Какие несъедобные вещи не помешало бы хранить в холодильнике

Холодильник – привычный агрегат, который стоит на каждой кухне. Без него сегодня не обойтись. Многие продукты нужно хранить. Такие, как например, мясо, сметана, молоко, мороженое, сырая рыба.

Однако в холодильнике или в морозильной камере можно хранить множество других вещей, которые не имеют ничего общего с едой. И получить от этого много пользы.

1. Свежие цветы

Хранить цветы лучше на холоде.

Так грустно, когда свежие цветы увядают уже через пару дней. Некоторые наполняют на ночь ванну водой и укладывают в нее растения. Но такой способ не очень удобен: утром приходится вынимать цветочки и спускать воду, чтобы помыться. Не всегда на такие манипуляции есть время. Существует секрет, которым могут воспользоваться владельцы больших холодильников: надо положить цветы в холодильную камеру на ночь. Удивительно, но это продлит их жизнь! Утром вы достанете букет и сможете наслаждаться им снова и снова.

2. Пишите письма

Холод поможет вскрыть письмо.

Если вы относитесь к тем редким людям, которым нравится отправлять (и получать) старые добрые рукописные письма, то холодильник поможет вам сохранить конверты в целости. Чтобы аккуратно открыть конверт, положите его на некоторое время в морозилку.

3. Свечи длительного горения

Холод воздействует на клей, сделав его ломким, и вы сможете вскрыть письмо, не разрывая бумагу.

Свечи будут гореть дольше, если их хранить в холодильнике.

Восковые свечи незаменимы во время романтического ужина. Мерцание огоньков, приятный аромат, потрескивание воска. Вот только сгорают свечи слишком быстро. Есть способ продлить срок их службы: положите их в морозилку на ночь, и к утру они станут более твердыми. При горении воск не будет слишком быстро плавиться. Эта хитрость очень полезна, если вы используете дорогие ароматические свечи.

4. Экономия на колготках

Заморозьте колготки, и они не будут рваться.

Женщины знают, что колготки часто рвутся. Появление некрасивой дырки или петли может сильно испортить настроение и даже испортит планы. Чтобы предотвратить эту проблему, можно положить колготки в морозильник для хранения. Благодаря этому волокна ткани станут прочнее, что минимизирует зацепки, дырочки и стрелки на этом женском предмете одежды. Можно смело идти на свидание, в ресторан, в гости – куда угодно!

5. Прохладная чистая подушка

Постельное белье в морозилке – это правильно.

Наволочку приходится стирать достаточно часто, особенно летом, когда жарко. Это достаточно неудобно, ведь после работы хочется погулять на свежем воздухе, а не тратить летние вечера на приведение в порядок постельного белья. Есть очень простой способ избежать ежедневной стирки. Утром положите наволочку в пластиковый пакетик и отправьте ее в морозилку. Придя домой после работы, достаньте пакет – в нем чистая прохладная наволочка, ведь бактерии не переносят низкие температуры. Можно стелить постель.

6. Замороженные джинсы

Джинсы прекрасно чувствуют себя в холодильнике.

Джинсы также требуют стирки, однако после нее быстро теряют свою форму и цвет. К сожалению, джинсовая ткань не любит частой стирки и сушки. Чтобы освежить свою любимую одежду, просто положите джинсы в морозильник на ночь. Это убьет бактерии, поселившиеся в ткани, но не навредит одежде. Форма и цвет останутся прежними. Надевать морозные джинсы в жаркий день невероятно приятно! Перед отправкой вещи в морозильную камеру не забудьте положить ее в чистый полиэтиленовый пакет.

7. Жвачка, отлепляйся

Холод поможет удалить жвачку с одежды.

Бывает, что дети (да и взрослые, что тут скрывать) балуются с жевательной резинкой, надувая из нее пузыри. Иногда при таких экспериментах она может просто выпасть изо рта и прилипнуть к одежде. А чаще всего человек просто садится на жвачку, и та радостно цепляется к юбке или брюкам. Оторвать эту липучку от ткани очень сложно. Но не стоит раздражаться и расстраиваться: просто положите предмет одежды в морозильную камеру на ночь, и на следующий день вы сможете легко удалить жевательную резинку, не повредив вещь.

8. Лак для ногтей будет ярким

Лак для ногтей не потеряет свои свойства.

Лак для ногтей может засыхать, и тогда использовать его сложно. Приходится покупать разбавитель, а некоторые женщины просто капают в бутылочку жидкость для снятия лака, что ведет к порче ногтей. Есть простой секрет для милых дам: знаете ли вы, что лак для ногтей лучше всего хранить в холодном и темном месте? В этом случае он останется ярким гораздо дольше и не засохнет. Просто положите его в холодильник.

9. Красивые глазки

Помада, подводка для глаз, крем - все это женщины могут хранить в холодильнике.

Стрелки на веках в стиле ретро всегда модны. Женщины с удовольствием делают такой макияж, как ежедневный, так и праздничный. Важный совет для дам: если вы пользуетесь карандашами или подводкой, храните такие косметические средства в холодильнике. Вы заметите, что в этом случае они работают намного лучше. Цвет будет более интенсивным, не придется рисовать стрелки на веке снова и снова, травмируя нежную кожу и теряя драгоценное время.

10. Прохладный крем: радуйте глаза

Крем для глаз в холодильнике будет чувствовать себя отлично.

Раз уж речь пошла о косметике, то стоит поделиться еще кое-какими секретами. В холодильнике стоит хранить не только лак для ногтей и карандаши. Это же относится и к крему для глаз. Нанося его утром, вы будете чувствовать приятную свежесть. Более того, крем не испортится, дольше останется свежим, а бактерии не выживут, что очень важно для такой нежной части тела, как веки и область вокруг глаз. Кстати, от морозного крема вы сразу проснетесь и почувствуете прилив бодрости.

11. После пляжа - к холодильнику

Для лосьонов даже выпускают специальные холодильники.

Загорать не слишком полезно, но это можно делать, если использовать солнцезащитные кремы и лосьоны после загара. В таком случае кожа будет защищена, ультрафиолет не сможет ей навредить. Совет для тех, кто пользуется лосьонами после загара: храните их в холодильнике. Так вы не только обезопасите лосьон от быстрого старения, но и получите потрясающее удовольствие от нанесения прохладной массы на разгоряченное под солнечными лучами тело. Даже если у вас нет солнечных ожогов, очень приятно после нескольких часов отдыха на пляже нанести на кожу свежий и бодрящий лосьон.