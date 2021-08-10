10 неудачных реставраций, которые стали настоящим посмешищем в соцсетях

Недавно мир с ужасом наблюдал, как собор Нотр-Дам-де-Пари в Париже был охвачен огнем, который нанес огромный ущерб многовековому зданию. В соборе находилось много художественных сокровищ и артефактов, некоторые из которых были серьёзно повреждены огнем. Потребуется реставрация. и остаётся только надеяться, что эти произведения искусства попадут в руки настоящих профессионалов, а не горе-реставраторов, которые приложили руку и артефактам, о которых пойдёт речь в этом обзоре.
1. Пушистый Иисус
«Пушистый Иисус» - позор реставратора.
«Пушистый Иисус», пожалуй, является самой известной неудачной попыткой реставрации предмета искусства, которая сумела «добиться» всемирного позора в социальных сетях. В 2012 году знаменитая фреска испанского живописца Элиаса Гарсиа Мартинеса «Ecce Homo» в храме Милосердия испанского города Борха уже порядком поизносилась (она была сделана в 1930 году), поэтому прихожанка Сесилия Хименес в маленькой деревенской церкви решила немного подкрасить произведение искусства. Результат ее работы поверг в шок не только церковь, но и весь мир.
Хотя оригинальное произведение искусства было практически неузнаваемым, реконструкция, получившая название «Пушистый Иисус» (лат. Ecce Mono — «Се обезьянка») стала вирусной в социальных сетях. Терновый венец Христа больше напоминал шерстяную шапку, а черты лица вообще не были похожи на оригинальную работу Мартинеса. Оригинальная фреска была почти уничтожена, но, как ни странно, Хименес фактически оказала своему городу огромную услугу. Ее неудачная попытка реставрации 80-летней фрески стала настолько известной, что теперь она является главной туристической достопримечательностью Борхи. Испорченная работа привлекает гораздо больше посетителей в маленький испанский город, нежели раньше.
2. Мадонна с младенцем
Попытку обновить деревянные резные фигуры XV и XVI веков в церкви испанского города Раньядойро специалисты по искусству назвали «катастрофой». Хотя статуи были профессионально отреставрированы 15 лет азад, местная прихожанка из лучших побуждений попробовала раскрасить тусклые деревянные резные фигуры, чтобы сделать их ярче. Убедив священника позволить ей отвезти реликвии домой на некоторое время, она в течение более года кропотливо разрисовывала две резные фигуры «Богоматерь с младенцем» и «Святой Петр», чтобы придать им «более современный вид». Конечный результат, показанный в 2018 году, сравнили с «детскими игрушками».
Деревянная резная Мадонна с младенцем.
В одной композиции резная фигура Марии напоминала куклу Барби. В другой одеяние Богоматери стало ярко-розовым, а младенец Христос был в мрачных зеленых одеждах. Хотя художница утверждала, что она «рисовала так хорошо, как могла», искусствоведы были в ярости. Чиновники задали вопрос, почему неопытному реставратору разрешили переделать артефакты из церкви. До сих пор неясно, удастся ли спасти резьбу, имеющую огромную историческую и художественную ценность.
3. Статуя Святого Георгия
500-летняя деревянная резная статуя Святого Георгия Победоносца верхом на лошади много лет была установлена в нише в глубине церкви в испанском городе Эстелла. Резьба была в хорошем состоянии, хотя и немного грязной, когда священник церкви Сан-Мигель-де-Эстелла заручился поддержкой местного учителя искусства для восстановления реликвии в 2018 году. Для очистки статуи была задействована местная мастерская.
Статуя Святого Георгия.
В ходе процесса историческая реликвия также была перекрашена. Казалось бы, что здесь такого. Но новая яркая окраска привела к тому, что резьба по дереву XVI века стала больше походить диснеевский мультфильм, что вызвало ряд вопросов относительно любительской реставрации исторических сокровищ. Сейчас существуют опасения, что оригинальная окраска может быть навсегда утеряна под слоями современной штукатурки и краски.
4. Скульптура Будды
Реставрационные работы над исторической статуей Будды в китайской провинции Сычуань стали предметом насмешек, когда фотографии итогового результата были опубликованы в социальных сетях более чем через 20 лет после завершения работы. Буддийская святыня, относящаяся ко времени династии Сун (960–1279), была вырезана в склоне горы возле городка Аньюэ. Это не только священное место для местных жителей, но и место, имеющее важное историческое и культурное значение.
В 1995 году местные жители попытались «восстановить» древние артефакты. Они руководствовались лучшими побуждениями и считали, что защищают реликвии и заботятся о них, «восстанавливая». Но много лет спустя, энтузиаст культурных реликвий, решивший посетить священные гроты региона, увидел эту катастрофическую реставрацию. Фотографии, размещенные на его аккаунте в социальных сетях в 2018 году, подверглись резкой критике.
