10 самых важных продуктов для беременной, в которых ей раньше отказывали
Беременность – один из самых замечательных периодов в жизни женщины. Правда, она нуждается в максимальном комфорте и уходе, в том числе и правильном питании. Вот только понятие современных врачей о здоровом питании беременной совершенно не совпадает с представлениями её мамы и бабушек.
1. Углеводы – макароны, картофель и хлеб
Углеводы
Ни в коем случае не отказываемся от углеводов, которыми полны макароны, картофель и хлеб. Это источники энергии будущей мамы. Правда, нужно вести активный образ жизни.
2. Бананы
Бананы
Банан – это, в первую очередь, источник не энергии, а калия. Это отличный вариант перекуса для беременной. К тому же он способен решить некоторые проблемы, например, утреннюю тошноту, рвоту, судороги ног. Бананы также помогают поддерживать уровень электролитов в организме.
3. Курага
Курага
Курага – настоящий клад для беременной женщины. Она обеспечивает нормальное функционирование пищеварительного тракта и избавляет от запора. Кроме этого, курага – важный источник железа, она способна обеспечить до 10% суточной нормы.
4. Батат
Батат
Батат у нас практически неизвестен. А зря. В нём содержатся витамины А и С, кальций, бета-каротин. Его нужно употреблять ежедневно, ведь он благотворно сказывается на формировании таких органов младенца как глаза и кожа.
5. Крупы
Крупы
Крупы необходимы, чтобы обеспечить организм фолиевой кислотой.
6. Протеины – рыба, фасоль, яйца
Протеины
Для строительства клеток необходим протеин. В большом количестве он содержится в рыбе, фасоли, горохе, яйцах.
7. Молочные продукты
Молочные продукты
Обезжиренные молочные продукты, например, молоко, йогурт, сыр тофу богаты кальцием, который необходим для формирования костной ткани .
8. Брокколи
Брокколи
Для поддержания организма беременной брокколи ей просто необходима. Капуста богата питательными элементами, такими как магний, фолиевая кислота, кальций.
9. Клубника
Клубника
Забываем об аллергиях и едим ягоды, в том числе клубнику и смородину. Они богаты фолиевой кислотой, бета-каротином, калием, витамином С. К тому же клубника помогает лучшему всасыванию железа.
10. Жирные кислоты омега-3
Жирные кислоты омега-3
Чтобы пополнить запасы жирных кислот омега-3 нужно есть рыбу, щёлкать семечки и грызть орехи. Они способствуют правильному формированию мозговой ткани ребёнка.
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