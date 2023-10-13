Учёные разгадали тайну огромной 1000-летней ладьи викингов, найденной в кургане в Норвегии

Норвежские археологи сделали уникальную находку. Просканировав один из древних курганов, они обнаружили, что в неё находится нечто большее, чем традиционное захоронение. В ходе раскопок в кургане был обнаружен корабль длинной 20 метров - один из самых больших погребальных кораблей викингов. Теперь учёные выдвигают версии о его назначении и о том, как такой огромный корабль попал в курган.
Норвежский институт исследований культурного наследия (NIKU) сообщил сенсационную новость - при сканировании одного из курганов в графстве Эстфолл на радаре были обнаружены контуры древней ладьи с килем. Частично были видны элементы обшивки. Древняя ладья была обнаружена примерно в полуметре под землёй. Учёные считают, что корабль был захоронен более 1000 лет назад и стал место последнего упокоения выдающегося конунга или правительницы викингов.
Контуры корабля викингов в кургане.
По словам экспертов, нетронутые погребальные ладьи викингов такого размера встречаются крайне редко. «Я думаю, что в данном случае речь идет о находке столетия, - сказал археолог Ян Билл, куратор кораблей викингов в Музее истории культуры в Осло. - Это довольно впечатляющая находка для археологов всего мира».
Корабль является частью кладбища, которое также содержит по меньшей мере семь курганов, представляющих собой куполообразные холмы из земли и камней, сложенных на вершинах могил. Также возле кладбища были обнаружены останки пяти так называемых «длинных домов».
Эстфолл, Норвегия.
Корабль был самой заветной мечтой любого викинга, и если викинг не погибал в море, то его хоронили на собственном корабле на суше. В качестве погребальных ладей использовались настоящие корабли, а трупы часто хоронили с оружием, глиняной посудой и рогами для питья. Еще один малоизвестный аспект культуры викингов - это то, что в английском языке до сих пор используется довольно большое количество их слов.
Погребения на кораблях имели большое значение для норвежцев, и подобным образом хоронили, как правило, только доблестных воинов и вождей.
Музей кораблей викингов — Осебергская ладья.
Впоследствии археологи рассказали о своем открытии: «Когда мы просветили курган радаром, то внутри его обнаружили аномалию, - рассказывает автор исследования доктор Кнут Пааше. - Таинственная форма явно имела форму и размеры корабля викингов. К сожалению, мы не могли утверждать, насколько хорошо он сохранился. Да, под землей был корабль, но трудно сказать, сколько древесины осталось спустя столько времени».
Раскопки корабля викингов, курган Гокстад, 1880.
Ученые надеются, что это открытие даст представление об экспедициях викингов в средние века.
«Эта находка невероятно захватывающая, поскольку мы знаем только о трех хорошо сохранившихся кораблях викингов в Норвегии, которые были раскопаны давным-давно. Этот новый корабль, безусловно, будет иметь большое историческое значение, поскольку его можно исследовать всеми современными средствами», - сказал Пааше.
Корабль из кургана Гокстад в музее кораблей викингов в Осло, Норвегия
Загадкой остается то, как погребальная ладья попала в курган. Археологи считают, что корабль вытащили на берег в близлежащем к Осло фьорду. «Такие корабли по сути являлись чем-то вроде гробов, - говорит Пааше. - На борту хоронили только одного конунга или его жену или местного вождя-ярла».
Пааше планирует вернуться к кургану весной 2019 года, чтобы провести более детальное сканирование, в том числе с помощью магнитометра. Возможно, археологи выкопают контрольные траншеи, чтобы увидеть состояние корабля. Если они найдут древесину из корпуса корабля, сохранившуюся под землей, это поможет датировать находку.
По данным National Geographic, шансы найти сокровища конунга невелики. Поскольку погребения были отчетливо видны на ландшафте, многие захоронения эпохи викингов были разграблены много веков назад.
Первый корабль викингов, который был раскопан учеными в Великобритании, обнаружили в самой западной части Шотландии. В погребальной ладье находился человек, который был похоронен со своим щитом, мечом, копьем и прочими вещами, включая ирландскую брошь и рог для питья.
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