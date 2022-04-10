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10 самых важных продуктов для беременной, в которых ей раньше отказывали


10 самых важных продуктов для беременной, в которых ей раньше отказывали

10 самых важных продуктов для беременной, в которых ей раньше отказывали

Беременность – один из самых замечательных периодов в жизни женщины. Правда, она нуждается в максимальном комфорте и уходе, в том числе и правильном питании. Вот только понятие современных врачей о здоровом питании беременной совершенно не совпадает с представлениями её мамы и бабушек.

1. Углеводы – макароны, картофель и хлеб


Углеводы

Углеводы

 

Ни в коем случае не отказываемся от углеводов, которыми полны макароны, картофель и хлеб. Это источники энергии будущей мамы. Правда, нужно вести активный образ жизни.

2. Бананы


Бананы

Бананы

 

Банан – это, в первую очередь, источник не энергии, а калия. Это отличный вариант перекуса для беременной. К тому же он способен решить некоторые проблемы, например, утреннюю тошноту, рвоту, судороги ног. Бананы также помогают поддерживать уровень электролитов в организме.

3. Курага


Курага

Курага

 

Курага – настоящий клад для беременной женщины. Она обеспечивает нормальное функционирование пищеварительного тракта и избавляет от запора. Кроме этого, курага – важный источник железа, она способна обеспечить до 10% суточной нормы.

4. Батат


Батат

Батат

 

Батат у нас практически неизвестен. А зря. В нём содержатся витамины А и С, кальций, бета-каротин.
Его нужно употреблять ежедневно, ведь он благотворно сказывается на формировании таких органов младенца как глаза и кожа.

5. Крупы


Крупы

Крупы

 

Крупы необходимы, чтобы обеспечить организм фолиевой кислотой.

6. Протеины – рыба, фасоль, яйца


Протеины

Протеины

 

Для строительства клеток необходим протеин. В большом количестве он содержится в рыбе, фасоли, горохе, яйцах.

7. Молочные продукты


Молочные продукты

Молочные продукты

 

Обезжиренные молочные продукты, например, молоко, йогурт, сыр тофу богаты кальцием, который необходим для формирования костной ткани .

8. Брокколи


10 самых важных продуктов для беременной, в которых ей раньше отказывали

Брокколи

 

Для поддержания организма беременной брокколи ей просто необходима. Капуста богата питательными элементами, такими как магний, фолиевая кислота, кальций.

9. Клубника


Клубника

Клубника

 

Забываем об аллергиях и едим ягоды, в том числе клубнику и смородину. Они богаты фолиевой кислотой, бета-каротином, калием, витамином С. К тому же клубника помогает лучшему всасыванию железа.

10. Жирные кислоты омега-3


Жирные кислоты омега-3

Жирные кислоты омега-3

 

Чтобы пополнить запасы жирных кислот омега-3 нужно есть рыбу, щёлкать семечки и грызть орехи. Они способствуют правильному формированию мозговой ткани ребёнка.

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10 самых важных продуктов для беременной, в которых ей раньше отказывали

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10 самых важных продуктов для беременной, в которых ей раньше отказывалиПодписаться на мой Instagram
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