стенкой вы, само собой, не расслышите, а вот работающий с утра пораньше пылесос, какая-нибудь дрель, а еще хуже перфоратор могут существенно подпортить нервную систему. Слышимость здесь приблизительно, как в квартирах. Так что о спокойствии на время ремонтных работ можно забыть.

Недостаток 2: наличие соседей


Придомовая территория разделена на участки, достаточно узкие, каждый из них принадлежит конкретному жильцу / Фото: stroy-plys.ru

Придомовая территория разделена на участки, достаточно узкие, каждый из них принадлежит конкретному жильцу / Фото: stroy-plys.ru

 

Жить совсем уж без соседей нигде не получится, конечно, если вы не отшельник. Но в данном случае ситуация несколько иная. Придомовая территория разделена на участки, достаточно узкие. Каждый из них принадлежит конкретному жильцу. На нем можно поставить, например, беседку. Все люди разные, но похожи в одном. Если территория моя, то и делать на ней я могу все, что душе угодно.
Поэтому ежевечерние сборы соседей с друзьями и шашлыком вполне даже возможны. А вместе с посиделками и шум, который придется выдерживать. Ведь окна той же спальни могут находиться всего в двух-трех метрах от той самой беседки с отдыхающими. О комфорте можно забыть.

Недостаток 3: отсутствие приватности


Так как по площади участки возле дома слишком уж маленькие, то каждый из их владельцев, как на ладони / Фото: woodland-town.ru

Так как по площади участки возле дома слишком уж маленькие, то каждый из их владельцев, как на ладони / Фото: woodland-town.ru


 

Так как по площади участки возле дома слишком уж маленькие, то каждый из их владельцев, как на ладони. Но выбирая для проживания частный дом, люди обычно хотят хоть какого-то уединения. В случае с таунхаусом о нем можно забыть.

Недостаток 4: имущество совместное с другими жильцами


То, что есть своя парковка, это огромный плюс, а вот заезд на территорию все равно один / Фото: vsekottedzhi.com.ua

То, что есть своя парковка, это огромный плюс, а вот заезд на территорию все равно один / Фото: vsekottedzhi.com.ua

 

То, что есть своя парковка, это огромный плюс. А вот заезд на территорию все равно один. В связи с этим придется тесно общаться с соседями, причем на постоянной основе. Просить их, чтобы они немного разъехались в стороны иначе вы не сможете припарковаться. Уборка территории тоже, как правило, между соседями вызывает споры и ссоры. Кто-то может и не согласиться сдавать деньги на то, чтобы территорию очистили от снега. И тогда придется платить самому, что не особо приятно, да и достаточно затратно.

Недостаток 5: проблемы, возникающие при оформлении


Участок земли, прилегающий к дому, как правило, является общей собственностью, коллективной / Фото: mdom36.ru

Участок земли, прилегающий к дому, как правило, является общей собственностью, коллективной / Фото: mdom36.ru

 

Участок земли, прилегающий к дому, как правило, является общей собственностью, коллективной. По сути ваш участок, как и участки соседей, не принадлежат кому-то конкретно, а находятся во владении всех жильцов. Если кто-то собирается продать таунхаус, возникают неудобства, а в некоторых случаях и проблемы.
Некоторые люди просто стараются продать такое жилье и приобрести себе хоть небольшой домик / Фото: vsekottedzhi.com.ua

Некоторые люди просто стараются продать такое жилье и приобрести себе хоть небольшой домик / Фото: vsekottedzhi.com.ua

 

В связи с описанными недостатками некоторые люди просто стараются продать такое жилье и приобрести себе хоть небольшой домик, не такой презентабельный, но собственный.

