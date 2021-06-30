7 основных правил выбора вкусного и спелого арбуза на рынке и в супермаркете

В разгаре лето и рыночные прилавки уже вовсю радуют глаз полосато-зелеными ягодами – долгожданными арбузами. А вот правильно выбрать столь желанный плод непростая задачка, ведь убедиться в том, будет ли сладок понравившийся арбузик, можно лишь после того, как разрежете дома. Однако свести к минимуму риск покупки невкусного или чего хуже некачественного плода очень даже можно. Главное знать 7 основных правил в выборе сладкого и спелого летнего лакомства, и тогда оно действительно доставит лишь приятное наслаждение без грустных последствий и разочарований.
Арбуз – самое долгожданное лакомство летнего периода, которое прекрасно освежает в знойный день. Однако сделать правильный выбор во время покупки всегда очень сложно, порой, даже нереально, если не знать некоторые хитрости и основные ориентиры, которые расположены на самом плоде. Именно они станут главными помощниками в выборе и обязательно укажут на самую вкусную и спелую ягоду.
С точки зрения ботанических характеристик арбуз — это ложная ягода. | Фото: wallpapersite.com.
Интересный факт: Как ни странно это звучит, но с точки зрения ботаники арбуз — это самая крупная ложная ягода в мире. Хотя многие его пытаются отнести к тыквинам, но это не так, ведь внутри плода нет пустоты как в дынях и тыквах. Ложными же они называются потому, что пробковая корка несъедобная, как например, в крыжовнике или смородине.
1. Размер имеет значение
В такие крайности лучше не кидаться. | Фото: mirvokrug.blog.
Первое, что бросается в глаза при выборе любых плодов – это размер. И арбузы не стали исключением, но в этом вопросе нужно держать себя в руках и придерживаться золотой середины. Очень крупные экземпляры лучше игнорировать, но и мелкие тоже не хороший вариант. Если в первом случае в нем чересчур много нитратов и это опасно для здоровья, то во втором – это не выросший или недоразвитый плод, который сладким и вкусным уж точно не будет.
Идеальный вес для созревшего арбуза колеблется от 5 до 8 кг. | Фото: eda-land.ru.
Исключения составляют мелкоплодные сорта, которые выращивают дачники и огородники в домашних условиях. Оптимальный вес для созревшего в естественных условиях арбуза – 5-8 кг, а для домашних крох – 2-3 кг.
2. Глянец, яркость и контраст
В первую очередь нужно проверить целостность оболочки арбуза. | Фото: ru.depositphotos.com.
Выбирая арбуз, обязательно обращайте внимание на его внешний вид. Первое что нужно тщательно проверить – его целостность. На плоде не должно быть никаких повреждений, вмятин и глубоких царапин.
Корка арбуза должна быть блестящей и яркой. | Фото: etolike.ru.
Потом начинайте оценивать его внешность по цвету. У зрелого безнитратного арбуза полосы будут ярко выраженными и максимально контрастными. Чем темнее будут сами полосы, тем в ягоде будет больше питательных веществ и она будет слаще. И последнее, не стесняйтесь потрогать сам плод, если корка окажется мягкой значит, он еще недозрел и продолжает впитывать влагу.
Арбуз нужно прижать пальцем, если кожура твердая – значит плод спелый. redplatecatering.com.
Затвердевшую корку спелого арбуза очень сложно будет не просто продавить пальцем, а даже подковырнуть ногтем не получится. Но и это еще не все, помимо твердости, корка должна быть блестящей, тусклый внешний вид говорит о наличии большого количества нитратов.
3. Наличие пятна
Пятно на боку арбуза всегда подскажет спелый ли арбуз. | Фото: redplatecatering.com.
Осматривая арбуз сложно не заметить светлое пятно на одном его бочке. Это вполне естественное образование (место соприкосновения с землей в период созревания), которое лучше всего расскажет о спелости продукта. Если арбуз спелый, то пятно должно быть кремово-желтым или золотистым, но никак ни белым или коричневым.
