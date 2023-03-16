Пасхальные мраморные яйца индиго своими руками

Эти невероятно красивые яйца выглядят почти как галактики, вам так не кажется? Если вы никогда раньше не делали мраморные яйца с помощью лака для ногтей, вас ждет интересный опыт. Это замечательная техника украшения яиц, которую можно делать всей семьей.







Примечание. Мы рекомендуем использовать эту технику на искусственных яйцах или яйцах, которые были выдуты. Если же вы решили применить ее на яйцах, сваренных вкрутую, но вы не должны есть их после того, как они были покрыты лаком



Необходимые материалы:



синий лак для ногтей



яйца искуственные (если настоящие, то не употреблять их в пищу)



одноразовый пластиковый контейнер



резиновые перчатки



палочка для размешивания



держатель яиц для сушкижидкость для снятия лака (если нужно для очистки)



вода комнатной температуры







Наполните пластиковый контейнер на 3/4 водой комнатной температуры. Если вода слишком холодная, полироль утонет. Добавьте несколько капель лака для ногтей. Чем больше капель лака, тем темнее и больше будет покрыто яйцо, но оно также может легче слипаться. Кроме того, новый лак для ногтей работает лучше всего. Слегка перемешайте палочкой, чтобы в воде получился мраморный вид.







Наденьте резиновые перчатки. Опустите яйцо под воду и немного поводите его палочкой. Достаньте яица и положите на просушку. Можно взять кусок пенопласта и из булавок сделал сушилку. Вы можете использовать любую цветовую комбинацию лака для ногтей.





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