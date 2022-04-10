10 самых важных продуктов для беременной, в которых ей раньше отказывали

1. Углеводы – макароны, картофель и хлеб

Углеводы

2. Бананы

Бананы

3. Курага

Курага

4. Батат

Батат

5. Крупы

Крупы

6. Протеины – рыба, фасоль, яйца

Протеины

7. Молочные продукты

Молочные продукты

8. Брокколи

Брокколи

9. Клубника

Клубника

10. Жирные кислоты омега-3

Жирные кислоты омега-3