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6 причин, из-за которых водители «гробят» двигатель в автомобиле


6 причин, из-за которых водители «гробят» двигатель в автомобиле

В последнее время отовсюду можно услышать, что автомобили уже не те, двигатели стали менее надежными и вообще – раньше было лучше. В этом определенно есть доля правды, но дело в том, что водители часто сами совершают действия, от которых моторы вскоре выходят из строя. О том, как мы «гробим» двигатели своих авто – читайте далее.

1. Пуск в мороз


Заводить машину в мороз - то еще удовольствие. | Фото: service-gas.vip

Заводить машину в мороз - то еще удовольствие. | Фото: service-gas.vip

 

Многие почему-то думают, что современные двигатели не требуют прогрева, мол запустил и уже ехать можно. На самом деле новые моторы в этом плане ничем не отличаются от тех, которые делались в середине прошлого века. Если масло холодное, то оно не может обеспечить смазку. А это значит, что любой двигатель: новый, старый, бензиновый, дизельный – все они требуют прогрева в морозы.

Интересно: многие эксперты приравнивают пуск двигателя в мороз к пробегу в тысячу километров. И в этом определенно есть доля истины.

2. Перегрев


Перегрев серьезно сокращает ресурс мотора. Фото: i2.wp.com

Перегрев серьезно сокращает ресурс мотора. Фото: i2.wp.com

 

Не меньше, чем сильных морозов двигатель боится перегревов. Низкокачественное топливо, плохая охлаждающая жидкость и низкий ее уровень, утечки в системе охлаждения – все это ведет к перегреву мотора.
Также к перегреву ведет так называемая езда «внатяг» - движение на низких оборотах и при высокой нагрузке. Из-за сильного перегрева в двигателе может: «повести» головку блока цилиндров, появится трещины, пробить прокладку ГБЦ, разрушить межкольцевые перегородки в поршнях. Из этого следует, что за системой охлаждения необходимо внимательно следить, особенно на старых авто.

3. В красной зоне


Любители красной зоны серьезно сокращают жизнь мотору своей машины. | Фото: a.d-cd.net

Любители красной зоны серьезно сокращают жизнь мотору своей машины. | Фото: a.d-cd.net

 

Каждый двигатель имеет определенный запас прочности, заложенный инженерами при разработке. Любители погонять все время держат обороты двигателя в зоне, близкой к максимальным. В таком режиме мотор все время работает на пределе и очень быстро расходует свой запас прочности.

4. Масло


Регулярная замена масла необходима для надежной работы мотора. | Фото: pp.userapi.com

Регулярная замена масла необходима для надежной работы мотора. | Фото: pp.userapi.com

 

Смазка двигателя отыгрывает важнейшую функцию в его работе. Очень важно регулярно проводить замену масла, ведь со временем оно теряет свои свойства и уже неспособно обеспечивать необходимый уровень смазки поверхностей. Многие водители пренебрегают своевременной заменой масла и могут длительное время ездить без его замены. Еще хуже, когда водители не регулярно не проверяют его уровень и ездят с недостаточным его количеством.

5. Гидроудар


Вот такие последствия гидроудара. | Фото: autoiwc.ru

Вот такие последствия гидроудара. | Фото: autoiwc.ru

 

Довольно редкое явление, но о его существовании лучше знать. При езде по глубоким лужам или штурме реки на внедорожных покатушках в двигатель может попасть вода и тогда жди беды. Вода практически не сжимается, поэтому внутренности двигателя при встрече с ней просто ломаются. Чтобы этого не произошло, всегда нужно следить за глубиной проезжаемой лужи или реки, и двигаться так, чтобы не создавать большую волну.

6. Ремень


Этот мотор ждет капремонт. | Фото: a.d-cd.net

Этот мотор ждет капремонт. | Фото: a.d-cd.net

 

Ремень ГРМ – это, по сути, расходник, который требует регулярной замены. Если же его вовремя не заменить, он вполне может оборваться, что приведет к встрече клапанов с поршнями и капремонту.

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6 причин, из-за которых водители «гробят» двигатель в автомобиле

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6 причин, из-за которых водители «гробят» двигатель в автомобилеПодписаться на мой Instagram
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