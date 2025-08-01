7 уловок стражей порядка, которыми они получают показания и признания

1. Оказание прямого психологического давления

Ты давай говори все. |Фото: livejournal.com.

2. Спешка

Спешить не надо. |Фото: livejournal.com.

3. Подпись ниже текста

Думайте что подписываете. |Фото: funart.pro.

4. Разговоры на отвлеченные темы

Ничего не говорится просто так. |Фото: ya.ru.

5. Сыпать уточняющими и наводящими вопросами

Побольше вопросов. |Фото: pulse.mail.ru.

6. Откровенный блеф

Сотрудник может просто блефовать. |Фото: olanola.com.

7. Индивидуальный подход

Когда Родина прикажет, милиционер может быть очень милым. ¦Фото: cq.ru.