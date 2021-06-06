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7 катастроф в СССР и России, в которых отечественное офицерство понесло невосполнимые потери


7 катастроф в СССР и России, в которых отечественное офицерство понесло невосполнимые потери

1 июля 2019 года на секретном исследовательском судне АС-12 в Баренцевом море погибли 14 офицеров-подводников. К сожалению, это далеко не первая катастрофа в истории отечественного офицерства, в которой гибнут лучшие представители военной профессии. Разница лишь в том, что в этот раз трагедию не замалчивали, а сообщили о ней спустя всего сутки после случившегося. Однако бывали случаи, когда известия о гибели офицеров замалчивались годами, а то и десятилетиями.

Гибель линкора «Новороссийск», 29 октября 1955 года


Линкор «Новороссийск», художник В. Емышев. / Фото: www.vkr-veteran.com

Линкор «Новороссийск», художник В. Емышев. / Фото: www.vkr-veteran.com

 

В половине второго ночи на линкоре «Новороссийск», стоявшем в Северной бухте Севастополя, справа по борту в районе носа под корпусом корабля раздался мощный взрыв, который впоследствии был оценён в эквиваленте 1000 – 1200 кг тротила. Корпус линкора был пробит насквозь, а через 30 секунд раздался второй взрыв, на этот раз по левому борту. В результате катастрофы погибло 829 человек, в том числе офицеры, мичманы и матросы.
Подъём линкора «Новороссийск». / Фото: www.sevstory.ru

Подъём линкора «Новороссийск». / Фото: www.sevstory.ru

 

На сегодняшний день тайна взрывов остаётся нераскрытой, точно известно, что подрыв произошёл снаружи, не исключалась иностранная диверсия или намеренный подрыв спецслужбами СССР.

Катастрофа Ил-14, 12 ноября 1979 года


 
Самолёт Ил-14. / Фото: www.siteplus.ru

Самолёт Ил-14. / Фото: www.siteplus.ru

 

Официальные сведения говорят о том, что плохие погодные условия и ошибка экипажа стали причиной авиакатастрофы самолёта Ил-14 вблизи Южно-Сахалинска. Погибло 28 человек, из них 5 человек экипажа. На борту находились командиры и замполиты практически всех дивизионов морских сил пограничных войск Сахалина, которые возвращались с Военного совета во Владивостоке. Среди погибших: полковник Васильев, начальник 52 сахалинского погранотряда, капитаны 2 ранга Долин и Тихомиров, командир и замполит Корасковской 9-й отдельной бригады пограничных сторожевых кораблей. Расследование велось в обстановке строгой секретности, а подробности трагедии не известны до сих пор.

Авиакатастрофа Ту-104, 7 февраля 1981 года


ТУ-104. / Фото: www.vsyako.net

ТУ-104. / Фото: www.vsyako.net

 

После оперативного сбора высшего командного состава всех флотов Советского Союза командиры и адмиралы отправлялись к месту постоянной службы. 7 февраля 1981 года руководство Тихоокеанского флота СССР должно было вылететь самолётом Ту-104 из Пушкино в Хабаровск и Владивосток. На борту в момент вылета находились 50 человек, шесть из которых были членами экипажа. В число пассажиров входило руководство Тихоокеанского флота, командующий Военно-воздушными силами ТОФ, начальник политуправления и ещё 16 адмиралов и генералов, капитаны первого ранга.
Крушение ТУ-104 практически обезглавило Тихоокеанский флот. / Фото: www.legkovmeste.ru

Крушение ТУ-104 практически обезглавило Тихоокеанский флот. / Фото: www.legkovmeste.ru

 

Через восемь секунд после взлёта самолёт упал с высоты 50 метров в 20 метрах от взлётно-посадочной полосы, воздушное судно буквально рассыпалось и тут же загорелось. В течение нескольких секунд был полностью обезглавлен Тихоокеанский флот СССР. Позже комиссия выяснила, что причиной катастрофы стал перегруз и неправильное размещение груза и пассажиров.

