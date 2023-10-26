Какие тайны открыла древняя статуя моаи, найденная недавно на острове Пасхи

Священные статуи острова Пасхи - невероятное историческое наследие

Предназначение этих загадочных статуй учёным до сих пор непонятно.

Статуи моаи - не только потрясающее культурное наследие народа Рапануи , но и невероятные памятники архитектуры.

Что больше всего удивило учёных в новой находке

Исследователи осматривают недавно обнаруженную статую моаи на дне высохшего озера на острове Пасхи.

Новая статуя моаи лежала на дне озера и она меньше размерами, чем существующие находки.

Тростник надёжно скрывал скульптуру.

История статуй моаи и народа Рапа-Нуи

Рано-Рараку — вулканический кратер, из которого жители Рапа-Нуи добывали камень для изготовления статуй моаи.

Повреждённые пожаром статуи моаи.

Священные статуи моаи - важная часть культурного наследия Рапануи.