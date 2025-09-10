Почему кукушки подбрасывают собственные яйца в чужие гнезда

С детства каждый должен был слышать истории о том, что кукушка подбрасывает свое потомство другим птицам. Однако, едва ли можно упрекнуть эту представительницу мира природы в том, что она является никудышной матерью. Так почему же кукушки так поступают, и как ведут себя другие птицы, когда обнаруживают подмену?
Самая большая насекомоядная птица. /Фото: Pinterest.
Само собой, кукушка подбрасывает свои яйца в гнезда других птиц отнюдь не по причине низких моральных качеств. Хотя бы потому, что у кукушек нет высшей нервной деятельности в форме мышления, а значит и морально-волевых качеств у птиц тоже нет. В действительности подбрасывание потомства другим видам пернатых – это удивительный пример адаптации биологического вида. Главная причина, почему кукушки приспособились поступать за тысячелетия эволюции именно так, кроется в их рационе.
Не может кормить птенцов. /Фото: komotoz.ru.
Все дело в том, что кукушка – это самая крупная насекомоядная птица на земле, обладающая наибольшей массой тела среди всех остальных подобных сородичей. Чем больше масса тела, тем больше энергии потребляет организм и тем больше еды нужно живому существу. Проблема в том, что так как кукушка питается насекомыми, являясь хищником, она не может делать из них запасов. В отличие от зерноядных птичек. В итоге кукушка не может прокормить и себя, и потомство. Кроме того, вылупившиеся кукушата просто не в состоянии проглотить большинство насекомых из рациона матери, а пережевывать и отрыгивать пищу, как другие птицы, кукушки в ходе эволюции так и не научились.
Кукушата избавятся от конкурентов. /Фото: kkkm.ru.
Поэтому за тысячелетия эволюции кукушки стали откладывать всего одно единственное яичко, которое сразу после появления на свет они относят в клюве и стараются подбросить в гнездо другой птицы, которая и высидит, и выкормит «приемного» птенца. Усыновители по неволе даже не замечают подлога. Что интересно, если кукушонок вылупится быстрее остальных птенцов и успеет окрепнуть раньше других, то он с легкостью избавится от конкурентов, выбросив других птенцов из гнезда, обрекая их на смерть от голода, хищников или падения с большой высоты. Вот такая прекрасная и одновременно ужасная шутка матушки-природы. Каждый живой организм в ней приспосабливается как может, пытаясь выжить.
Каждый приспособился как смог. /Фото: carolinabirds.org.
