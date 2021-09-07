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17 мелочей, которые незаметно улучшают нашу жизнь


17 мелочей, которые незаметно улучшают нашу жизнь

В суете будней сложно замечать небольшие изменения вокруг себя. Кажется, будто все как всегда. Однако, дизайнеры трудятся не покладая рук, чтобы упростить нашу жизнь и сделать ее немного проще. И у некоторых это получается.

1. Бокал вина


Оригинальный сосуд для вина. | Фото: Pikabu.

Оригинальный сосуд для вина. | Фото: Pikabu.

В супермаркетах Великобритании вино продается не только в бутылках, но и в бокалах. Можно купить себе и спокойно выпить за обедом, где бы вы не находились.

2. Двойная кастрюлька


Кастрюля для приготовления двух блюд. | Фото: MyLove.Ru.

Кастрюля для приготовления двух блюд. | Фото: MyLove.Ru.

По мнению Novate.ru, эта кастрюля просто гениальное изобретение, которое захочется иметь любой хозяйке. Ее особенность в том, что в ней можно готовить два блюда одновременно: варить одновременно суп и борщ, рис и макароны, тушить мясо и готовить картофель.

3. Дозатор-подставка


Дозатор для мыла и подставка для губки. | Фото: Триникси.

Дозатор для мыла и подставка для губки. | Фото: Триникси.

Два в одном: дозатор для жидкого мыла и удобная подставка для кухонной губки. Такая мелочь станет практичным приобретением для ванны и кухни.

4. Прорезиненная крышка


Прорезиненная крышка крема. | Фото: liked.hu.

Прорезиненная крышка крема. | Фото: liked.hu.

Производители крема постоянно работают не только над составом своих продуктов, но и над их упаковкой. Например, прорезиненная полоска на крышке позволит легко открыть баночку даже мокрыми руками.


Интересный факт: согласно исследованиям, большинство людей предпочтут крем в красивом флаконе, даже если его состав уступает тому, который плохо упакован. Также большинство респондентов сказали, что охотнее купят крем в баночке, нежели в тюбике.

5. Светильник


Полосатый светильник. | Фото: Триникси.

Полосатый светильник. | Фото: Триникси.

Оригинальный светильник, который состоит из множества прямоугольных секций, которые можно включать и выключать как вместе, так и по отдельности.

6. Пульт


Пульт в стиле минимализм. | Фото: Триникси.

Пульт в стиле минимализм. | Фото: Триникси.

Минималистичный пульт, о котором мечтают все! Никаких лишних кнопок, только самые необходимые: включение, регулировка громкости и клавиши переключения каналов.

7. Твердое мыло


Дозатор для твердого мыла. | Фото: Lifter.

Дозатор для твердого мыла. | Фото: Lifter.

Дозатор для твердого мыла - необычная и практичная штуковина для обеспечения гигиены в общественном туалете.

8. Уголок тишины


Уголок тишины в офисе. | Фото: Pikabu.

Уголок тишины в офисе. | Фото: Pikabu.

Маленький шумоизолированный кабинет в офисном помещении на случай, если кому-то понадобится абстрагироваться и побыть наедине со своими мыслями.

9. Наклейка антидождь


Наклейки, которые защищают от капель| Фото: Overblog.

Наклейки, которые защищают от капель| Фото: Overblog.

Специальные наклейки на боковые зеркала, которые отталкивают капли во время дождя, что значительно упрощает процесс управления автомобилем в непогоду.

10. Складная коляска


Складная и очень компактная коляска. | Фото: Pinterest.

Складная и очень компактная коляска. | Фото: Pinterest.

Легкая прогулочная коляска, которая складывается до таких размеров, что запросто поместится в большую дамскую или обычную хозяйственную сумку.

11. Домики для собак


Комфортабельные будки для собак. | Фото: Know Your Meme.

Комфортабельные будки для собак. | Фото: Know Your Meme.

Наверное, каждый владелец собаки оказывался в такой ситуации, когда привязываешь своего питомца у магазина, а потом стремительно мечешься между прилавками, параллельно раздумывая, все ли в порядке с собакой. А вот в развитых городах, владельцы питомцев все реже сталкиваются с такими ситуациями. Многие крупные магазины уже установили внутри и рядом специальные будки с климат-контролем и замками, в которых можно смело оставлять любимца и неторопливо заниматься покупками.

12. Световые индикаторы


Световые индикаторы кабинок. | Фото: Тролльно.

Световые индикаторы кабинок. | Фото: Тролльно.

Чтобы никому не пришло в голову дергать ручки туалетных кабинок, в общественных санузлах используют световые индикаторы. Если кабинка свободна, над ней горит зеленый свет, если занята - красный.

13. Следы на решетке


Канализационная решетка со следами. | Фото: Тролльно.

Канализационная решетка со следами. | Фото: Тролльно.

Канализационная решетка с металлическими следами, сделанными специально для того, чтобы дамы на каблуках могли смело шагать по ним, не боясь провалиться и травмироваться.

14. Автобусная подушка


Подушка в автобусе. | Фото: Я и Фитнес.

Подушка в автобусе. | Фото: Я и Фитнес.

Как известно, подавляющее большинство населения Китая - трудоголики до мозга костей. Из-за этого они частенько засыпают в транспорте. Так вот специально для их комфорта в городских автобусах стали появляться такие подушки. Стоит заметить, что в нашем транспорте такие тоже не помешали бы.

15. Розетка


Розетка, которая работает на 360 градусов. | Фото: Pinterest.

Розетка, которая работает на 360 градусов. | Фото: Pinterest.

Розетка с круговым разъемом. В какое место вы бы не воткнули вилку, она будет работать. По мнению Novate.ru, это очень интересное и весьма удобное приспособление для дома.

16. Парковочный барьер


Эргономичные парковочные барьеры. | Фото: Reddit.

Эргономичные парковочные барьеры. | Фото: Reddit.

Эргономичные парковочные барьеры, которые в опущенном состоянии практически незаметны - прекрасное решение для организации стоянки для велосипедов на тротуаре в мегаполисе.

17. Автомат для пиццы


Автомат по производству пиццы. | Фото: Taringa!

Автомат по производству пиццы. | Фото: Taringa!

Автомат, который позволит самостоятельно на месте сформировать пиццу по своему собственному рецепту. Вы сами выбираете начинку, соус, сыр и количество ингредиентов.

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17 мелочей, которые незаметно улучшают нашу жизнь

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