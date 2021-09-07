17 мелочей, которые незаметно улучшают нашу жизнь

1. Бокал вина

Оригинальный сосуд для вина. | Фото: Pikabu.

2. Двойная кастрюлька

Кастрюля для приготовления двух блюд. | Фото: MyLove.Ru.

3. Дозатор-подставка

Дозатор для мыла и подставка для губки. | Фото: Триникси.

4. Прорезиненная крышка

Прорезиненная крышка крема. | Фото: liked.hu.

5. Светильник

Полосатый светильник. | Фото: Триникси.

6. Пульт

Пульт в стиле минимализм. | Фото: Триникси.

7. Твердое мыло

Дозатор для твердого мыла. | Фото: Lifter.

8. Уголок тишины

Уголок тишины в офисе. | Фото: Pikabu.

9. Наклейка антидождь

Наклейки, которые защищают от капель| Фото: Overblog.

10. Складная коляска

Складная и очень компактная коляска. | Фото: Pinterest.

11. Домики для собак

Комфортабельные будки для собак. | Фото: Know Your Meme.

12. Световые индикаторы

Световые индикаторы кабинок. | Фото: Тролльно.

13. Следы на решетке

Канализационная решетка со следами. | Фото: Тролльно.

14. Автобусная подушка

Подушка в автобусе. | Фото: Я и Фитнес.

15. Розетка

Розетка, которая работает на 360 градусов. | Фото: Pinterest.

16. Парковочный барьер

Эргономичные парковочные барьеры. | Фото: Reddit.

17. Автомат для пиццы

Автомат по производству пиццы. | Фото: Taringa!