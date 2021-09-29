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Как быстро избавиться от мышей

В случаях, когда нельзя пользоваться химией, чтобы избавиться от мышей в доме/квартире, можно воспользоваться натуральным, но не менее эффективным способом. Обязательно попробуйте!
Как быстро избавиться от мышей
В чашу добавьте 1 ч. л. обычной соли. Сюда же налейте 1 ч. л. перечной мяты из аптеки. Наконец, добавьте 1 ч. л. дёгтя. Всё перемешайте.
Как быстро избавиться от мышей
Смочите ватные диски или кусочки ваты в растворе и разложите по углам и местам обитания мышей. От такого запаха они непременно сбегут.
Как быстро избавиться от мышей
Подробнее о том, как избавиться от мышей, смотрите в видео ниже:


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