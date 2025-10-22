Отверстие, от которого зависит работа холодильника

Если вы откроете дверцу холодильника и внимательно осмотрите нижнюю часть задней стенки, то заметите там крохотное отверстие, о котором мало, кто знает. Может показаться, что эта деталь бесполезная, но на самом деле именно от ее состояния зависит, будет ли работать ваш холодильник. Заинтригованы? Тогда читайте нашустатью.

1. Зачем нужно отверстие?

2. Что будет, если дренажный слив засорится?

3. Признаки того, что слив засорился

4. Как прочистить дренаж?

Бонус: Почему нельзя ставить горячее в холодильник?

Вытащите ящики с овощами, и вы увидите маленькое отверстиеИтак, представьте ситуацию: вам нужно достать из холодильника сливочное масло или, например, молоко, вы открываете дверцу и в этот момент внутрь агрегата ураганом врывается теплый воздух с кухни. Или другой пример: не дождавшись, пока кастрюля с супом полностью остынет, вы ставите ее на полку и закрываете холодильник. Все это – источник влаги, большое количество которой может привести к серьезным последствиям. Когда холодная задняя стенка холодильника встречается с влажным воздухом, на ней оседают капли, которым нужно куда-то деваться.Вот здесь и приходит на помощь то самое маленькое отверстие, которому посвящена наша статья. Оказывается, это дренажный слив. Его главная цель – собрать всю лишнюю влагу, собравшуюся на стенках и полках холодильника, и через трубку-водоотвод отвести ее в специальный лоток, который спрятан внизу холодильника, около компрессора. Тепло мотора испаряет влагу из лотка, и все начинается заново. Вот такой круговорот воды в холодильнике.Задняя стенка холодильника покроется инеемЕсли вы заметили, что ваш холодильник «плачет», и на его стенках постоянно скапливаются капли влаги, значит, маленький водопровод засорился.Что может стать причиной? Любой мелкий мусор: крошка, кусочек пищевой пленки, крупинка грязи и пр. Как только это происходит, проход закрывается, и вода не может двигаться дальше. В результате она копится на дне холодильной камеры, и последствия не заставляют себя долго ждать.Сначала под ящиком с овощами и фруктами образуется лужа. Вы вытираете ее тряпкой, думая, что нечаянно пролили воду, и забываете об этом. Но на следующий день все повторяется. Это первый звоночек. Дальше вода замерзает, а на задней стенке появляется шуба изо льда. Холодильник начинает интенсивнее и громче работать, так как с каждым днем ему становится все сложнее поддерживать холод внутри. Соответственно, тратится больше электричества.А еще вы можете почувствовать неприятный запах сырости и затхлости. Это значит, что возле дренажного отверстия начинают размножаться бактерии. Вы моете холодильник с уксусом, ставите на полку блюдце с содой, а надежде, что она впитает в себя все неприятные ароматы, но лучше не становится. И дело не в качестве холодильника, а в маленькой дырочке, которая забилась мусором.Под ящиками с овощами скапливается водаКак понять, что слив забит и нуждается в чистке? На самом деле, это совсем несложно, достаточно быть внимательным и замечать детали. Вот самые явные признаки:• Вода под ящиками с овощами и фруктами. Если лужица никуда не уходит на протяжении нескольких дней, это повод задуматься.• Ледяная «шуба». Задняя стенка покрылась льдом? Пора бить тревогу – это явный признак того, что в работе холодильника произошел сбой.• Неприятный запах. Стойкий затхлый запах, который держится даже в только что помытом холодильнике, тоже может указывать на забитое отверстие.• Капли на стенке. На стенках нормально работающего холодильника не будет конденсата. Если он не стекает, а остается крупными каплями, значит, пора обращаться к мастеру.Используйте маленький ершикВ целом, дренажное отверстие можно прочистить самостоятельно, не обращаясь к мастеру по ремонту холодильников. Весь процесс займет от силы десять минут. Чтобы все получилось, соблюдайте следующие этапы:• Для начала откройте холодильник, уберите нижние ящики, в которых вы храните овощи и фрукты, и найдите отверстие – оно находится на задней стенке в самом низу. Скорее всего, оно будет в небольшом углублении.• Очистите зону вокруг – уберите слизь и грязь с помощью влажной салфетки, а затем пройдитесь сухой тряпкой. Возможно, проблему получится решить уже на этом этапе.• Прочистите канал с помощью ватной палочки. Вставьте ее внутрь, покрутите в разные стороны и достаньте. Вы удивитесь, сколько внутри скопилось мусора. Только действуйте аккуратно, без сильного нажима, чтобы палочка нечаянно не сломалась и не застряла в отверстии.• Если проблема все равно осталась, нужно подключать тяжелую артиллерию. Возьмите обычный медицинский шприц, снимите с него углу и наберите теплую воду. Вставьте носик в отверстие и резким движением выдавите воду. Повторите процедуру несколько раз, чтобы вода протолкнула загрязнения внутрь по сливной трубке.Промойте дренаж водой с помощью шприцаОбратите внимание, что для прочистки дренажа нельзя использовать острые предметы, например, зубочистки или спицы. Они могут повредить трубку и тогда ее полностью придется менять. И да, сами вы с этим уже не справитесь, придется вызывать мастера, услуги которого стоят недешево.Теперь вы знаете все правду о маленьком отверстии, которое находится за овощными ящиками. Это важная часть системы, от исправной работы которой зависит состояние и функционирование холодильника. Дренаж отводит воду, чтобы она не накапливалась внутри и не провоцировала поломки. Вам нужно лишь внимательно следить за тем, чтобы она не засорялась, или же вовремя чистить, если мусор все-таки попал внутрь. Тогда бытовая техника будет служить вам верой и правдой много лет.Горячая кастрюля может привести к поломке холодильникаМногие считают, что главная цель холодильников охлаждать еду. Но на самом деле агрегаты работают немного иначе – они отводят тепло. Внутри приборов установлена специальная трубка с фреоном, которая поглощает тепло и перенаправляет из камеры холодильника в конденсатор (находится на задней стенке холодильника). Там фреон отдает тепло и вновь возвращается в трубку, и так по кругу.Чтобы система работала в штатном режиме, а не выжимала себя на максимум, в холодильнике важно поддерживать оптимальную температуру. А если вы поставите на полку кастрюлю с горячим супом или сковороду с только что приготовленной жареной картошкой, температура повысится.Вот несколько последствий, к которым приведут ваши действия:• Поломка компрессора – при высокой нагрузке эта часть холодильника изнашивается гораздо быстрее. Здесь возможно два варианта: или придется полностью менять электродвигатель (что влетит вам в копеечку), или произойдет мелкая, но неприятная поломка (оборвется фреоновая магистраль, сломается вентилятор и пр.)• Наледь на стенках – если у вас обычный холодильник без системы No frost, влага из горячих блюд при испарении будет оседать на стенках холодильника и позже превращаться в «шубку» из инея. Эта снижает эффективность работы холодильника: он начинает хуже поглощать тепло и работать на пределе.• Странный вкус блюда – когда вы сразу ставите суп в холодильник в надежде, что он быстрее остынет, вкус блюда меняется – он становится менее ярким и насыщенным. Поэтому лучше дождаться, пока суп охладится естественным образом, стоя на плите.