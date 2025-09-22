7 блюд из куриной печени, за которыми выстроится очередь

Куриная печень по праву считается одним из самых полезных ингредиентов на кухне. И не удивительно, ведь в ней содержатся витамины и минералы. А если нет желания кушать её как обычно или попросту хочется попробовать приготовить новые её вариации – тогда воспользуйтесь следующей семёркой оригинальных рецептов.
1. В панировке
Куриная печень в панировке. \ Фото: pinterest.nz.
Один из самых простых рецептов куриной печени, который придется по вкусу даже настоящим гурманам, поскольку её кусочки приятно похрустывают во рту!
Ингредиенты:
• Печень – 505 г;
• Молоко – 205 мл;
• Мука – 3,5 ст.л;
• Сухари – 4,5 ст.л;
• Яйца – 3 шт.
Печень в кляре. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Промыть и зачистить печень;
• Залить молоком;
• Дать постоять пару часов;
• После обвалять в муке;
• Разбить яйца;
• Макнуть в них;
• Далее макнуть в сухари;
• Обжарить на масле с двух сторон до золотистости.
2. Шашлык
Шашлычок из куриной печени. \ Фото: punchfork.com.
Хотите оригинальную закуску, которой никогда ранее не было на вашем столе? Тогда вооружайтесь шпажками, а также куриными сердечками и печенью, которые станут отличной заменой классическому шашлыку.
Ингредиенты:
• Печень – 305 г;
• Сердечки – 505 г;
• Соус соевый – 3,5 ст.л;
• Мёд – 1 ст.л;
• Чеснок – пара зубочков;
• Специи.
Куриный шашлычок из печени. \ Фото: antaranews.net.
Способ приготовления:
• Зачистить сердечки с печенью;
• Промыть водой;
• В миске смешать соус, мёд и специи;
• Продавить чеснок через пресс;
• Добавить в миску;
• Бросить туда мясо;
• Оставить для маринования на час-полтора;
• После нанизать на шпажки;
• Обжарить на сковородке до полной готовности;
• Подавать горячими.
3. Корзинки
Тарталетки с куриной печенью. \ Фото: cuisine.co.nz.
Завалялась дома упаковка с тарталетками? Тогда самое время сделать вкусные закуски, способные порадовать даже маленьких гурманов, поскольку они не только красиво выглядят, но ещё и очень вкусные.
Ингредиенты:
• Печень – 455 г;
• Лук – 455 г;
• Жир куриный – 5 ст.л;
• Яйца – 3 шт;
• Специи;
• Тарталетки.
Корзиночки с куриной печенью. \ Фото: eatyourbooks.com.
Способ приготовления:
• Промыть и зачистить печёнку;
• Нарезать кусочками;
• Обжарить до готовности на сковородке;
• Яйца отварить до полной готовности;
• Снять с лука шелуху и измельчить;
• Отдельно обжарить на курином жире до золотистости;
• Всыпать печень и томить пару минут;
• Яйца остудить;
• Накрошить кубиком;
• Сформировать начинку, соединив ингредиенты вместе;
• Сдобрить специями;
• Отправить в холодильник на час;
• После достать;
• Нафаршировать тарталетки.
4. Омлет
Омлет с куриной печенью. \ Фото: yummly.co.uk.
Когда нет идей, что приготовить на завтрак, и хочется лёгкого и необычного – попробуйте сделать омлет. Да не простой, а с добавлением сочной куриной печени.
Ингредиенты:
• Печень – 505 г;
• Бульон – 505 мл;
• Яйца – 4 шт;
• Помидоры – 2 шт;
• Сливочное масло – 3 ст.л;
• Зелень;
• Специи.
Очень вкусный и нежный омлет. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Промыть и зачистить печень;
• Отбить молоточком с двух сторон;
• Сдобрить специями;
• Обжарить до румяности с двух сторон;
• Помидоры вымыть;
• Накрошить кубиком;
• Всыпать к печени;
• Влить бульон;
• Томить около шести минут;
• Выложить в форму для запекания;
• Вбить яйца;
• Отправить печься на десять-пятнадцать минут при 180 градусах;
• Перед подачей присыпать зеленью.
