Исторические фото

Белка и Стрелка после приземлени.







Высылаемые из СССР из-за политических разногласий китайские стуенты поют песни по цитатнику Мао. Октябрь 1966 г.







Саманта Смит вместе со своим отцом Артуром Смитом в Москве, 20 июля 1983 года.







Владимир Высоцкий и Станислав Говорухин на съёмках «Место встречи изменить нельзя».

СССР. 1978 г.Мама Умы Турман , Нена фон Шлеебрюгге, 1958 год .BMW-600 Isetta – 1-й массовый автомобиль, спасший компанию от банкротства. Германия. 50-е.Карточные игроки, бросившие курить, 1931 г.Евнух, охраняющий гарем. Тунис, 1931 год.Дверь в бункер для конгрессменов на случай ядерной войны. Западная Вирджиния. США. 60-е.Пловчиха Кэти Фликер в бассейне , 1962 год.На прогулке, 1910 г.Мясная лавка в городе Хай-Уиком. Великобритания. 1938 г.Мальчик с подушкой, привязанной сзади, чтобы смягчить падение на льду, катается на коньках. Нидерланды. 1933 г.Суровые ходунки, 1940-е.В ожидании птички. 50-е.Сотрудница компании Gems Ltd, которая производит манекены и восковые фигуры, крепит голову воскового манекена к туловищу. Англия, Лондон, 1950 год.Вокзал Grand Central Station. Нью-Йорк . США. 1954 г.Самый известный тигр в мире — Чампаватская тигрица, убившая 436 человек.Фрэнк Абигнейл, который выдавал себя за пилота, врача, юриста. Сюжет фильма Поймай меня, если сможешь писали с него.Жители Праги слушают игру русского солдата на аккордеоне . Прага, Чехия, 9 мая 1945 года.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)