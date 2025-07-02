Бытовые лайфхаки из советских журналов

Это сегодня ответ практически на любой вопрос можно найти, открыв Гугл, а вот раньше все было иначе. Благодаря таким журналам, как "Наука и жизнь", советские граждане делились друг с другом полезными хитростями, которые облегчали жизнь. Мы собрали разные советы, некоторые из которых сегодня могут показаться немного странными.
Очумелые ручки в действии Письма читателей Совет для автолюбителей Сейчас многие хитрости кажутся немного странными Родителям на заметку Категория "Дела домашние" Журнал "Наука и жизнь" тогда реально помогал советским жителям И выбрасывать ничего не нужно Сумка для грибов Над некоторыми советами и сейчас задумаешься Находчивые советские люди Растяжка обуви С помощью отжимных валиков Не знаете, как использовать старые ложки?
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