17 мелочей, которые незаметно улучшают нашу жизнь

В суете будней сложно замечать небольшие изменения вокруг себя. Кажется, будто все как всегда. Однако, дизайнеры трудятся не покладая рук, чтобы упростить нашу жизнь и сделать ее немного проще. И у некоторых это получается.
1. Бокал вина
Оригинальный сосуд для вина. | Фото: Pikabu.
В супермаркетах Великобритании вино продается не только в бутылках, но и в бокалах. Можно купить себе и спокойно выпить за обедом, где бы вы не находились.
2. Двойная кастрюлька
Кастрюля для приготовления двух блюд. | Фото: MyLove.Ru.
По мнению Novate.ru, эта кастрюля просто гениальное изобретение, которое захочется иметь любой хозяйке. Ее особенность в том, что в ней можно готовить два блюда одновременно: варить одновременно суп и борщ, рис и макароны, тушить мясо и готовить картофель.
3. Дозатор-подставка
Дозатор для мыла и подставка для губки. | Фото: Триникси.
Два в одном: дозатор для жидкого мыла и удобная подставка для кухонной губки. Такая мелочь станет практичным приобретением для ванны и кухни.
4. Прорезиненная крышка
Прорезиненная крышка крема. | Фото: liked.hu.
Производители крема постоянно работают не только над составом своих продуктов, но и над их упаковкой. Например, прорезиненная полоска на крышке позволит легко открыть баночку даже мокрыми руками.
Интересный факт: согласно исследованиям, большинство людей предпочтут крем в красивом флаконе, даже если его состав уступает тому, который плохо упакован. Также большинство респондентов сказали, что охотнее купят крем в баночке, нежели в тюбике.
5. Светильник
Полосатый светильник. | Фото: Триникси.
Оригинальный светильник, который состоит из множества прямоугольных секций, которые можно включать и выключать как вместе, так и по отдельности.
6. Пульт
Пульт в стиле минимализм. | Фото: Триникси.
Минималистичный пульт, о котором мечтают все! Никаких лишних кнопок, только самые необходимые: включение, регулировка громкости и клавиши переключения каналов.
7. Твердое мыло
Дозатор для твердого мыла. | Фото: Lifter.
Дозатор для твердого мыла - необычная и практичная штуковина для обеспечения гигиены в общественном туалете.
8. Уголок тишины
Уголок тишины в офисе. | Фото: Pikabu.
Маленький шумоизолированный кабинет в офисном помещении на случай, если кому-то понадобится абстрагироваться и побыть наедине со своими мыслями.
9. Наклейка антидождь
Наклейки, которые защищают от капель| Фото: Overblog.
Специальные наклейки на боковые зеркала, которые отталкивают капли во время дождя, что значительно упрощает процесс управления автомобилем в непогоду.
10. Складная коляска
Складная и очень компактная коляска. | Фото: Pinterest.
Легкая прогулочная коляска, которая складывается до таких размеров, что запросто поместится в большую дамскую или обычную хозяйственную сумку.
11. Домики для собак
Комфортабельные будки для собак. | Фото: Know Your Meme.
Наверное, каждый владелец собаки оказывался в такой ситуации, когда привязываешь своего питомца у магазина, а потом стремительно мечешься между прилавками, параллельно раздумывая, все ли в порядке с собакой. А вот в развитых городах, владельцы питомцев все реже сталкиваются с такими ситуациями. Многие крупные магазины уже установили внутри и рядом специальные будки с климат-контролем и замками, в которых можно смело оставлять любимца и неторопливо заниматься покупками.
12. Световые индикаторы
Световые индикаторы кабинок. | Фото: Тролльно.
Чтобы никому не пришло в голову дергать ручки туалетных кабинок, в общественных санузлах используют световые индикаторы. Если кабинка свободна, над ней горит зеленый свет, если занята - красный.
13. Следы на решетке
Канализационная решетка со следами. | Фото: Тролльно.
Канализационная решетка с металлическими следами, сделанными специально для того, чтобы дамы на каблуках могли смело шагать по ним, не боясь провалиться и травмироваться.
14. Автобусная подушка
Подушка в автобусе. | Фото: Я и Фитнес.
Как известно, подавляющее большинство населения Китая - трудоголики до мозга костей. Из-за этого они частенько засыпают в транспорте. Так вот специально для их комфорта в городских автобусах стали появляться такие подушки. Стоит заметить, что в нашем транспорте такие тоже не помешали бы.
15. Розетка
Розетка, которая работает на 360 градусов. | Фото: Pinterest.
Розетка с круговым разъемом. В какое место вы бы не воткнули вилку, она будет работать. По мнению Novate.ru, это очень интересное и весьма удобное приспособление для дома.
16. Парковочный барьер
Эргономичные парковочные барьеры. | Фото: Reddit.
Эргономичные парковочные барьеры, которые в опущенном состоянии практически незаметны - прекрасное решение для организации стоянки для велосипедов на тротуаре в мегаполисе.
17. Автомат для пиццы
Автомат по производству пиццы. | Фото: Taringa!
Автомат, который позволит самостоятельно на месте сформировать пиццу по своему собственному рецепту. Вы сами выбираете начинку, соус, сыр и количество ингредиентов.
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