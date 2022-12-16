Собор Святой Софии в Стамбуле: почему туристы больше не могут толпами посещать святыню

1. Предшественники собора Айя-София

Собор Святой Софии: история развития духовного объекта, пережившего империи и смену религий (Стамбул, Турция).

Собор Святой Софии в 1848 г. (рисунок Гаспара Фоссати, из альбома «Айя София в Константинополе»). | Фото: ros-vos.net.

Внутреннее убранство собора Айя-София глазами Гаспара Фоссати (рисунок из альбома «Айя София в Константинополе»). | Фото: litfund.ru.

Во все времена собор Святой Софии привлекал внимание неординарными архитектурными формами и масштабом (Стамбул, Турция).

2. Этапы строительства

Макет и план-чертеж собора Святой Софии.

Великолепная каменная базилика была неотъемлемой частью древнего города на протяжении 1500 лет (Hagia Sophia, Стамбул).

Мраморные колонны доставлялись из древних храмов Византийской империи (Собор Святой Софии, Стамбул).

Купол величественного храма до сих пор вызывает восхищение и удивление специалистов (Hagia Sophia, Стамбул).

3. Христианская святыня во времена Византийской империи

До наших дней сохранились христианские мозаики, созданные византийскими мастерами (Hagia Sophia, Стамбул).

Христианские мозаики собора Святой Софии (Стамбул, Турция).

Из-за раскола церкви в храме 60 лет проводились католические богослужения (Собор Святой Софии, Стамбул).

4. Османское правление и дальнейшая судьба собора Святой Софии

Во времена Османской империи были достроены минареты (Собор Айя-София, Стамбул).

В юго-восточном углу собора создан михраб, а в башнях-минаретах организован мавзолей султанов (Hagia Sophia, Стамбул).

Собор Айя-София – единственная мечеть, где можно увидеть культовые каллиграфические медальоны. (Стамбул, Турция).

5. Становление современного музея

Красота южной галереи даже спустя тысячелетие впечатляет и радует глаз (Собор Айя-София, Стамбул).

Начиная с 1934 г. Софийский собор получил статус музея (Стамбул, Турция).

Понадобилось не одно десятилетие, чтобы восстановить духовный объект нескольких империй и религий (Hagia Sophia, Стамбул).

6. Возврат к месту поклонения

Христианская святыня снова стала местом поклонения мусульман (Софийский собор, Турция).