Ошибки в спальне, о которых многие жалеют после ремонта

Спальня кажется самой спокойной комнатой в доме, однако именно здесь недостатки планировки особенно быстро становятся частью повседневной жизни. Неудачно поставленная кровать, единственная люстра, нехватка розеток или неправильно рассчитанная штора могут выглядеть незначительными на чертеже, но не после ремонта.

Кровать, которая занимает слишком много места

Шкаф, которому не хватает места для открывания

Одна люстра на всю спальню

Выключатель оказывается слишком далеко от кровати

Розетки прячутся за кроватью или тумбой

Закарнизная ниша оказывается слишком мелкой

Контрастная стена оказывается прямо перед глазами

Зеркало оказывается напротив кровати

В спальне нет места для личных сценариев

Телевизор оказывается главным объектом напротив кровати

Не предусмотрена шумоизоляция

Пока идут отделочные работы, многие проблемы еще можно исправить без серьезных затрат. После их завершения перенос мебели, электрики или инженерных решений превращается в отдельный ремонт. Поэтому спальню стоит проектировать с учетом всех сценариев, которые будут происходить в комнате утром, вечером и ночью. Также мы уже рассказывали о каких ошибках в ремонте кухни можно пожалеть.Размер спального места приходится соотносить с площадью комнаты и расположением остальной мебели. Большая кровать в небольшой спальне быстро вытесняет свободное пространство: проходы становятся узкими, тумбы приходится ставить вплотную, уборка превращается в квест.Особенно неудачным решением может оказаться установка кровати в угол, когда доступ к одной из ее сторон полностью перекрыт. В двуспальной спальне это означает, что одному человеку придется каждый раз обходить кровать или перелезать через партнера.Для свободного перемещения желательно оставить по бокам кровати примерно 60-70 см. Такое расстояние также позволяет разместить прикроватную тумбу. Если площадь комнаты ограничена, часть хранения можно перенести под кровать или использовать полку над изголовьем.Еще одна ошибка появляется, когда распашной шкаф устанавливают слишком близко к кровати. На плане между предметами может оставаться приемлемое расстояние, однако открытая дверца фактически занимает значительную часть прохода. Для шкафа желательно предусмотреть около метра свободного пространства. Если столько места нет, проблему решат раздвижные двери или встроенная система хранения с портьерами: им не требуется отдельная зона для распахивания створок.Центральный потолочный светильник не всегда способен обеспечить все необходимые сценарии освещения. Яркий свет пригодится во время уборки или сборов, возле кровати потребуется более локальный источник для чтения, вечером может понадобиться мягкое рассеянное освещение. При наличии гардеробной зоны полезно предусмотреть для нее отдельный контур, чтобы можно было выбирать одежду утром, не включая яркий свет во всей комнате.Бра по обеим сторонам изголовья позволяют организовать индивидуальное освещение для каждого человека. Для чтения подойдет модель с направленным светом и возможностью менять положение плафона. Дополнительно можно использовать подсветку у шкафа, зеркала, в нишах или под потолком.Даже хорошо продуманное освещение теряет часть удобства, если управлять им можно только возле двери. После чтения или перед сном приходится вставать, идти к выключателю и возвращаться обратно. При планировании электрики стоит предусмотреть проходные выключатели у входа и рядом с кроватью. Тогда основной свет можно включать и выключать из разных точек помещения.Расположение розеток нужно определять после того, как выбрана мебель и понятно ее окончательное положение. Ошибка даже в несколько сантиметров может привести к тому, что блок окажется за изголовьем, тумбой или другим предметом, а доступ к нему будет закрыт. Особенно это неудобно в зоне кровати, где одновременно могут использоваться зарядные устройства, светильники, увлажнитель воздуха и другие приборы.Для прикроватной зоны обычно предусматривают по 2-3 розетки с каждой стороны, ориентируясь на количество устройств. Их высоту подбирают с учетом конкретных тумб и конструкции кровати. Еще до штукатурки полезно представить, где окажется каждый провод и каким образом он будет проходить по комнате.Шторы требуют места для движения, особенно если используется несколько рядов ткани или электрокарниз. Закарнизная ниша скрывает карниз и крепления, однако ее размеры необходимо определить до начала черновых работ. Обычно глубина составляет около 200-300 мм, но окончательное значение зависит от конструкции карниза, количества полотен и выступающего радиатора.Если предусмотреть недостаточное пространство, портьеры будут соприкасаться с подоконником или радиатором, а полотна окажутся ограничены в движении. После завершения ремонта добавить такую нишу значительно сложнее.Акцентный цвет способен изменить восприятие комнаты, однако яркая стена напротив кровати может постоянно оставаться в поле зрения. То, что хорошо выглядит на интерьерной фотографии, в спальне способно быстро утомлять. Если хочется добавить цвет, его можно перенести за изголовье или использовать более спокойный оттенок.Еще один вариант — сделать выразительной только часть поверхности: нишу, выступ или отдельный участок стены. Для акцента также подходят рисунок обоев, фактурная отделка, картины и фотографии. Если выбранный оттенок кажется слишком активным, перед ремонтом стоит сделать выкраску и некоторое время посмотреть на нее при разном освещении.Расположение зеркала влияет на визуальное восприятие комнаты. Большая отражающая поверхность напротив кровати может постоянно попадать в поле зрения, особенно ночью, когда человек просыпается и видит свое отражение в темной комнате. Если зеркало необходимо, его можно разместить сбоку от кровати, на дверцах шкафа или в другой зоне, где оно используется по назначению.Комната для сна не всегда используется исключительно ночью. Здесь могут читать, работать за ноутбуком, собираться утром или наносить макияж. Если эти занятия заранее не учесть, после ремонта приходится приспосабливать мебель к тому, для чего она изначально не предназначалась.При наличии свободного угла можно предусмотреть компактный туалетный столик с зеркалом и отдельным освещением либо небольшую рабочую зону. Для маленькой комнаты подойдут узкая консоль, подвесная столешница или компактный стол. При таком подходе даже небольшая площадь учитывает реальные бытовые привычки.Телевизор нередко размещают напротив изголовья из соображений удобства, однако такое решение меняет характер спальни. Экран становится одним из самых заметных объектов в комнате и добавляет еще один источник света в вечернее время. Если техника все же необходима, ее размещение лучше учитывать вместе с общей концепцией освещения и электрики.Звуки из соседней квартиры, работающая техника за стеной или шум из ванной могут стать постоянным источником раздражения именно в спальне, поскольку тишина особенно важна во время отдыха. После завершения ремонта решить такую проблему значительно сложнее: приходится возвращаться к уже отделанным стенам и потолку. Поэтому вопрос звукоизоляции лучше решить до чистовой отделки. Экономия пространства или средств на этом этапе может оказаться невыгодной, если после переезда выяснится, что через стену слышны разговоры, бытовая техника или сантехнические звуки.