Слишком большое и светлое земляное пятно – верный призрак невкусного арбуза. | Фото: spudsproduce.com.
Размер пятна тоже имеет значение, если это мелкие сорта, то пятно в диаметре должно достигать 5 см, если же крупные – не больше 10 см. Если увидите большой белёсый «пролежень» (так его еще называют), то откажитесь от покупки, потому что в период дозревания ему не хватало света, а это значит, что он будет, по меньшей мере, невкусным и вялым.
4. Ищите следы пчел
Чем больше площадь пчелиного ажурного узора на корке арбуза, тем вкуснее он будет. | Фото: ogorod.mirtesen.ru.
Как ни странно, но при опылении пчелы оставляют очень даже заметный след на плодах. Для полного опыления каждая пчелка прилетает к женскому цветку и отправляется обратно раз по 8-10. После таких трудов остается тонкая «паутинка» на крошечных арбузах, которая со временем становится коричневой и более заметной. И чем изысканней будет такой неординарный рисунок и больше окажется ответвлений, значит и ягода порадует сладостью и сочностью.
5. Нужно определиться с полом арбуза
Арбузы «мальчики» более вытянуты и в них будет больше косточек. | Фото: vrutmilife.com.
Кто еще до сих пор не знал, но у арбузов действительно есть мальчики и девочки. Как утверждают знатоки, в «плодах-девочках» больше сахара и меньше косточек, а вот «мальчики» растут крупнее и имеют водянистую мякоть. Внешне их тоже можно различить. Девочки, например, более круглые и чуть приплюснутые с большим пятном, оставшемся на месте цветка, а вот мужская половина – более вытянутая и с небольшим пятнышком.
6. Смотрим на хвостик и «пуговицу»
Зеленый хвостик арбуза говорит о том, что ему не дали созреть на бахче. | Фото: jiangsutravel.us.
Арбузный хвостик тоже очень много сможет поведать о своем владельце. Если он окажется зеленым или его совсем нет – отложите плод подальше, он точно незрелый. Если он через чур сухой, то это означает лишь одно – арбуз уж очень много времени назад покинул бахчу.
Такой хвостик с «пуговкой» будут у спелого и вкусного арбуза. | Фото: campakkamus.blogspot.com.
Вдруг вы увидите умеренно сухой хвостик, то не спешите радоваться, сначала присмотритесь к «пуговице», с которой он растет, у нее должны быть подсушены края. Если с этим все в порядке значит, плод будет спелым и сладким.
7. Постучите, прижмите, послушайте
Чтобы выбрать спелый и вкусный арбуз нужно к нему прислушаться.
Эту процедуру смогут провести лишь сильные мужские руки, ведь арбуз весом в 7 кг. очень сложно будет удержать в одной руке или крепко его сжать с двух сторон (помните, как в мультике всех времен и народов «Ну, погоди!»). Ну а если серьезно, то спелость плода можно определить с помощью звука. Для этого его следует положить на ладонь левой руки, а правой – хорошенько «шлепнуть». Мало того, что он должен резонировать и можно услышать колебания в левой руке, так арбуз издаст гулкий звук, за счет пористости созревшей мякоти.
При сжимании спелый арбуз слегка потрескивает. | Фото: youtube.com/Фрагмент м/ф «Ну, погоди!».
Также хорошо себя зарекомендовала еще одна проверка – сжатие. Если арбуз сжать с двух сторон, то он начнет слегка потрескивать, а это первый признак того, что плод окажется сладким, вкусным и хрустящим.
Такую памятку лучше иметь при себе, когда решите идти покупать арбузы. | Фото: deskgram.net.
Напоследок главный совет от авторов Novate.Ru, поскольку в большинстве регионов нашей страны найти полностью созревшие арбузы и дыни, выращенные в естественных условиях, можно лишь во второй половине августа и в сентябре. Поэтому очень осторожно относитесь к покупкам раньше указанного срока, ведь, как правило, такие плоды выращены в тепличных условиях и могут быть перенасыщены нитратами и даже красителями.
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