5. Суфле
Суфле из куриной печени. \ Фото: twitter.com.
Многие считают, что паштет – самое мягкое и нежное блюдо, которое можно сделать из печёнки. Это значит, что вы ещё не пробовали рецепт суфле – блюда, после которого у вас точно попросят добавки!
Ингредиенты:
• Печень – 505 г;
• Лук – 1 шт;
• Яйца – 2 шт;
• Сливки жирные – 105 мл;
• Манка – 2,5 ст.л;
• Специи.
Печёночное суфле. \ Фото: elements.envato.com.
Способ приготовления:
• Печень промыть и зачистить;
• Очистить и нашинковать лук;
• Засыпать в чашу блендера;
• Перебить до однородности;
• Разбить яйца в миску;
• Засыпать специями;
• Взбить венчиком до образования пенки;
• Соединить между собой массы;
• Всыпать манку;
• Тщательно вымесить;
• Смазать форму для запекания;
• Залить туда тесто;
• Печь около получаса при 180 градусах.
6. Теплый салат
Салат с куриной печенью. \ Фото: artofit.org.
Когда гости на пороге, а времени, чтобы готовить сложные блюда, попросту нет, попробуйте удивить их вкусностью на быструю руку. К примеру, приготовить оригинальный тёплый салат, добавив кусочки куриной печени.
Ингредиенты:
• Печень – 505 г;
• Черри – 303 г;
• Шампиньоны – 205 г;
• Авокадо – 1 шт;
• Орехи – 5 ст.л;
• Оливковое масло – 5 ст.л;
• Сок лимона – 2,5 ст.л;
• Салат – пара пучков;
• Яйца перепелиные – 7 шт;
• Соус бальзамик – 2,5 ст.л;
• Маслины.
Тёплый печёночный салат. \ Фото: dreamstime.com.
Способ приготовления:
• Овощи вымыть;
• Салатные листья порвать руками;
• Накрошить кубиком овощи;
• Масло смешать с соком;
• Орешки прожарить без масла пару минут;
• Сварить яйца до полной готовности;
• Печень накрошить кусочками;
• Отдельно прожарить до румяности;
• Нашинковать грибы;
• Добавить к печени;
• Томить ещё пару минут до мягкости грибов;
• Выложить в тарелку;
• Добавить маслины и салатные листья с овощами;
• Заправить соусом.
7. Овощное рагу
Рагу с куриной печенью. \ Фото: br.pinterest.com.
Существует огромное количество вариаций, как приготовить домашнее рагу так, чтобы понравилось домочадцам. Один из таких вариантов – с куриной печенью, которая получается сладкой и очень вкусной.
Ингредиенты:
• Печень – 305 г;
• Капуста белая – 305 г;
• Баклажаны – 2 шт;
• Лук – 2 шт;
• Морковка – 1 шт;
• Помидоры – 5 шт;
• Картошка – 5 шт;
• Перец – 2 шт;
• Масло растительное – 2,5 ст.л;
• Специи.
Овощное рагу с куриной печёнкой. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• В специальный казанок залить масло;
• Овощи вымыть под водой;
• Мелко нашинковать капусту;
• Забросить в казан;
• Накрыть крышкой и томить на огне около трёх минут;
• Удалить кожуру с баклажанов;
• Нарезать кубиком;
• Всыпать к капусте;
• Томить ещё три минуты;
• Затем зачистить и накрошить морковь;
• С лука снять шелуху и разделить на кусочки;
• Накрошить помидоры;
• Засыпать в казан;
• Сдобрить приправами;
• Перемешать;
• Зачистить и накрошить картошку;
• Бросить в казан;
• Зачистить и промыть печень;
• Добавить следом за картофелем;
• Перемешать;
• Томить на огне до готовности картофеля.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии