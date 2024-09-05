Прививка деревьев при помощи шуруповёрта

При толстом подвое, прививать к нему привой можно в отверстие, просверленное шуруповертом или дрелью. Это быстрый и достаточно эффективный способ, дающий хорошую приживаемость. Он позволит привить новые ветки даже на ствол подрощенного дерева.
Что потребуется:
Дрель;
сверло равное по диаметру привою;
зенковка;
секатор;
прививочный нож;
садовый вар.
Процесс прививки при помощи шуруповерта или дрели
Прививка этим методом делается в марте-мае, в зависимости от региона.
Очень хорошо делать такую прививку в свежесрезанный сучок, используя привой такого же диаметра. В нем просверливается отверстие 10 мм глубиной. Затем его следует обработать зенковкой.
На привое нужно сделать круговой надрез за 10 мм от края, и снять верхнюю кору до камбия. Важно, чтобы оставшийся диаметр отвечал сечению отверстия.
Затем короткий привой с парой почек вбивается в подвой.
Аналогичным образом можно приживить привой и в отверстие, сделанное в гладкой части ствола. Так в основном и происходит, когда подвой уже слишком толстый. Обязательно перед стыковкой нужно подрезать кору вокруг отверстия до камбия, чтобы повысить приживаемость.
Вершину подвоя нужно срезать. Так как она толстая, то привить к ней веточку как к сучку не получится. Способ с отверстием в этом случае не подходит. Можно оставить спил, или же сделать классическую прививку привоем треугольного сечения. Для этого требуется заточить его конец под треугольник, и вырезать на подвое паз соответствующей формы с краю.
Затем веточка плотно вбивается в него, чтобы стыковать зеленый камбий.
Далее она приматывается.
После прививки все точки соединения замазываются садовым варом.
Если солнце уже яркое, то можно немного затенить привой повязкой на первые недели. Уже спустя 1-1,5 месяца новые ветки не только дадут поросль, но и хорошо срастаться со стволом. Нужно только контролировать, чтобы на подвое не раскрывались его собственные почки, так как в таком случае с высокой вероятностью привитый материал усохнет.
