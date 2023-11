7 незавершённых архитектурных объектов, которые даже в таком виде захватывают

1. Мемориал Неистовому Коню

Вид памятника по состоянию на 2020 год. /Фото: wikipedia.org

Макет монумента Неистового Коня. /Фото: arttravelblog.ru

2. Мингун Пахтодауги

Древний недострой из Бирмы. /Фото: flytothesky.ru

Даже треть от того, что должно было быть построено, поражает. /Фото: forum.awd.ru

3. Башня Хасана

Незавершённый марроканский минарет. /Фото: omyworld.ru

Человека, стоящего у подножия минарета, даже заметить трудно. /Фото: orangesmile.com

4. Собор Иоанна Богослова

Грандиозный нью-йорский храм, который всё никак не достроят. /Фото: twitter.com

Так выглядит собой внутри. /Фото: americanbutler.ru

5. Та Кео

Незаконченное наследие древней Камбоджи. /Фото: enjourney.ru

План Та-Кео. /Фото: r-books.net

6. Монумент Шотландии

Памятник из Шотландии, который почти двести лет стоит неоконченным. /Фото: facts.museum

Одна из фантазий на тему, как мог бы выглядеть завершённый монумент. /Фото: wikipedia.org

7. Саграда Фамилия

Красивейшее здание, которое строят уже почти полтора столетия. /Фото: planetofhotels.com

