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Как очистить грязный утюг, не повредив его

Удалите любые загрязнения с утюга с помощью этого простого, но полезного трюка! Утюг будет совсем как новенький.

Как очистить грязный утюг, не повредив его

Нагрейте утюг, нанесите немного зубной пасты на загрязнения.

Как очистить грязный утюг, не повредив его

И старой зубной щёткой хорошенько почистите тёплый утюг.

Как очистить грязный утюг, не повредив его

Затем выключите, остатки пасты удалите тряпкой. Все загрязнения с утюга полностью удалены!

Как очистить грязный утюг, не повредив его
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