Собор Святой Софии в Стамбуле: почему туристы больше не могут толпами посещать святыню

Собор Святой Софии – великолепная каменная базилика, ставшая неотъемлемой частью Константинополя (сейчас Стамбул) на протяжении 1500 лет. Величественная постройка имеет увлекательную историю и является любимой достопримечательностью для туристов. Уникальный архитектурный объект пережил расцвет и падение империй, крестовые походы, мировые войны, политические перевороты и даже кардинальную смену религии.
1. Предшественники собора Айя-София
Собор Святой Софии: история развития духовного объекта, пережившего империи и смену религий (Стамбул, Турция).
Как и многие другие храмы, Собор Святой Софии (Hagia Sophia) возведен на месте, где не одно столетие до этого стояли религиозные объекты. Исследователи уверены, что на месте существующего по сей день собора во времена Римской империи был воздвигнут языческий храм, который несколько раз восстанавливался из-за пожаров.
Собор Святой Софии в 1848 г. (рисунок Гаспара Фоссати, из альбома «Айя София в Константинополе»). | Фото: ros-vos.net.
В период правления императора Константина I в 324—337 гг. вместо языческого культового объекта была создана первая христианская церковь, которая постоянно перестраивалась и расширялась его сыном – императором Констанцием II (согласно рукописям Сократа Схоластика).
Внутреннее убранство собора Айя-София глазами Гаспара Фоссати (рисунок из альбома «Айя София в Константинополе»). | Фото: litfund.ru.
Исторические предпосылки:Во времена Византии Константинополь превратился в важный политический, экономический и христианский центр. С тех пор константинопольский епископ уступал в силе и престиже только Римскому Папе, который по сей день считается Верховным понтификом.
Во все времена собор Святой Софии привлекал внимание неординарными архитектурными формами и масштабом (Стамбул, Турция).
Такое перераспределение наложило свой отпечаток на историю собора Святой Софии, ведь требовалось возведение более вместительного и помпезного здания. Непредвиденным толчком к строительству «Великой церкви» стал пожар, который полностью разрушил первый собор Святой Софии. Вскоре после трагических событий в 532 г. по приказу императора Юстиниана I началось строительство новой святыни, которая «должна была стать украшением столицы и служить выражением величия империи».
2. Этапы строительства
Макет и план-чертеж собора Святой Софии.
Чтобы создать величественный храм, император распорядился выкупить прилегающие территории и пригласил лучших зодчих того времени – Исидора Милетского и Анфимия Тралльского, которые были больше математиками и инженерами нежели архитекторами. Это и сыграло важную роль в формах и конструкционных особенностях сооружения, которые произвели революцию в храмовом строительстве христиан, ведь то этих пор никто не проектировал купольные, почти квадратные церкви.
Великолепная каменная базилика была неотъемлемой частью древнего города на протяжении 1500 лет (Hagia Sophia, Стамбул).
Выполняя пожелания императора, для строительства использовались лишь самые лучшие материалы и элементы древних храмов (колонны для портика), которые доставлялись из храма Солнца, из Эфеса и других культовых мест. Кроме того, при возведении собора использовались мрамор, золото, серебро, слоновая кость, медь, стекло, самоцветы и даже алмазы. Обилие невиданной роскоши привело к появлению легенд и жутких пророчеств, что и остепенило императора. Возведение и обустройство храма опустошило казну Византийской империи в размере трех годовых доходов.
Мраморные колонны доставлялись из древних храмов Византийской империи (Собор Святой Софии, Стамбул).
Купол величественного храма до сих пор вызывает восхищение и удивление специалистов (Hagia Sophia, Стамбул).
Интересный факт: Несмотря на то, что проектировщики были известными математиками, еще во время строительства стали заметны их катастрофические просчеты. Стены здания не выдерживали вес купола и начали разъезжаться. Чтобы избежать казни, архитекторы разработали новый проект, включающий в себя создание боковых залов с полукуполами, укрепленными с внешней стороны ребрами жесткости, которые и остановили разрушение. Хотя во время землетрясений, произошедших вскоре после строительства, купол все-таки не удержался и рухнул. Его перестраивал армянский архитектор Трдат, создатель Анийского собора. Он его сделал намного выше, применив особенную ребристую кладку. Именно этот купол, имеющий внушительные размеры (диаметр 31 м, высота 55,6 м), простоял почти 900 лет.
3. Христианская святыня во времена Византийской империи
До наших дней сохранились христианские мозаики, созданные византийскими мастерами (Hagia Sophia, Стамбул).
Христианские мозаики собора Святой Софии (Стамбул, Турция).
На протяжении почти 900 лет собор Святой Софии оставался одним из самых величественных религиозных объектов Византии. Сменявшие друг друга императоры придавали храму новые черты, добавляя и изменяя ее внутренний и внешний облик. Больше всего преобразовывались мозаики, на которых изображены византийские императоры, Святые, Дева Мария и Христос. Самым большим толчком к изменениям, причем в худшую сторону, послужил раскол на Восточную Православную церковь и Римско-католическую.
