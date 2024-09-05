Прививка деревьев при помощи шуруповёрта

При толстом подвое, прививать к нему привой можно в отверстие, просверленное шуруповертом или дрелью. Это быстрый и достаточно эффективный способ, дающий хорошую приживаемость. Он позволит привить новые ветки даже на ствол подрощенного дерева.







Что потребуется:



Дрель;



сверло равное по диаметру привою;



зенковка;



секатор;



прививочный нож;



садовый вар.

Процесс прививки при помощи шуруповерта или дрели



Прививка этим методом делается в марте-мае, в зависимости от региона.

Нужно, чтобы почки на привое еще не раскрылись. Для прививки необходимо удалить из ствола подвоя все точки роста. Только если у него не будет своих почек, дерево направит силы на привой.Очень хорошо делать такую прививку в свежесрезанный сучок, используя привой такого же диаметра. В нем просверливается отверстие 10 мм глубиной. Затем его следует обработать зенковкой.На привое нужно сделать круговой надрез за 10 мм от края, и снять верхнюю кору до камбия. Важно, чтобы оставшийся диаметр отвечал сечению отверстия.Затем короткий привой с парой почек вбивается в подвой.Аналогичным образом можно приживить привой и в отверстие, сделанное в гладкой части ствола. Так в основном и происходит, когда подвой уже слишком толстый. Обязательно перед стыковкой нужно подрезать кору вокруг отверстия до камбия, чтобы повысить приживаемость.Вершину подвоя нужно срезать. Так как она толстая, то привить к ней веточку как к сучку не получится. Способ с отверстием в этом случае не подходит. Можно оставить спил, или же сделать классическую прививку привоем треугольного сечения. Для этого требуется заточить его конец под треугольник, и вырезать на подвое паз соответствующей формы с краю.Затем веточка плотно вбивается в него, чтобы стыковать зеленый камбий.Далее она приматывается.После прививки все точки соединения замазываются садовым варом.Если солнце уже яркое, то можно немного затенить привой повязкой на первые недели. Уже спустя 1-1,5 месяца новые ветки не только дадут поросль, но и хорошо срастаться со стволом. Нужно только контролировать, чтобы на подвое не раскрывались его собственные почки, так как в таком случае с высокой вероятностью привитый материал усохнет.