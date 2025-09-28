5 недостатков таунхаусов, о которых риелторы не спешат говорить

Обычно озвучиваются плюсы таунхаусов, и они, без сомнений, есть, но и об отрицательных сторонах забывать тоже нельзя / Фото: bild.ua

Недостаток 1: плохая звукоизоляция

Беседы соседей за стенкой вы не расслышите, а вот работающий с утра пораньше пылесос, какая-нибудь дрель, а еще хуже перфоратор могут существенно подпортить нервную систему / Фото: gazetadaily.ru

Недостаток 2: наличие соседей

Придомовая территория разделена на участки, достаточно узкие, каждый из них принадлежит конкретному жильцу / Фото: stroy-plys.ru

Недостаток 3: отсутствие приватности

Так как по площади участки возле дома слишком уж маленькие, то каждый из их владельцев, как на ладони / Фото: woodland-town.ru

Недостаток 4: имущество совместное с другими жильцами

То, что есть своя парковка, это огромный плюс, а вот заезд на территорию все равно один / Фото: vsekottedzhi.com.ua

Недостаток 5: проблемы, возникающие при оформлении

Участок земли, прилегающий к дому, как правило, является общей собственностью, коллективной / Фото: mdom36.ru

Некоторые люди просто стараются продать такое жилье и приобрести себе хоть небольшой домик / Фото: vsekottedzhi.com.ua