Из-за раскола церкви в храме 60 лет проводились католические богослужения (Собор Святой Софии, Стамбул).
После раскола Восток был охвачен крестовыми походами, организованными Римско-Католической церковью, что в 1204 г. привело к полному разграблению и осквернению Константинополя, включая и Софийский собор. В этот период произошла смена власти, была создана Латинская империя и назначен католический патриарх. С этого времени Святая София была превращена в католический собор, со всеми вытекающими последствиями. Впрочем, особо ценные предметы уже и так были увезены крестоносцами на Запад. Несмотря на то, что Византия смогла вернуть свои земли, былое величие храм так и не вернул, империя уже угасала, и не могла тратить колоссальные средства на его восстановление. Хотя православная церковь все же вернулась в стены Софийского собора.
4. Османское правление и дальнейшая судьба собора Святой Софии
Во времена Османской империи были достроены минареты (Собор Айя-София, Стамбул).
В мае 1453 г. в соборе Святой Софии было проведено последнее в его истории христианское богослужение. Вскоре город и последняя жемчужина старой византийской империи были захвачены армией султана Мехмеда II. Во время вторжения и без того старое здание подверглось еще большему разрушению и разграблению. Однако его красота настолько поразила султана, что он решил превратить церковь в мечеть. Если с религиозной точки зрения это означало лишь изменение содержания и канонов богослужений, то в архитектурном плане смена вероисповеданий потребовала сразу нескольких новых дополнений.
В юго-восточном углу собора создан михраб, а в башнях-минаретах организован мавзолей султанов (Hagia Sophia, Стамбул).
Собор Айя-София – единственная мечеть, где можно увидеть культовые каллиграфические медальоны. (Стамбул, Турция).
Христианский алтарь был заменен михрабом, обращенным в сторону Мекки, также добавлен минбар (кафедра для проповедей). В короткие сроки построили минарет, из которого звучал призыв к молитве. На протяжении нескольких веков османские правители продолжали трансформировать здание, поддерживая его состояние постоянными ремонтами (сказывался возраст) и внедрением новых объектов. Со временем были достроены остальные минареты (XV и XVI вв.), по приказу Сулеймана Великолепного были оштукатурены византийские мозаики (фигурные изображения в мечетях запрещены), что сохранило их в отличном состоянии до наших дней. Также были добавлены золотой полумесяц на куполе, фонтан для омовений, кухня для организации благотворительных обедов, несколько древних мраморных урн из эллинистической эпохи, созданы культовые каллиграфические медальоны, прославляющие Аллаха и пророка Мухаммеда.
5. Становление современного музея
Красота южной галереи даже спустя тысячелетие впечатляет и радует глаз (Собор Айя-София, Стамбул).
В 1923 г. Османская империя перестала существовать, превратившись в Турецкую Республику. Это повлекло за собой не только переименование столицы из Константинополя в Стамбул, но и переход религиозных объектов в светские. Во время руководства президента Кемаля Ататюрка (1934 г.), собор Святой Софии был превращен в музей. С тех самых пор началась реставрация и восстановление старинной святыни, что позволило очистить от штукатурки мозаики византийского периода императора Юстиниана и более поздние изображения, также были найдены элементы еще языческих храмов и множество символов, доказывающих, что храм сменил не одну религию. Снятие ковров позволило увидеть мраморные полы, под которыми сохранилось древнее основание.
Начиная с 1934 г. Софийский собор получил статус музея (Стамбул, Турция).
Понадобилось не одно десятилетие, чтобы восстановить духовный объект нескольких империй и религий (Hagia Sophia, Стамбул).
Исследования прилегающих территорий также помогли обнаружить фрагменты колоннады, принадлежащие эпохе императора Феодосия (до строительства каменного Софийского собора). Много лет Айя-София входит в состав объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, более известного как «Исторические районы Стамбула», что благотворно сказалось на его сохранении и восстановлении. До 2020 г. древней собор принимал туристов, которые нескончаемым потоком посещали известную на весь мир святыню, чтобы проследить захватывающую историю, сохранившуюся в различных архитектурных стилях и религиозных символах.
6. Возврат к месту поклонения
Христианская святыня снова стала местом поклонения мусульман (Софийский собор, Турция).
Возвращение великолепного собора Святой Софии в статус места поклонения является еще одной главой в непростой, но при этом захватывающей истории священного места. Постоянное пребывание в эпицентре национальных, религиозных и геополитических событий не является чем-то новым для этого великолепного сооружения. Летом 2020 г. без предварительных консультаций с ЮНЕСКО, по приказу действующего президента Реджепа Эрдогана, Софийский собор из музея был официально преобразован в мечеть.
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