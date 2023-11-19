7 незавершённых архитектурных объектов, которые даже в таком виде захватывают

Процесс строительства любого масштабного объекта подразумевает необходимость затрачивать годы и даже десятилетия на работу, а также значительные финансовые вливания. Поэтому нет ничего удивительного, что целый ряд исторических и архитектурных достопримечательностей, которые задумывались очень большими или сложными, в силу определённых причин остаются незавершёнными. Впрочем, некоторые из них, даже не будучи законченными, умеют впечатлять. Вашему вниманию «семёрка» незавершённых архитектурных объектов, которые даже в таком виде поражают.
1. Мемориал Неистовому Коню
Вид памятника по состоянию на 2020 год. /Фото: wikipedia.org
Этот грандиозный, но пока незавершенный скульптурный объект можно найти в горах Южной Дакоты, причём масштабы его действительно поражают, ведь, находясь относительно недалеко от известной горы Рашмор, он даже в таком виде уже больше по габаритам. Мемориал, который никак не закончат выдалбливать в скалах, посвящён Неистовому Коню – вождю племени оглала, а сам памятный комплекс призван увековечить всех коренных североамериканцев. Проект был начат ещё в 1948 году, а автором колоссального монумента стал скульптор Корчак Зюлковски.
Макет монумента Неистового Коня. /Фото: arttravelblog.ru
Он на протяжении более тридцати лет успел создать часть основного силуэта, а большую часть времени отвёл работе с головой Неистового Коня. Это и не удивительно, ведь высота её составляет 22 этажа - одни только глаза вождя составляют целых 5 метров, а весь монумент предполагается более 64 этажей. Вот только после смерти Зюлковски в 1982 году реализация мемориала практически остановилась: сегодня над ним работают скульпторы-энтузиасты, которые продолжают работать по проекту автора, ведь он оставил полный макет того, как должен выглядеть монумент в завершённом виде. Но продвигается дело медленно, ведь средства поступают только от благотворительных фондов, да от посетителей среди местных и туристов, которые тоже хотят окончание этого долгостроя.
2. Мингун Пахтодауги
Древний недострой из Бирмы. /Фото: flytothesky.ru
Казалось бы, что пагода, коей является Мингун Пахтодауги, не должна быть ничем примечательно в стране буддистов, которой по праву можно Мьянму. Однако конкретно этот недострой вошёл в историю как самая большая пагода на планете именно среди незавершённых. Размер её действительно поражают даже на этапе, на котором её перестали строить: по информации редакции Novate.ru, высота её составляет добрые полсотни метров, и это при том, что закончили только треть от предусматриваемого первоначально объёма. Найти этот необычный объект сегодня можно в небольшом городке Мингун.
Даже треть от того, что должно было быть построено, поражает. /Фото: forum.awd.ru
А вот история Мингун Пахтодауги не менее интересна, чем сама пагода. Её появление связывают с королём Бодавпайей, который действительно хотел построить крупнейшую пагоду в мире, начав её строительство в 1790. Но вот причин, почему оно так и не закончилось, существует две: согласно первой, королевская казна оказалась попросту не способной обеспечивать столь грандиозную стройку. А была ещё и мистическая версия: якобы, астрологи предсказали, что как только пагода будет завершена, то король, а, возможно, и всё королевство погибнет.
3. Башня Хасана
Незавершённый марроканский минарет. /Фото: omyworld.ru
Под столь непримечательным названием скрывается огромный минарет в марокканской столице Рабат. История этого проекта началась на излёте 12 столетия, когда альмохадмский амир Якуб аль-Мансур повелел построить минарет, который предполагался как часть самой огромной в мире мечети, из всех когда-либо существовавших на тот момент. Огромное сооружение должно было носить значение символа победы султана над испанскими христианами.
Человека, стоящего у подножия минарета, даже заметить трудно. /Фото: orangesmile.com
Известно, что строительство началось 1195 года, а всего четыре года спустя, когда минарет достроили до высоты в 44 метра, то есть, только наполовину от планируемой, эмир скончался, а возведение объекта было остановлено. Но и в таком виде башня Хасана поражает. Кроме того, стоящие вокруг минарета две сотни колонн позволяют достаточно точно представить, насколько масштабным задумывалось это строительство. Сохранились и некоторые свидетельства о планах на мечеть, а там говориться, что она должна была вмещать около 20 тысяч верующих.
