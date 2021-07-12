Идеи хранения бутылок с вином в доме

Распитие дорогих, элитных вин — это настоящий ритуал, а хранение этого напитка — целое искусство. Конечно, в идеале для таких целей потребуется прохладный погреб. Но владельцу стандартной городской квартиры об этом можно только мечтать.

Поэтому и стали появляться дизайнерские идеи гармоничного вливания винных стеллажей в общий дизайн интерьера. Порой этот процесс протекает настолько естественно, что стираются четкие грани, разделяющие стандартные предметы мебели и основные предметы декора, которые и создают неповторимый образ жилища.



Открытое вино можно хранить не дольше трех дней. Белый, игристый и десертный напиток лучше всего сохраняет свои качества в холодильнике, а красный — при комнатной температуре. Бутылки должны пребывать в полном покое (вибрация чрезвычайно опасна для вина) и в горизонтальном положении, ведь чтобы пробка не высохла и не ужалась, она должна полностью омываться вином. Еще один нюанс: при длительном хранении вино выделяет осадки, состоящие из винного камня и красящих веществ, а это, как ни странно, лишь улучшает качество напитка. Красящие вещества, оседая на внутренней стороне бутылки, образуют так называемую «рубашку» вина. Такой подарок Диониса с осадками и «рубашкой» нельзя взбалтывать: его надо либо осторожно перелить в другие бутылки, либо за три-четыре дня до подачи к столу поставить вертикально, тогда винный камень и другие осадки останутся на дне.

Учитывая вышеперечисленные требования и рекомендации по хранению вина, вы обеспечите высокий уровень его качества, а воспользовавшись идеями, приведенными ниже, создадите такой дизайн интерьера с его участием, который поразит самых талантливых дизайнеров!35 Необычных примеров хранения вина в интерьере...

















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