7 предметов советской техники, которые были пределом мечтаний наших родителей

Вторая половина XX столетия стала едва ли не самым богатым на инновации периодом в истории большого и необъятного отечества. Далеко не все эти вещи можно было достать по первому же желанию человека. Однако это только подстегивало еще больший интерес к подобным вещам. Посмотрим же на бытовые устройства и аксессуары, о которых мечтало большинство советских граждан.
1. «Электроника МС 1504»
Первый советский ноутбук. |Фото: yandex.com.
Первый советский портативный компьютер, который был создан в 1986 году. Он нем мог бы мечтать каждый гражданин, правда по объективным причинам ноутбук добрался до серийного производства только в 1991 году. Разработка и сборка производились в Минске на базе предприятия «Интеграл». За основу советской разработки был взят японский ноутбук Toshiba T1100. Все микросхемы были созданы своими силами. Устройство работало с операционной системой MS DOS.
2. «Весна»
Делали в УССР. |Фото: narod.ru.
Действительно легендарный советский магнитофон, история которого началась еще в 1970-е годы. Производились такие на территории нынешней Украины. Наибольшую известность получили модули «Весна-305» и «Весна-306». Производство первой упомянутой модели стартовало в 1971 году в Киеве. Часть комплектующих производилась в Запорожье. Позднее, там будут собрать 306-модель. Делали такие магнитофоны вплоть до 1978 году. Всего было создано более 850 тысяч экземпляров.
3. «Ну, погоди!»
Отличная была игра. |Фото: game-im02.ru.
Советская игровая консоль, которая, по сути, была неофициальным клоном японской Nintendo. Первая играя из серии «Электроника», которая получила в СССР просто сказочную известность. Делать консоли начали в 1984 году. Стоила такая порядка 25 рублей. Это было очень дорого (около 20% средней зарплаты). В игре нужно было помогать волку из знаменитого мультика ловить яйца.
4. «Электроника»
Лучшие часы СССР. |Фото: родина-моя.рф.
Данные часы выпускались в Минске и хорошо продавались по всему Советском Союзе. Тираж серии гаджетов действительно миллионный. В лучшие времена на предприятии делали 53 модели наручных часов. Среди них были женские, мужские, детские, часы-секундомеры, часы-ручки и многое другое. Некоторые модели даже оснащались календарем, секундомером и будильником.
5. «Рубин-714»
Отличный телевизор. |Фото: festima.ru.
Не исключено, что данный телевизор является самым массовым в Советском Союзе. Производство «Рубинов» велось в Москве. Конкретно эту модель принялись делать в 1976 году. За девять лет было произведено более 1.5 млн экземпляров. Известно, что небольшая часть «Рубинов» даже шла на экспорт за рубеж. На первых этапах телевизор стоил не дешево. Отдать за него нужно было аж 700 рублей.
6. «Соната»
Плеер для советских людей. |Фото: rt21.getbb.ru.
Производство собственных аудиоплееров в СССР стартовало еще в начале 1970-х годов. Самыми популярными и желанными были конечно же плееры «Соната». К сожалению, высокая стоимость этого гаджета так и не позволила ему стать действительно распространенным. Поначалу отдать за устройство нужно было 130 рублей.
7. Микроволновая печь «Электроника»
Выглядит немного странно. ¦Фото: blog-potolok.ru.
Первую микроволновую печь в СССР сделали своими силами еще в 1941 году, однако война внесла свои коррективы в развитие рынка бытовой техники. Вернулись к СВЧ печам только в средине 1970-х годов. Первая печь «Электроника» начала выпускаться в 1978 году. Делали устройства на нескольких заводах страны. Широкого распространения не получили в первую очередь из-за очень высокой цены – 350 рублей.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии