Как живется в деревне «с картинки», в которой всего одна улица длиной в 10 км

1. История появления деревни с одной улицей, которую прославил на весь мир один единственный снимок

Вид на эту польскую деревню с высоты птичьего полета поразил пользователей Сетей (Сулошова, Польша). | Фото: dailymail.co.uk.

С дороги ничего особенного в одной из тысяч деревень Польши заметить нельзя (Sułoszowa).

Рядом с самым популярным селом Польши находится королевский замок Пескова-Скала (Sułoszowa).

В деревне сохранилась древняя святыня – церковь Святейшего Сердца Иисуса (Сулошова, Польша). | Фото: random-times.com.

Зеленые и золотые полосы простираются насколько хватает глаз, создавая яркое «лоскутное одеяло», сотканное из полей (Сулошова, Польша). | Фото: dailymail.co.uk .

2. Как «сонная» деревня стала региональным центром туризма

Рядом с деревней можно увидеть достопримечательность, известную как «Булава Геркулеса» (Sułoszowa, Польша). | Фото: thefirstnews.com.

Гастрономические фестивали, посвященные сбору клубники, картофеля, пшеницы и других культур, являются главными культурными мероприятиями одной из самых красивых деревень Польши (Sułoszowa). | Фото: theepochtimes.com.

3. Как живется в самой популярной на просторах Сети польской деревне

Разноцветные поля являются главной туристической достопримечательностью Сулошова (Польша).

Даже в межсезонье ровные ряды полей представляют собой потрясающее зрелище, которое можно увидеть лишь с высоты полета (Sułoszowa, Польша). | Фото: thefirstnews.com.

Яркая зелень на полях – это результат нелегкого труда местных фермеров, которые не собираются покидать свою деревню (Сулошова, Польша). | Фото: theepochtimes.com.