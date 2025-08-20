Исторические фото

Белка и Стрелка после приземлени.
Высылаемые из СССР из-за политических разногласий китайские стуенты поют песни по цитатнику Мао. Октябрь 1966 г.
Саманта Смит вместе со своим отцом Артуром Смитом в Москве, 20 июля 1983 года.
Владимир Высоцкий и Станислав Говорухин на съёмках «Место встречи изменить нельзя».
Мама Умы Турман, Нена фон Шлеебрюгге, 1958 год .
BMW-600 Isetta – 1-й массовый автомобиль, спасший компанию от банкротства. Германия. 50-е.
Карточные игроки, бросившие курить, 1931 г.
Евнух, охраняющий гарем. Тунис, 1931 год.
Дверь в бункер для конгрессменов на случай ядерной войны. Западная Вирджиния. США. 60-е.
Пловчиха Кэти Фликер в бассейне, 1962 год.
На прогулке, 1910 г.
Мясная лавка в городе Хай-Уиком. Великобритания. 1938 г.
Мальчик с подушкой, привязанной сзади, чтобы смягчить падение на льду, катается на коньках. Нидерланды. 1933 г.
Суровые ходунки, 1940-е.
В ожидании птички. 50-е.
Сотрудница компании Gems Ltd, которая производит манекены и восковые фигуры, крепит голову воскового манекена к туловищу. Англия, Лондон, 1950 год.
Вокзал Grand Central Station. Нью-Йорк. США. 1954 г.
Самый известный тигр в мире — Чампаватская тигрица, убившая 436 человек.
Фрэнк Абигнейл, который выдавал себя за пилота, врача, юриста. Сюжет фильма Поймай меня, если сможешь писали с него.
Жители Праги слушают игру русского солдата на аккордеоне. Прага, Чехия, 9 мая 1945 года.
©
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии