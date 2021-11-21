7 знаменитых поцелуев, которые попали на фото и изменили мир

Поцелуи в ракурсе истории.
Поцелуй давно перестал быть исключительно проявлением чувственной любви. В зависимости от времени и места он обретает особый смысл и значимость. Фотографии эпохальных поцелуев стали символом момента и навсегда остались в памяти культовым свидетельством события.
Безоговорочная капитуляция
Солдат целует медсестру на Таймс Сквер в Нью-Йорке, 1945. / Фото: Альфред Эйзенштадт
Альфред Эйзенштадт называл свою фотографию «Безоговорочная капитуляция». Снимок был сделан 14 августа 1945 и опубликован в журнале Life. Эпохальное фото является историческим свидетельством окончания войны для американцев. Моряк схватил в объятия медсестру и поцеловал ее, поздравляя с окончанием войны.
Эдит Шейн, медсестра с известной фотографии Альфреда Эйзенштадт. / Фото: www.creu.ru
В редакцию журнала в 70-е годы написала Эдит Шейн, запечатленная на снимке. Она рассказала, что кадр действительно был случайным, и она не знает ни имени, ни фамилии моряка, поцеловавшего ее. Личность моряка доподлинно установить так и не удалось. Согласно судебной экспертизе на историческом фотоснимке девушку целует Гленн Макдаффи, но сама Эдит больше склонялась к кандидатуре Карла Мускарелло.
Исторический поцелуй 65 лет спустя. / Фото: www.terra-z.com
В 2007 году на Таймс Сквер, в том месте, где поцеловались моряк и медсестра, была установлена скульптура в честь поцелуя. 16 августа 2010 года исторический поцелуй у памятника воспроизвели тысячи пар.
Поцелуй актрисы
Марлен Дитрих целует солдата. / Фото: Ирвинг Хаберман
Ирвинг Хаберман запечатлел поцелуй, которым наградила Марлен Дитрих солдата, возвратившегося со Второй мировой войны. Звезда Голливуда, немка по происхождению, категорически отказалась сниматься в Германии по предложению Йозефа Геббельса, сулившего ей за согласие баснословные гонорары.
Публикация снимка в журнале Life сопровождалась подписью: «Марлен Дитрих целует вернувшегося домой солдата, пока другие держат её за знаменитые ноги».
Поцелуй Брежнева
Поцелуй Брежнева, 1979. / Фото: Режис Боссу
Режис Боссу в 1979 году на праздновании тридцатилетия образования республики ГДР запечатлел на снимке поцелуй Генерального секретаря ЦК КПСС Советского Союза Леонида Брежнева и вновь избранного Генерального секретаря ЦК СЕПГ Эриха Хоннекера.
Позже эта фотография вдохновила художника Дмитрия Врубеля на создание граффити на Берлинской стене под названием «Братский поцелуй».
Граффити Дмитрия Врубеля на Берлинской стене. / Фото: www.sputniknews.com
Леонид Ильич Брежнев вообще отличался любовью к поцелуям. Он всегда лобызал лидеров дружественных государств при встрече. Появилось даже такое понятие, как «Тройной Брежнев», когда генсек трижды целовал соратника.
Джон Леннон – последний снимок, сделанный профессионалом
Джон Леннон целует Йоко Оно. / Фото: www.autostraddle.com
Джона Леннона убили всего через пять часов после того, как была завершена его фотосессия для журнала Rolling Stone. Музыкант настоял на появлении на снимке Йоко Оно, хотя изначально планировалось, что на главной фотографии для обложки он будет один.
Йоко Оно хотела позировать обнаженной, но фотограф Энни Лейбовиц сумел убедить ее остаться в одежде. И на этом снимке оказалась запечатленной настоящая пронзительная чувственность в отношениях между легендарным исполнителем и его супругой.
Поцелуй у Отель-де-Виль
Поцелуй у Отель-де-Виль, 1950. / Фото: Робер Дуано
Снимок Робера Дуано с момента появления в журнале Life в 1950 году мгновенно приобрел статус символа Парижа, города влюбленных. На фотографии запечатлен поцелуй Франсуазы Борнэ (в девичестве Дельбар) и Жака Карто. Долгое время этот кадр считался почти спонтанным, якобы фотограф заметил целующуюся напротив ратуши парочку и попросил их повторить поцелуй для журнала.
Франсуаза Дельбар на месте исторического поцелуя. / Фото: www.nargismagazine.az
Однако позже, когда у фотографа стали требовать компенсацию за снимок и процент от продаж, ему пришлось признаться, что снимок отнюдь не был спонтанным, а Франсуаза и Жак уже получили свой гонорар за съемку много лет назад.
Поцелуй в Ванкувере
Поцелуй в Ванкувере. / Фото: www.ptzgovorit.ru
Ричард Лем в 2011 году снял парня, целующего свою возлюбленную во время столкновения фанатов и полиции после неудачной игры в Кубке Стенли. Девушка упала от удара полицейского, юноша тут же бросился ее утешать. Вокруг бушевали нешуточные страсти, полиция никак не могла утихомирить разъяренных любителей хоккея, а фотография стала символом любви и разлетелась по миру под названием «Занимайтесь любовью, а не войной!» (Make Love, Not War).
Поцелуй шахтера
Осман Арайя целует жену Анжелику. / Фото: www.magspace.ru
В октябре 2010 года на чилийской шахте в Сан-Хосе произошло настоящее чудо: на поверхность были живыми подняты 33 горняка, которые провели в подземном плену 69 дней. Случайный фотограф запечатлел встречу спасенного Османа Арайя и его жены Анжелики.
Цена спасения всех шахтеров составила 22 миллиона долларов, при этом государственное предприятие Codalco потратило 15 миллионов, остальную сумму вносили частные компании. Затраты на организацию лагеря для родственников в эту сумму не вошли.
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