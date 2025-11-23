3 лайфхака для офисных работников и заботливых родителей: как сложить лучший самолётик из бумаги

Бумажные самолётики.
Самолётик из бумаги – самая, пожалуй, популярная фигурка-оригами. Складывание этой незатейливой игрушки кому-то поможет сконцентрироваться и решить сложную проблему, кому-то - занять ребёнка. А ещё, освоив наши лайфхаки, можно провести офисный чемпионат по дальности полёта бумажного лайнера.
Способ 1: стреловидный самолетик
Шаг 1. Взять обычный лист бумаги формата A4. Лист должен быть прямоугольным, а не квадратным.
Взять обычный лист A4.
Шаг 2. Сложить бумагу пополам вдоль листа. Края бумаги должны аккуратно прилегать друг к другу.
Сложить лист вдоль.
Шаг 3. Два верхних угла отогнуть по направлению к середине. Края бумаги должны быть сложены как можно точнее в центру листа.
Углы отогнуть к центру.
Шаг 4. Загнуть треугольные края еще раз к середине листа, при этом они также должны «встретиться» посередине листа. Верхний конец листа теперь должен выглядеть как стрела.
... и ещё раз сложить.
Шаг 5. Сложить бумагу пополам, спрятав получившиеся загибы внутрь.
Спрятать получившиеся загибы внутрь.
Шаг 6. Сложить крылья, сделав два новых отворота с противоположной острому углу стороны. Углы должны получаться острыми.
Полетели!
Способ 2: тупоносый самолетик
Шаг 1. Взять обычный лист А4 и сложить пополам вдоль.
Сложить лист пополам вдоль.
Шаг 2. Сложить верхние углы так, чтобы они встретились в центре листа.
Сложить верхние углы к центру.
Шаг 3. Перевернуть лист бумаги. Взять внешние острые края и загнуть их внутрь к центру.
Шаг 4. Загнуть внутрь заостренный нос будущего самолетика, чтобы его конец попал на острые края, которые сходятся в центре.
Загнуть внутрь заостренный нос.
Шаг 5. Сложить бумагу пополам. Все загнутые части должны быть на внутренней стороне бумаги.
Вид внутренней стороны.
Шаг 6.Отогнуть крылья самолета, сделав отвороты бумаги вдоль всей длины.
К полёту готов!
Способ 3: Квадратный самолетик
Шаг 1. Взять лист бумаги формата А4 и сделать 2-3 сантиметровый загиб вдоль верхней его части. Повторить действие 8 раз, загибая эту же сторону. Размер листа теперь будет примерно вполовину меньше первоначального размера.
Начало работы
Шаг 2. Сложить бумагу пополам, причем складки должны быть снаружи.
Складывание заготовки.
Шаг 3. Сделать отвороты листа с обеих сторон, образовав крылья. Сгибы должны быть на нижней плоскости крыльев.
Последний штрих.
И бонус - видеоинструкция по складыванию бумажного самолётика