Строительство уже на финишной прямой. /Фото: theartnewspaper.ru

Процесс строительства любого масштабного объекта подразумевает необходимость затрачивать годы и даже десятилетия на работу, а также значительные финансовые вливания . Поэтому нет ничего удивительного, что целый ряд исторических и архитектурных достопримечательностей, которые задумывались очень большими или сложными, в силу определённых причин остаются незавершёнными. Впрочем, некоторые из них, даже не будучи законченными, умеют впечатлять. Вашему вниманию «семёрка» незавершённых архитектурных объектов, которые даже в таком виде поражают.Этот грандиозный, но пока незавершенный скульптурный объект можно найти в горах Южной Дакоты, причём масштабы его действительно поражают, ведь, находясь относительно недалеко от известной горы Рашмор, он даже в таком виде уже больше по габаритам. Мемориал, который никак не закончат выдалбливать в скалах, посвящён Неистовому Коню – вождю племени оглала, а сам памятный комплекс призван увековечить всех коренных североамериканцев. Проект был начат ещё в 1948 году, а автором колоссального монумента стал скульптор Корчак Зюлковски.Он на протяжении более тридцати лет успел создать часть основного силуэта, а большую часть времени отвёл работе с головой Неистового Коня. Это и не удивительно, ведь высота её составляет 22 этажа - одни только глаза вождя составляют целых 5 метров, а весь монумент предполагается более 64 этажей. Вот только после смерти Зюлковски в 1982 году реализация мемориала практически остановилась: сегодня над ним работают скульпторы-энтузиасты, которые продолжают работать по проекту автора, ведь он оставил полный макет того, как должен выглядеть монумент в завершённом виде. Но продвигается дело медленно, ведь средства поступают только от благотворительных фондов, да от посетителей среди местных и туристов, которые тоже хотят окончание этого долгостроя.Казалось бы, что пагода, коей является Мингун Пахтодауги, не должна быть ничем примечательно в стране буддистов, которой по праву можно Мьянму. Однако конкретно этот недострой вошёл в историю как самая большая пагода на планете именно среди незавершённых. Размер её действительно поражают даже на этапе, на котором её перестали строить: по информации редакции Novate.ru, высота её составляет добрые полсотни метров, и это при том, что закончили только треть от предусматриваемого первоначально объёма. Найти этот необычный объект сегодня можно в небольшом городке Мингун.А вот история Мингун Пахтодауги не менее интересна, чем сама пагода. Её появление связывают с королём Бодавпайей, который действительно хотел построить крупнейшую пагоду в мире, начав её строительство в 1790. Но вот причин, почему оно так и не закончилось , существует две: согласно первой, королевская казна оказалась попросту не способной обеспечивать столь грандиозную стройку. А была ещё и мистическая версия: якобы, астрологи предсказали, что как только пагода будет завершена, то король, а, возможно, и всё королевство погибнет.Под столь непримечательным названием скрывается огромный минарет в марокканской столице Рабат. История этого проекта началась на излёте 12 столетия, когда альмохадмский амир Якуб аль-Мансур повелел построить минарет, который предполагался как часть самой огромной в мире мечети, из всех когда-либо существовавших на тот момент. Огромное сооружение должно было носить значение символа победы султана над испанскими христианами.Известно, что строительство началось 1195 года, а всего четыре года спустя, когда минарет достроили до высоты в 44 метра, то есть, только наполовину от планируемой , эмир скончался, а возведение объекта было остановлено. Но и в таком виде башня Хасана поражает. Кроме того, стоящие вокруг минарета две сотни колонн позволяют достаточно точно представить, насколько масштабным задумывалось это строительство. Сохранились и некоторые свидетельства о планах на мечеть, а там говориться, что она должна была вмещать около 20 тысяч верующих.Кафедральный собор Иоанна Богослова , полное название которого на английском языке выглядит как «Cathedral Church of Saint John the Divine in the City and Diocese of New York» является англиканскими храм, который расположен в Нью-Йорке, а по официальной принадлежности представляет собой кафедральный собор американской Епископальной церкви. На сегодняшний день площадь собора составляет - 11 240 квадратных метров, объём - 476 350 кубических метров, а длина - 183,2 метра, что делает его крупнейшим англиканским собором на планете.И, что самое интересное, этот архитектурный шедевр, уже поражающий воображение своими грандиозными масштабами , до сих пор не завершён. А ведь история объекта официально ведёт отсчёт от заложенного первого камня в 1892 году. При этом первая служба в соборе, который должен был стать строгим наследником готической архитектурной техникой, провели ещё в 1899 году. Но строительство продвигалось медленно: известно, что более масштабно работы по возведению смогли наладить только в 1916 году. И даже более ста лет спустя он всё еще продолжает оставаться в процессе строительства.Этот объект настолько масштабный, что его не напрасно именуют храмом-горой. Он должен был стать центром столицы Кхмерской империи под названием Джаендранагари, что в переводе с санскрита означает город Индры-завоевателя, а найти его можно в древнем камбоджийском городе Ангкоре. Судя по всему, согласно задумкам, это сооружение должно было стать одним из крупнейших и величайших храмов как в древнем государстве, так и в регионе, да только завершить его так и не смогли, а причина достоверно неизвестна. Есть точные свидетельства, что строительство Та-Кео было начато по инициативе короля Джаявармана V в 975 году.Само же здание, согласно созданным историками и археологами картам, состояло из огромной прямоугольной латеритовой пирамиды, которая была полностью «одета» в песчаник , что делало его не только одним из наиболее эффектных в своём роде, но и первым храмом-горой, полностью возведённым из песчаника. О том, что именно произошло со строительством, что его так и не завершили, историки говорят, исходя из восстановленных надписей на объекте, который якобы свидетельствует, что возведение свернули после эпизода, когда в храм попала молния, а местные жители посчитали, что это плохое предзнаменование.Довольно интересная история у незаконченного Монумента Шотландии, который расположен на холме Кальтон в Эдинбурге. Согласно планам, с его помощью увековечили бы память шотландских солдат и моряков, которые погибли во время Наполеоновских войн. Основание монумента было заложено в 1824, однако через всего пять лет строительство было заморожено из-за прекратившегося финансирования. Судя по тому, какие концепт-арты завершённого объекта оставили разные энтузиасты, он должен был быть чем-то подобен на афинский Парфенон.Попытки возобновить строительство продолжались в течение почти столетия, причём едва ли не каждый раз смысл монумента хотели менять, поэтому он мог стать, к примеру, памятником королеве Виктории или увековечить погибших в Первой мировой войне. Однако в итоге этого так и не произошло, а среди местных незавершённый объект как только не оскорбляли: «Позор Шотландии», «Позор Эдинбурга», «Эдинбургская блажь», «Гордость и нищета Шотландии». Самое интересное, что сегодня к нему большинство уже привыкли настолько, что считают его неотъемлемой частью холма Кальтон, а архитекторы принимаются за него, только если надо его отреставрировать - заканчивать его уже никто и не думает.В этом году исполнилось ровно 140 лет со дня начала строительства этой поразительной красоты базилики в Барселоне. Сооружение авторства легендарного архитектора Гауди, и именно он придумал, как именно будет финансироваться столь грандиозное здание - как ни странно, возведение базилики проходило за счёт пожертвований прихожан. В результате был создан фонд Fundació Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família, который работает до сих пор.По информации редакции Novate.ru, в последние годы строительство явно стало идти быстрее: так, если к 2014 году сообщалось, что сооружение было завершено на 60%, то на сегодняшний день этот показатель уже превышает 70 %. Это и неудивительно , ведь среднегодовой бюджет на работы составляет 27 миллионов долларов. Согласно последним сообщениям, базилику собираются окончательно завершить и полностью открыть для посетителей в 2026 году, аккурат к столетней годовщине смерти архитектора Гауди.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: