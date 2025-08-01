7 уловок стражей порядка, которыми они получают показания и признания

Существует хорошая ментовская шутка по поводу эпизода с задержанием «Кирпича» в фильме «Место встречи изменить нельзя». Вопрос: имел ли право Глеб Жеглов подбрасывать кошелек в карман Кости Сапрыкина? Ответ: не имел, а был обязан это сделать! Шутки-шутками, но во все времена столкновение среднестатистического гражданина с правоохранительными органами – это почти всегда стрессовая ситуация.
1. Оказание прямого психологического давления
Ты давай говори все. |Фото: livejournal.com.
Без лишних прикрас это можно было бы назвать словом «запугивание». Хотя в отношении большинства способов и формулировок такой термин все-таки будет излишне экспрессивен. В большинстве случаев фразы полицейского в духе «быстрее подпишешь – быстрее уйдешь», «не признаешься – пойдешь в камеру» - не более, чем манипуляция, которую следует игнорировать. Конечно, все зависит от статуса человека. В некоторых случаях гражданина так или иначе посадят в камеру. Но лучше провести в ней сутки, чем месяцы или годы.
2. Спешка
Спешить не надо. |Фото: livejournal.com.
Если полицейский подгоняет допрашиваемого гражданина, то последнему впору насторожиться. Спешка заставляет людей делать ошибки. Чаще всего к данному приему прибегают только недобросовестные стражи порядка. Особенно не стоит спешить в тех ситуациях, когда предстоит что-то подписывать. Всегда внимательно и не спеша читайте все, что вам подсовывают на подпись сотрудники правоохранительных органов. Сама по себе подпись – это еще не приговор, но дров «неаккуратным» автографом можно наломать с три самосвала!
3. Подпись ниже текста
Думайте что подписываете. |Фото: funart.pro.
Если полицейский просит подписать бумагу с серьезным отступом от написанного текста, то впору заподозрить стража правопорядка в недобросовестном подходе к службе. В такой ситуации необязательно перечить полицейскому, достаточно в пустом месте сделать несколько хороших прочерков, рисунок или написать что-то от себя. В общем придумать что-нибудь, чтобы в промежутке между подписью и текстом написанным полицейским потом «вдруг» не появился новый абзац.
4. Разговоры на отвлеченные темы
Ничего не говорится просто так. |Фото: ya.ru.
Один из способов социальной инженерии, причем совершенно не запрещенный в полиции. Ничего преступного в нем нет, просто помните о том, что во время работы со свидетелем или подозреваемым полицейские очень редко делают что-то просто так. Ни на секунду не теряйте бдительности, хорошо думайте о том, что и как говорите. Даже если полицейский решил неожиданно поинтересоваться у вас, есть ли в доме кот и какие картофельные блинчики готовит ваша бабушка.
5. Сыпать уточняющими и наводящими вопросами
Побольше вопросов. |Фото: pulse.mail.ru.
Еще один прием социальной психологии и опять-таки абсолютно законный. Предназначен специально для тех граждан, кто во время допроса собирается целенаправленно лгать с соответствия с выработанной легендой. Смысл засыпания гражданина мелкими вопросам в том, чтобы рано или поздно подловить его на нестыковке в показаниях.
6. Откровенный блеф
Сотрудник может просто блефовать. |Фото: olanola.com.
«Ваши подельники уже во всем признались», «признайся и я обещаю тебе меньший срок», «мы нашли на месте твою кровь/отпечатки/ДНК» и т.п. Любые пассажи такого рода чаще всего не имеют под собой какого-либо реального основания. Если вы чисты и говорите правду – гните свою линю, не уступайте не на миллиметр. Кстати, следователь вообще никак не влияет на то наказание, которое назначит суд. Поэтому скостить срок он точно не сможет. Кстати, если нет опыта в общении с полицией не говорите без адвоката и совершенно точно не пользуйтесь услугами навязанного защитника. В самом крайнем случае вы вообще имеет право отказаться от дачи показаний по 51 статье конструкции. Также можно ссылаться на «не помню» и «не обратил внимание». Подобные «уловки» не панацея, но по крайне мере помогут выиграть время до появления нормального адвоката.
7. Индивидуальный подход
Когда Родина прикажет, милиционер может быть очень милым. ¦Фото: cq.ru.
Бытует популярное обывательское мнение, что все полицейские и особенно следователи – это такие «хамоватые грубые недалекие зверюги». На самом деле это стереотип. Особенно в отношении проводящих допрос. В большинстве случаев полицейские намного умнее и хитрее, чем вам кажется. И дело здесь не только в специфической подготовке, но и в опыте. Сотрудники правопорядка постоянно общаются с представителями криминального мира, которые в отличие от вас (честных граждан) очень часто умеют крутиться и выкручиваться так, что некоторые дипломаты позавидуют. Другими словами, с умением вести разговор у полицейских все в порядке. А еще многие из следователей отлично видят на кого можно попробовать сразу надавить, а с кем лучше включить «вежливого понимающего интеллигента».
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