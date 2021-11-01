Секреты обильного цветения декабриста

Вот и закончилось теплое время года, а вместе с ним закончилось и цветение, в том числе и домашних комнатных растений. Однако, если у вас есть шлюмбергера, или декабрист, как его чаще всего называют, то вы еще не раз насладитесь яркими цветами на своем подоконнике, ведь цветет он именно в зимний период.



Однако, как это нередко бывает, декабрист радует нас пышной шапкой из цветов только в первый год после покупки, а затем в лучшем случае выпускает по одному бутону на ветке. Как же вернуть обильное и неоднократное цветение? Все довольно просто, нужно лишь соблюдать несколько правил.





Всем нужен отдых

Завершение периода покоя

Чем помочь во время цветения

После цветения

Декабристу перед цветением необходим период покоя. Обычно он длится с середины сентября и примерно в течение 1-1,5 месяца. В этот период необходимо обеспечить декабристу прохладные условия. Оптимальная температура на период покоя — примерно 8 градусов ночью и 10 — днем. Поэтому на период покоя декабрист хорошо выносить на балкон или улицу.Также в это время необходимо убрать подкормки и сократить полив растения до минимума. Листочки декабриста даже могут начать немного вянуть, в этом нет ничего страшного.Что касается света, то он необходим декабристу и на период покоя, поэтому выбранное место должно быть достаточно светлым.Лучше всего обеспечить растению 8-часовой световой день, добиться этого можно просто накрывая цветок колпаком или пакетом по истечении этого времени.Именно в период покоя в прохладе декабрист заложит большое количество бутонов. Когда вы увидите на ветке 1 бутон, не спешите, еще рано заносить его домой.Дождитесь пока на веточках появится хотя бы по 2-3 бутона размером с небольшую жемчужину. Теперь цветок можно заносить домой.Разместить горшок с декабристом необходимо на самом прохладном подоконнике, лучше всего на западном или восточном окне. Также лучше выбирать то окно, которое вы регулярно открываете для проветривания. Оптимальная температура для этого периода 18-20 градусов.Еще одно важное правило — сохранять первоначальный угол падения света, другими словами — расположение горшка. Если вы будете крутить горшок с декабристом, он может попросту сбросить все бутоны.Когда бутоны начнут распускаются, декабрист нужно подкормить фосфорно-калийным удобрением. Так же можно использовать удобрения для декоративных цветущих растений и кактусов, чередуя их между собой. В случае с последними используйте половину дозы по влажной земле на следующий день после полива.Обеспечьте растению регулярный, но умеренный полив. Также декабрист любит влажные условия, но лучше орошать не само растение, а воздух вокруг него.Соблюдая эти нехитрые правила, вы получите первую бурную волну цветения, после завершения которой декабристу нужно дать отдохнуть в течение примерно 2-3 недель. В это время опять сокращаем полив и убираем подкормки, вновь появляются бутоны и декабрист готов ко второй волне, в которую мы ухаживаем за ним так же, как и в первую.Волн цветения может быть вплоть до 5, то есть практически до марта, хотя каждая последующая волна, конечно, уже будет менее пышной. Каждый раз мы повторяем все те же процедуры покоя и ухода.Когда закончится последняя волна цветения, декабрист необходимо вынести на улицу или балкон, в зависимости от температуры воздуха: она должна быть около 18-20 градусов. Также рекомендуется обрезать каждую веточку на 1 листочек.Теперь для декабриста начнется активная фаза роста, в которую его необходимо подкармливать и поливать.А ниже вы можете посмотреть виде о том, как правильно ухаживать за декабристом, чтобы добиться обильного цветения.