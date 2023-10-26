Какие тайны открыла древняя статуя моаи, найденная недавно на острове Пасхи

Остров Пасхи — одно из самых мистических мест на нашей планете. Здесь нет привычных глазу тропических пейзажей, зато есть нечто гораздо большее. Нечто невыразимо загадочное, что манит сюда миллионы туристов со всего мира — таинственные статуи моаи. Недавно археологи обнаружили здесь новую, ранее неизвестную статую моаи. Нашли её надёжно захороненной в районе, недоступном для людей — там болото. В результате изменения климата, оно начало подсыхать и часть древней священной скульптуры показалась на поверхности. Что так поразило учёных в этом неожиданном открытии?
Священные статуи острова Пасхи - невероятное историческое наследие
Священные статуи моаи невероятно важный маркер культурного наследия народа Рапа-Нуи. Между 13 и 16 веками островитяне вырезали из туфа (вулканической породы) около тысячи этих мистических скульптур. Они располагаются кольцом по всей территории острова и обращены своими лицами к суше. Предназначение этих памятников учёным до сих пор непонятно.
Предназначение этих загадочных статуй учёным до сих пор непонятно.
Есть предположения, что это боги аборигенов, либо их великие предки. В любом случае эти священные скульптуры являются просто фантастическим археологическим наследием острова Пасхи.
Статуи моаи - не только потрясающее культурное наследие народа Рапануи, но и невероятные памятники архитектуры.
Что больше всего удивило учёных в новой находке
Исследователи осматривают недавно обнаруженную статую моаи на дне высохшего озера на острове Пасхи.
Открытие ранее неизвестной статуи моаи более всего поразило исследователей тем, что она гораздо меньше всех остальных. Из-за этого её и не обнаружили до этого времени. Исторический памятник на дне давно высохшего озера скрывал высокий тростник, а окружающее болото надёжно преградило людям сюда путь.
Новая статуя моаи лежала на дне озера и она меньше размерами, чем существующие находки.
Археологи уверены теперь, что на острове Пасхи есть и другие скрытые статуи моаи. Теперь они будут тщательней исследовать данный район, чтобы найти их следы, а также инструменты, которые могли быть использованы для их изготовления. Открытие новых статуй моаи может дать более точное и понятное представление о культуре и традициях народа Рапануи.
Тростник надёжно скрывал скульптуру.
История статуй моаи и народа Рапа-Нуи
Статуи моаи — одна из самых узнаваемых и увлекательных особенностей острова Пасхи, который также известен как Рапа-Нуи или Рапануи. Огромные скульптуры были изготовлены, очевидно, при помощи инструментов из камня. На место их, по мнению учёных, доставляли с помощью системы веревок, пандусов и колёс или роликов. Высота самой высокой из этих впечатляющих творений рук человеческих достигает высоты стандартной пятиэтажки и весит немыслимых 75 тонн! Стоят эти фигуры по всему побережью лицом к суше, а спиной к морю.
Рано-Рараку — вулканический кратер, из которого жители Рапа-Нуи добывали камень для изготовления статуй моаи.
Как уже говорилось выше, причины, по которым народ Рапануи изготовил и установил эти монументальные скульптуры — до сих пор неизвестны. Официальной версией современной науки является то, что они могли служить способом почтить память своих предков, правителей или местных богов. Также учёным непонятны причины упадка местной цивилизации. Исследователи предполагают, что это связано с чрезмерной эксплуатацией ресурсов острова. Главным образом это вырубка леса и истощение плодородных земель. Всё это в комплексе, в итоге и обусловило крах сельского хозяйства, а следовательно, привело к вымиранию и упадку. Точные причины ещё служат предметом обсуждений и споров среди историков и археологов.
Повреждённые пожаром статуи моаи.
Статуи моаи неоднократно страдали от стихийных бедствий и от вандалов. Например, прошлой осенью кто-то устроил на острове Пасхи пожар. В результате некоторые из священных монументов обуглились и потрескались. Ещё два года назад нетрезвый водитель повредил своим пикапом одну из статуй. Кроме того, сегодня ведутся дебаты о репатриации одной скульптуры, Хоа Хакананайа, которая была вывезена без разрешения местных Королевским флотом Великобритании в 1868 году. В данный момент она находится в Британском музее. В нынешние времена, когда столь остро стоит вопрос о защите коренных народов по всему миру, народ Рапануи и его культурное наследие занимают жизненно важное место в этом дискурсе.
Священные статуи моаи - важная часть культурного наследия Рапануи.
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