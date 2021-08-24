8 признаков, по которым стоит проверить квартиру перед тем, как ее покупать

Выбор квартиры – это всегда сложный и нервный процесс. По большей части потому, что люди не знают, на что обращать внимание в первую очередь. Ремонт и внешний вид комнат – это далеко не самое главное.

Чтобы вы не тратили время, силы и деньги впустую, мы составили для вас список из нескольких пунктов, которые важно проверять перед тем, как подписывать договор о купле-продаже недвижимости.

Пункт 1: Температура

Проверьте насколько тепло в квартире.

Одним из самых важных показателей хорошей квартиры является температура. Зимы в наших краях холодные, поэтому вряд ли вам захочется кутаться в теплую пижаму и халат на протяжении всего отопительного сезона. Хозяева недвижимости могут говорить, что угодно по этому поводу, ведь им важно, как можно быстрее продать жилье. Поэтому здесь важно перестраховаться. Когда пойдете осматривать квартиру, возьмите с собой термометр и поставьте в любой комнате (если есть угловая – располагайте его там). После экскурсии и беседы с владельцами квартиры, вернитесь за термометром и проверьте, сколько на нем градусов. Наиболее оптимальным и комфортным показателем считается от 21 до 25 °C. Если летом в квартире жарко, а зимой очень холодно, значит, в квартире нарушен воздухообмен и теплоизоляция.

Пункт 2: Уровень шума

Шумные соседи будут мешать вашему комфорту.

Если вы покупаете квартиру в доме, который располагается рядом со стройкой или оживленной магистралью, то о тишине можно будет только мечтать. Однако это далеко не все причины, по которым вы можете некомфортно себя чувствовать. Так, в хрущевках обычно очень тонкие стены, и вы будете слышать, как соседи разговаривают, пылесосят, смотрят телевизор. Еще одна причина – расположенные недалеко детский сад или школа. Если вы не хотите постоянно отвлекаться на посторонние звуки, при осмотре квартиры внимательно прислушайтесь к шуму: если вы отчетливо слышите, как едет лифт или звук мимо проезжающих машин, значит у дома плохая шумоизляция. Есть и еще один способ проверки – включите на телефоне музыку, оставьте его в комнате, а сами выйдете на кухню, в коридор или ванную. Так вы сразу поймете, насколько хорошо будете слышать своих соседей, если все-таки решитесь на покупку.

Пункт 3: Качественные окна

Проверьте окна на наличие сквозняков и конденсатов.

Если в квартире старые, еще советские окна, бегите без оглядки. Они автоматически означают, что у вас будет постоянный сквозняк и очень плохая шумоизоляция. Хорошие пластиковые окна являются залогом комфортного микроклимата в квартире, от которого непосредственно зависит ваше самочувствие. Чтобы проверить качество окон, приложите к ним руку. Первый тревожный звоночек – это сквозняк. Также обращайте пристальное внимание на температуру самого стекла: если оно холодное зимой и горячее летом, значит что-то не так. Еще один момент – наличие конденсата или льда. Этот факт свидетельствует о том, что окна не дышат либо промерзают. А возможно они просто неправильно установлены.

Пункт 4: Напор воды

Напор воды лучше проверять утром и вечером.

Как известно, чем выше находится квартира, тем хуже напор воды. Особенно печально складывается ситуация утром, когда все жильцы дома собираются на работу, и вечером, когда люди возвращаются после напряженного трудового дня. Поэтому желательно приходить осматривать квартиру именно в эти часы, чтобы вы могли видеть полную картину. Обязательно откройте кран на кухне или в ванной, чтобы посмотреть на напор воды. Если он слабый, несколько раз подумайте, готовы ли вы мириться с этим каждый день.

Пункт 5: Надежный пол

Пол не должен скрипеть.

От качества пола также зависит очень многое, поэтому внимательно прислушайтесь к звукам, которые доносятся снизу, когда вы переходите из комнаты в комнату. Если отчетливо слышится треск или скрип, значит хозяева существенно сэкономили, когда клали новое покрытие. Вполне возможно, что они просто решили не зачищать и не демонтировать старое, в результате чего в полу образовались нежелательные пустоты. Кроме того, не стоит забывать, что наличие старого покрытия под полом может спровоцировать появление грибка или размножение насекомых. В этом случае ни о какой гигиене и речи быть не может.

Пункт 6: Планировка

Нужно проверить технический паспорт квартиры.

Очень важно взглянуть на технический паспорт квартиры и сравнить с тем, что вы видите перед собой. Вполне возможно, что нынешние хозяева делали перепланировку или сносили стены, но не узаконили свои действия. Если вы заметили нестыковки, обязательно выясните у владельцев, по какой причине план отличается от теперешнего состояния жилья. Любой ремонт, связанный с перепланировкой помещения, должен быть санкционирован, разрешен и подтвержден справкой из БТИ. В случае, если ее нет, но вы все же купили квартиру, готовьтесь к тому, что придется столкнуться с административной ответственностью. Вас обяжут за свой счет вернуть жилью первоначальный вид и выплатить штраф. Также учтите, что демонтаж несущих стен вполне может привести к появлению трещин либо их частичному обрушению.

Пункт 7: Расположение окон

Хорошо, если окна располагаются на западе или востоке.

Эксперты в сфере недвижимости не рекомендуют приобретать квартиру, окна которой выходят на север. Обычно, комнаты в таком жилом помещении являются очень темными и холодными в любое время года. Окна, выходящие на южную сторону, также являются не лучшим решением – вам постоянно придется щуриться от солнца, испытывать недостаток кислорода. Кроме того, летом в квартире будет невероятно жарко и защитная фольга на окнах вряд ли спасет положение.

Обратите внимание: Отличным вариантом станет квартира с окнами, которые выходят на запад или восток. В этом случае будет соблюден идеальный баланс.

Пункт 8: Состояние труб

Трубы не должны быть ржавыми и неровными.

Очень важно осмотреть трубы на кухне и в ванной комнате – они должны быть гладкими и чистыми. Любые неровности, подтеки, следы ржавчины являются тревожным звоночком. А если трубы еще и ветхие, хлипкие, то готовьтесь к скорому потопу, так как они могут прорваться в любую минуту. В результате будет затоплена и ваша квартира, и соседей снизу. Еще один важный момент – состояние кранов, вентилей, рычагов. Они не должны быть ржавыми, обязаны легко и без усилий закручиваться и откручиваться. Попробуйте перекрыть воду на кухне – если уже сейчас вы делаете это с большим трудом, представьте, что будет во время аварии – вы просто не сможете вовремя закрутить кран и предотвратить потоп.

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