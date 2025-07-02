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Бытовые лайфхаки из советских журналов



Это сегодня ответ практически на любой вопрос можно найти, открыв Гугл, а вот раньше все было иначе. Благодаря таким журналам, как "Наука и жизнь", советские граждане делились друг с другом полезными хитростями, которые облегчали жизнь. Мы собрали разные советы, некоторые из которых сегодня могут показаться немного странными.
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