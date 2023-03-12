Как очистить грязный утюг, не повредив его

Удалите любые загрязнения с утюга с помощью этого простого, но полезного трюка! Утюг будет совсем как новенький.







Нагрейте утюг, нанесите немного зубной пасты на загрязнения.







И старой зубной щёткой хорошенько почистите тёплый утюг.







Затем выключите, остатки пасты удалите тряпкой. Все загрязнения с утюга полностью удалены!





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