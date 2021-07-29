С какой целью полицейские США касаются задней фары остановленного автомобиля

Служба в полиции США сопряжена с некоторыми дополнительными сложностями, которые не так ярко проявляются в других странах мира. Именно по этой причине, местные полицейские вынуждены делать некоторые «специальные действия». Одним из таких является легкое касание пальцами задней фары на автомобиле, который только что был остановлен.
Зачем они так делают? /Фото: 9111.ru.
Служба в американской полиции связана с повышенным уровнем опасности на фоне легализации огнестрельного оружия. Именно по этой причине у стражей порядка есть ряд специальных предписаний, например, на случай остановки автомобиля. Одним из таких странных требований является касание ладонью одной из задних фар только что остановленного автомобиля. Все это является вовсе не какой-то «милой традицией», а вполне конкретным уставным требованием. Появилось оно в те годы, когда у полицейских еще не было видеорегистраторов, а в городах и на шоссе не стояли многочисленные камеры наблюдения.
Делают не просто так. /Фото: pikabu.ru.
Суть данного действия крайне проста – нужно оставить свои отпечатки пальцев на остановленном по требованию автомобиле. Делать это вовсе не обязательно на фаре, можно коснуться кузова и в другом месте. Тем не менее, большинство полицейских оставляет свои отпечатки в момент остановки машины именно на фарах или на крышке багажника.
Все это не просто так. /Фото: ru.oxu.az.
Отпечатки, в свою очередь, нужно оставить для своих коллег, а также для суда, на тот случай, если с полицейским что-то случится. Например, его захватят, ранят или вовсе убьют. Таким нехитрым образом с высокой долей вероятности можно будет доказать, что сотрудник правоохранительных органов останавливал именно эту машину.
Сейчас данный прием выведен из устава американской полиции за ненадобностью. Несмотря на это, требование уже успело превратиться в традицию, и полицейские продолжают оставлять свои отпечатки пальцев на каждой машине, которую пришлось остановить.
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