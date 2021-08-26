Феминизм и никаких криминальных сводок. Исландия: рай, построенный в аду

Исландия: самая традиционная и самая прогрессивная страна Европы. Как ей это удаётся?

Часовни для троллей и специалисты по эльфам

Знак, предупреждающий, что здесь поселение эльфов.

Исландцы не любят заимствовать чужие слова, им хватает гибкости своего языка.

Особая порода исландских лошадей - источник шкур и мяса для исландцев.

Эра милосердия

Женщины Исландии добились реализации своих гражданских прав на деле.

У полиции хватает дел кроме криминала, она всегда готова прийти на помощь гражданам, например, показать дорогу или оказать первую медицинскую помощь.

Исландия - страна, в которой убийство стало настолько выходящей из ряда вон вещью, что по убитой могла скорбеть вся страна. Фотография с похорон Бирны Бряунсдоттир.