Прививка деревьев при помощи шуруповёрта

При толстом подвое, прививать к нему привой можно в отверстие, просверленное шуруповертом или дрелью. Это быстрый и достаточно эффективный способ, дающий хорошую приживаемость. Он позволит привить новые ветки даже на ствол подрощенного дерева.

Прививка деревьев при помощи шуруповерта

Что потребуется:

Дрель;

сверло равное по диаметру привою;

зенковка;

секатор;

прививочный нож;

садовый вар.
Процесс прививки при помощи шуруповерта или дрели

Прививка этим методом делается в марте-мае, в зависимости от региона.

Нужно, чтобы почки на привое еще не раскрылись. Для прививки необходимо удалить из ствола подвоя все точки роста. Только если у него не будет своих почек, дерево направит силы на привой.

Прививка деревьев при помощи шуруповерта

Очень хорошо делать такую прививку в свежесрезанный сучок, используя привой такого же диаметра. В нем просверливается отверстие 10 мм глубиной. Затем его следует обработать зенковкой.

Прививка деревьев при помощи шуруповертаПрививка деревьев при помощи шуруповерта

На привое нужно сделать круговой надрез за 10 мм от края, и снять верхнюю кору до камбия. Важно, чтобы оставшийся диаметр отвечал сечению отверстия.

Прививка деревьев при помощи шуруповерта

Затем короткий привой с парой почек вбивается в подвой.

Прививка деревьев при помощи шуруповерта

Аналогичным образом можно приживить привой и в отверстие, сделанное в гладкой части ствола. Так в основном и происходит, когда подвой уже слишком толстый. Обязательно перед стыковкой нужно подрезать кору вокруг отверстия до камбия, чтобы повысить приживаемость.

Прививка деревьев при помощи шуруповертаПрививка деревьев при помощи шуруповерта

Вершину подвоя нужно срезать. Так как она толстая, то привить к ней веточку как к сучку не получится. Способ с отверстием в этом случае не подходит. Можно оставить спил, или же сделать классическую прививку привоем треугольного сечения. Для этого требуется заточить его конец под треугольник, и вырезать на подвое паз соответствующей формы с краю.

Прививка деревьев при помощи шуруповерта

Затем веточка плотно вбивается в него, чтобы стыковать зеленый камбий.


Прививка деревьев при помощи шуруповерта

Далее она приматывается.

Прививка деревьев при помощи шуруповерта

После прививки все точки соединения замазываются садовым варом.

Прививка деревьев при помощи шуруповертаПрививка деревьев при помощи шуруповерта

Если солнце уже яркое, то можно немного затенить привой повязкой на первые недели. Уже спустя 1-1,5 месяца новые ветки не только дадут поросль, но и хорошо срастаться со стволом. Нужно только контролировать, чтобы на подвое не раскрывались его собственные почки, так как в таком случае с высокой вероятностью привитый материал усохнет.

Прививка деревьев при помощи шуруповерта
Дерево
прививка
