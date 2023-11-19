7 незавершённых архитектурных объектов, которые даже в таком виде захватывают

1. Мемориал Неистовому Коню

Вид памятника по состоянию на 2020 год. /Фото: wikipedia.org

Макет монумента Неистового Коня. /Фото: arttravelblog.ru

2. Мингун Пахтодауги

Древний недострой из Бирмы. /Фото: flytothesky.ru

Даже треть от того, что должно было быть построено, поражает. /Фото: forum.awd.ru

3. Башня Хасана

Незавершённый марроканский минарет. /Фото: omyworld.ru

Человека, стоящего у подножия минарета, даже заметить трудно. /Фото: orangesmile.com

4. Собор Иоанна Богослова

Грандиозный нью-йорский храм, который всё никак не достроят. /Фото: twitter.com

Так выглядит собой внутри. /Фото: americanbutler.ru

5. Та Кео

Незаконченное наследие древней Камбоджи. /Фото: enjourney.ru

План Та-Кео. /Фото: r-books.net

6. Монумент Шотландии

Памятник из Шотландии, который почти двести лет стоит неоконченным. /Фото: facts.museum

Одна из фантазий на тему, как мог бы выглядеть завершённый монумент. /Фото: wikipedia.org

7. Саграда Фамилия

Красивейшее здание, которое строят уже почти полтора столетия. /Фото: planetofhotels.com

Строительство уже на финишной прямой. /Фото: theartnewspaper.ru