Артефакты были превращены в похожие на карикатуры статуи. Древние каменные реликвии получили яркую окраску, и некоторые комментаторы сравнивали ореол Будды с «гигантским леденцом на палочке».
5. Римские мозаики в Турции
Кажется, что даже археологические эксперты не застрахованы от вопросов, связанных с восстановлением ими бесценных мировых сокровищ. Турецкий музей подвергся критике в 2015 году за реставрационные работы, проведенные его специалистами над серией римских мозаик. Говорят, что неуместные плитки и неточные цвета изменили внешний вид знаменитых панно второго века до неузнаваемости.
Римские мозаики в Турции.
На фотографиях прекрасно видны значительные различия в некоторых мозаиках после реставрационных работ. Специалисты по искусству утверждали, что мозаики были «карикатурами на прежние работы» и что ценные произведения искусства были уничтожены. Министр культуры Турции приостановил реставрационные работы в музее в ожидании результатов расследования.
6. Борода Тутанхамона
Погребальная маска Тутанхамона - одна из крупнейших туристических достопримечательностей Каира. Тем не менее, из-за неудачных попыток восстановления 3000-летнего артефакта в 2016 году сотрудникам музея было предъявлено уголовное обвинение. В прошлом году синяя борода на маске оторвалась по неизвестным причинам, и было предпринято несколько попыток исправить это, что только повредило артефакт.
Борода Тутанхамона.
При ремонтных работах использовалось большое количество неподходящего клея, а впоследствии в попытках соскрести лишний клей использовали острые предметы, поцарапав маску. Была вызвана команда немецких экспертов, чтобы исправить повреждение, восстановив бороду Тутанхамона прежде, чем маска будет возвращена на всеобщее обозрение.
7. Китайские фрески в Чаояне
После «реставрации» в 2013 году китайские фрески стали больше походить на мультипликационные кадры. Считается, что этим фрескам, относящимся к династии Цин, около 300 лет. Стоимость скрупулезных работ по восстановлению оригинальных фресок превышала бюджет маленького храма, поэтому была вызвана местная компания, чтобы провести ремонт более дешево.
Китайские фрески в Чаояне.
300-летние фрески были просто закрашены новыми, яркими персонажами из даосской мифологии, причем новые картины не имели сходства с оригинальными фресками. Подобные карикатурам результаты вызвали в Интернете ярость по поводу уничтожения этих древних сокровищ, когда изображения стали появляться в социальных сетях.
8. Кастильо де Матрера
Силы природы медленно разрушили крепость Кастильо де Матрера на юге Испании до состояния поросших растительностью руин. Этот замок имеет богатую историю, которая начинает с девятого века, и был объявлен испанским правительством в 1985 году местом культурного значения.
Кастильо де Матрера.
В 2016 году местные жители Кадиса были просто ошеломлены результатами, после того как владельцы замка наняли архитекторов и строителей для его восстановления. Сочетание старой кирпичной кладки с современными материалами привело к тому, что местные жители заявили — древний замок был уничтожен.
9. Замок Оджакли
Замок Оджакли.
Древний замок в Турции начали сравнивать с популярным мультипликационным персонажем, когда он был открыт после реставрационных работ. Считается, что замок Оджакли в Шиле еще с византийских времен возвышался над Черным морем. После сотен лет забвения местные власти решили начать работы по сохранению остатков замка. В итоге реставрационные работы заняли несколько лет. Были восстановлены каменная кладка, окна и зубчатые стены, а также стабилизирована вся конструкция. Однако отремонтированный замок был нещадно высмеян в социальных сетях в 2015 году. Многие комментаторы отметили, что размещение окон, к сожалению, сделало замок похожим на изображение Губки Боба.
10. Статуя святого Антония Падуанского
В 2018 году прихожане колумбийской церкви были возмущены, когда после «бюджетного» восстановления статуя их святого покровителя начала выглядеть так, словно ей сделали макияж. К сожалению, деревянная статуя XVII века Святого Антония Падуанского в Соледаде нуждалась в ремонте. Краска на статуе совсем поблекла, и термиты начали разъедать части дерева. Поэтому художнику было поручено перекрасить статую за скромную плату всего в $ 328.
Статуя святого Антония Падуанского
После окончания работы разгневанные прихожане вышли в социальные сети, чтобы показать фотографии своего покровителя до и после. Местные жители были возмущены тем, что святой Антоний начал выглядеть «женоподобным» и «использующим косметику». Эксперты по реставрации считают, что условия, необходимые для росписи деревянной скульптуры, попросту не были соблюдены.
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