Чем можно заразиться на отдыхе за границей

За границей наш турист становится поразительно беспечен: немытые фрукты «зато органические», вода из под крана — «ну, тут точно чистая!», свернутая прямо на колене местного повара шаурма — «аутентичная». Прививки мы видимо не любим с детства: по статистике, элементарные профилактические процедуры игнорирует до 76% российских туристов.
Согласно данным Роспотребнадзора из отпуска россияне чаще всего привозят экзотику, вроде лихорадки денге и малярии. На днях главный санитарный врач России, Анна Попова устроила специальную пресс-конференцию, где рассказала каких болезней надо опасаться на самых популярных туристических направлениях.
Тунис
Гепатит, брюшной тиф, бешенство
В сельских районах этой крохотной приморской страны обитает великое множество летучих мышей, которые довольно часто кусают людей. Чаще всего из Туниса привозят именно бешенство, но стоит делать прививки и от гепатита А, и от брюшного тифа — с такими «подарочками» тоже возвращаются на родину многие.
Саудовская Аравия
Менингит
Менингококковая инфекция особенно опасна для детей и подростков, а в Саудовской Аравии менингит есть. За первый месяц лета в НИИ детских болезней уже было зафиксировано 15 случаев менингита.
Таиланд
Лихорадка денге
В сельских районах этой страны велика вероятность на собственной шкуре почувствовать, что такое легендарная лихорадка денге. Тяжелая форма (геморрагическая лихорадка денге) и сегодня остается чуть ли не главной причиной высокой детской смертности в Азии. В России, к счастью, для развития этой болезни слишком холодно, но туристы из Азии вносят свою лепту в печальную статистику.
Турция
Гепатит А и В, брюшной тиф
По счастью, в Турции никаких специфических инфекций (вроде той же лихорадки Денге) не водится. Однако, после отпуска россияне все равно умудряются привезти домой кучу кишечных инфекций, в том числе и брюшной тиф. Прививка от гепатита также лишней не будет.
Африка
Желтая лихорадка
А вот желтая лихорадка передается от больного человека к здоровому и поэтому вспышка этой экзотической и страшной болезни возможна и в наших широтах. Летальность желтой лихорадки достигает 65%: в этом году российским медикам уже пришлось брать на карантин 15 человек, вернувшихся из поездки по Африке.
Болгария
Энтеровирусные инфекции
В последние годы вспышки этой опасной инфекции наблюдаются по всему миру. Болгария же остается «главным поставщиком» сразу нескольких видов энтеровирусных инфекции, причем чаще всего заражаются дети и молодые люди. Заболевание относится к сезонным, летом риск максимально велик.
Остаемся на плаву
Главный санитарный врач России, Анна Попова, утверждает, что большей части проблем в отпуске можно избежать элементарными действиями. Делайте прививки перед отпуском обязательно. Пейте только бутилированную воду, мойте фрукты и не пытайтесь перекусить в сомнительных забегаловках, иначе привезете из отпуска не только фотографии, но и кучу менее приятных сюрпризов.
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