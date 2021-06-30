7 основных правил выбора вкусного и спелого арбуза на рынке и в супермаркете

С точки зрения ботанических характеристик арбуз — это ложная ягода. | Фото: wallpapersite.com.

1. Размер имеет значение

В такие крайности лучше не кидаться. | Фото: mirvokrug.blog.

Идеальный вес для созревшего арбуза колеблется от 5 до 8 кг. | Фото: eda-land.ru.

2. Глянец, яркость и контраст

В первую очередь нужно проверить целостность оболочки арбуза. | Фото: ru.depositphotos.com.

Корка арбуза должна быть блестящей и яркой. | Фото: etolike.ru.

Арбуз нужно прижать пальцем, если кожура твердая – значит плод спелый. redplatecatering.com.

3. Наличие пятна

Пятно на боку арбуза всегда подскажет спелый ли арбуз. | Фото: redplatecatering.com.

Слишком большое и светлое земляное пятно – верный призрак невкусного арбуза. | Фото: spudsproduce.com.

4. Ищите следы пчел

Чем больше площадь пчелиного ажурного узора на корке арбуза, тем вкуснее он будет. | Фото: ogorod.mirtesen.ru.

5. Нужно определиться с полом арбуза

Арбузы «мальчики» более вытянуты и в них будет больше косточек. | Фото: vrutmilife.com.

6. Смотрим на хвостик и «пуговицу»

Зеленый хвостик арбуза говорит о том, что ему не дали созреть на бахче. | Фото: jiangsutravel.us.

Такой хвостик с «пуговкой» будут у спелого и вкусного арбуза. | Фото: campakkamus.blogspot.com.

7. Постучите, прижмите, послушайте

Чтобы выбрать спелый и вкусный арбуз нужно к нему прислушаться.

При сжимании спелый арбуз слегка потрескивает. | Фото: youtube.com/Фрагмент м/ф «Ну, погоди!».

Такую памятку лучше иметь при себе, когда решите идти покупать арбузы. | Фото: deskgram.net.