4. Собор Иоанна Богослова
Грандиозный нью-йорский храм, который всё никак не достроят. /Фото: twitter.com
Кафедральный собор Иоанна Богослова, полное название которого на английском языке выглядит как «Cathedral Church of Saint John the Divine in the City and Diocese of New York» является англиканскими храм, который расположен в Нью-Йорке, а по официальной принадлежности представляет собой кафедральный собор американской Епископальной церкви. На сегодняшний день площадь собора составляет - 11 240 квадратных метров, объём - 476 350 кубических метров, а длина - 183,2 метра, что делает его крупнейшим англиканским собором на планете.
Так выглядит собой внутри. /Фото: americanbutler.ru
И, что самое интересное, этот архитектурный шедевр, уже поражающий воображение своими грандиозными масштабами, до сих пор не завершён. А ведь история объекта официально ведёт отсчёт от заложенного первого камня в 1892 году. При этом первая служба в соборе, который должен был стать строгим наследником готической архитектурной техникой, провели ещё в 1899 году. Но строительство продвигалось медленно: известно, что более масштабно работы по возведению смогли наладить только в 1916 году. И даже более ста лет спустя он всё еще продолжает оставаться в процессе строительства.
5. Та Кео
Незаконченное наследие древней Камбоджи. /Фото: enjourney.ru
Этот объект настолько масштабный, что его не напрасно именуют храмом-горой. Он должен был стать центром столицы Кхмерской империи под названием Джаендранагари, что в переводе с санскрита означает город Индры-завоевателя, а найти его можно в древнем камбоджийском городе Ангкоре. Судя по всему, согласно задумкам, это сооружение должно было стать одним из крупнейших и величайших храмов как в древнем государстве, так и в регионе, да только завершить его так и не смогли, а причина достоверно неизвестна. Есть точные свидетельства, что строительство Та-Кео было начато по инициативе короля Джаявармана V в 975 году.
План Та-Кео. /Фото: r-books.net
Само же здание, согласно созданным историками и археологами картам, состояло из огромной прямоугольной латеритовой пирамиды, которая была полностью «одета» в песчаник, что делало его не только одним из наиболее эффектных в своём роде, но и первым храмом-горой, полностью возведённым из песчаника. О том, что именно произошло со строительством, что его так и не завершили, историки говорят, исходя из восстановленных надписей на объекте, который якобы свидетельствует, что возведение свернули после эпизода, когда в храм попала молния, а местные жители посчитали, что это плохое предзнаменование.
6. Монумент Шотландии
Памятник из Шотландии, который почти двести лет стоит неоконченным. /Фото: facts.museum
Довольно интересная история у незаконченного Монумента Шотландии, который расположен на холме Кальтон в Эдинбурге. Согласно планам, с его помощью увековечили бы память шотландских солдат и моряков, которые погибли во время Наполеоновских войн. Основание монумента было заложено в 1824, однако через всего пять лет строительство было заморожено из-за прекратившегося финансирования. Судя по тому, какие концепт-арты завершённого объекта оставили разные энтузиасты, он должен был быть чем-то подобен на афинский Парфенон.
Одна из фантазий на тему, как мог бы выглядеть завершённый монумент. /Фото: wikipedia.org
Попытки возобновить строительство продолжались в течение почти столетия, причём едва ли не каждый раз смысл монумента хотели менять, поэтому он мог стать, к примеру, памятником королеве Виктории или увековечить погибших в Первой мировой войне. Однако в итоге этого так и не произошло, а среди местных незавершённый объект как только не оскорбляли: «Позор Шотландии», «Позор Эдинбурга», «Эдинбургская блажь», «Гордость и нищета Шотландии». Самое интересное, что сегодня к нему большинство уже привыкли настолько, что считают его неотъемлемой частью холма Кальтон, а архитекторы принимаются за него, только если надо его отреставрировать - заканчивать его уже никто и не думает.
7. Саграда Фамилия
Красивейшее здание, которое строят уже почти полтора столетия. /Фото: planetofhotels.com
В этом году исполнилось ровно 140 лет со дня начала строительства этой поразительной красоты базилики в Барселоне. Сооружение авторства легендарного архитектора Гауди, и именно он придумал, как именно будет финансироваться столь грандиозное здание - как ни странно, возведение базилики проходило за счёт пожертвований прихожан. В результате был создан фонд Fundació Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família, который работает до сих пор.
Строительство уже на финишной прямой. /Фото: theartnewspaper.ru
По информации редакции Novate.ru, в последние годы строительство явно стало идти быстрее: так, если к 2014 году сообщалось, что сооружение было завершено на 60%, то на сегодняшний день этот показатель уже превышает 70 %. Это и неудивительно, ведь среднегодовой бюджет на работы составляет 27 миллионов долларов. Согласно последним сообщениям, базилику собираются окончательно завершить и полностью открыть для посетителей в 2026 году, аккурат к столетней годовщине смерти архитектора Гауди.
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