5 недостатков таунхаусов, о которых риелторы не спешат говорить

Таунхаусы в последние несколько лет стали достаточно модным вариантом жилья. Они представляют собой нечто среднее между стандартной квартирой и частным домом, таким себе гибридом. Конечно же, застройщик, как и риелтор, не станет рассказывать о минусах подобной жилплощади. Обычно озвучиваются плюсы и они, без сомнений, есть, но и об отрицательных сторонах забывать тоже нельзя.
Недостаток 1: плохая звукоизоляция
Естественно, все не настолько ужасно, но и хорошего мало. Беседы соседей за стенкой вы, само собой, не расслышите, а вот работающий с утра пораньше пылесос, какая-нибудь дрель, а еще хуже перфоратор могут существенно подпортить нервную систему. Слышимость здесь приблизительно, как в квартирах. Так что о спокойствии на время ремонтных работ можно забыть.
Недостаток 2: наличие соседей
Жить совсем уж без соседей нигде не получится, конечно, если вы не отшельник. Но в данном случае ситуация несколько иная. Придомовая территория разделена на участки, достаточно узкие. Каждый из них принадлежит конкретному жильцу. На нем можно поставить, например, беседку. Все люди разные, но похожи в одном. Если территория моя, то и делать на ней я могу все, что душе угодно.и шашлыком вполне даже возможны. А вместе с посиделками и шум, который придется выдерживать. Ведь окна той же спальни могут находиться всего в двух-трех метрах от той самой беседки с отдыхающими. О комфорте можно забыть.
Недостаток 3: отсутствие приватности
Так как по площади участки возле дома слишком уж маленькие, то каждый из их владельцев, как на ладони. Но выбирая для проживания частный дом, люди обычно хотят хоть какого-то уединения. В случае с таунхаусом о нем можно забыть.
Недостаток 4: имущество совместное с другими жильцами
То, что есть своя парковка, это огромный плюс. А вот заезд на территорию все равно один. В связи с этим придется тесно общаться с соседями, причем на постоянной основе. Просить их, чтобы они немного разъехались в стороны иначе вы не сможете припарковаться. Уборка территории тоже, как правило, между соседями вызывает споры и ссоры. Кто-то может и не согласиться сдавать деньги на то, чтобы территорию очистили от снега. И тогда придется платить самому, что не особо приятно, да и достаточно затратно.
Недостаток 5: проблемы, возникающие при оформлении
Участок земли, прилегающий к дому, как правило, является общей собственностью, коллективной. По сути ваш участок, как и участки соседей, не принадлежат кому-то конкретно, а находятся во владении всех жильцов. Если кто-то собирается продать таунхаус, возникают неудобства, а в некоторых случаях и проблемы.
В связи с описанными недостатками некоторые люди просто стараются продать такое жилье и приобрести себе хоть небольшой домик, не такой презентабельный, но собственный.