Авиакатастрофа Ан-26 под Золочевом, 3 мая 1985 года


 
Ан-26. / Фото: www.wikipedia.org

Ан-26. / Фото: www.wikipedia.org

 

В этот день руководство Военно-воздушными силами Прикарпатского военного округа почти в полном составе должно было вылететь в Москву. Среди пассажиров были командующий военным округом, член военсовета, начальник штаба и несколько офицеров из командного состава. Пилотировал корабль опытный экипаж под руководством подполковника Шишковского.
Обломки Ту-134 (вверху) и Ан-26 (внизу). / Фото: www.wikipedia.org

Обломки Ту-134 (вверху) и Ан-26 (внизу). / Фото: www.wikipedia.org

 

На высоте около 4 тысяч километров в 12 часов 13 минут произошло столкновение с пассажирским самолётом ТУ-134А, следовавшим по маршруту Таллин—Львов—Кишинёв. В результате столкновения погибли 94 человека, а катастрофа произошла из-за нескольких грубых ошибок сотрудников диспетчерской службы.

Гибель К-141 «Курск», 12 августа 2000 года


К-141 «Курск». / Фото: www.voenflot.ru

К-141 «Курск». / Фото: www.voenflot.ru

 

Согласно официальной версии, атомный подводный ракетоносный крейсер «Курск» затонул во время плановых учений Северного флота в результате взрыва торпеды в одном из торпедных аппаратов крейсера и последующей детонации других торпед.
Часть поднятой со дна подлодки «Курск». / Фото: www.helionews.ru

Часть поднятой со дна подлодки «Курск». / Фото: www.helionews.ru

 

В результате трагедии погибли 118 моряков-подводников, в том числе начальник штаба дивизии подводных лодок капитан 1 ранга Владимир Багрянцев. Во время расследования гибели подводной лодки рассматривалась вероятность торпедирования, работа террориста-смертника и даже попадание ракеты и столкновение с миной времён Второй мировой войны.

Катастрофа Ан-26, 21 февраля 2002


Ан-26 упал у кромки леса на краю аэродрома Лахта. / Фото: www.pictures29.ru

Ан-26 упал у кромки леса на краю аэродрома Лахта. / Фото: www.pictures29.ru

 

Из-за ошибок экипажа и службы управления воздушным движением 21 февраля 2002 года неподалёку от аэропорта Лахта в Архангельской области потерпел крушение самолёт Ан-26. Погибли 17 человек из 20, находившихся на борту. Среди погибших – 12 старших офицеров 574-го морского ракетоносного авиационного полка, которые возвращались с совещания командования.

Пожар на «Лошарике», 1 июля 2019 года


Макет подводной лодки с АГС «Лошарик». / Фото: www.gorod24.online

Макет подводной лодки с АГС «Лошарик». / Фото: www.gorod24.online

 

О трагедии, произошедшей на «Лошарике», стало известно на следующий день, однако подробности катастрофы, в результате которой погибли 14 офицеров-подводников, относятся к государственной тайне. Комментарии официальных лиц говорят о том, что все погибшие отравились продуктами горения. Предполагается, что на научно-исследовательском глубоководном судне произошёл пожар в аккумуляторном отсеке.
БС-136 «Оренбург». / Фото: www.anews.com

БС-136 «Оренбург». / Фото: www.anews.com

 

При этом изначально речь шла об АС-12, «Лошарике», однако впоследствии появились сведения о том, что возгорание было на лодке-носителе. Имеются данные, что такой лодкой могла быть БС-136 «Оренбург» или БС-64 «Подмосковье», которые используются в качестве лодок-носителей, но официальных комментариев по этому поводу нет. Точно так же нет точных данных о спасённых моряках. Разные источники называю 4 или 5 спасённых, среди них – один гражданский, которого офицер-подводник вытолкнул на поверхность, а затем задраил за ним люк.
Возможное устройство «Лошарика». / Фото: www.topwar.ru

Возможное устройство «Лошарика». / Фото: www.topwar.ru

 

По одним сведениям, все члены экипажа служили в секретном подразделении в Петергофе, по другим – в секретной части в Санкт-Петербурге, которая занимается глубоководными исследованиями. Среди погибших семеро – капитаны первого ранга и два Героя России. Героические действия экипажа предотвратили, по словам министра обороны Сергея Шойгу, куда более серьёзную катастрофу, в результате которой могло погибнуть намного больше людей. Все погибшие были профессионалами высочайшего класса. Потеря офицерского состава на сегодня просто невосполнима.

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7 катастроф в СССР и России, в которых отечественное офицерство понесло невосполнимые потери

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7 катастроф в СССР и России, в которых отечественное офицерство понесло невосполнимые потериПодписаться на мой Instagram
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