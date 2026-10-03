Зачем класть в посудомоечную машинку шарик из фольги

Что делает посудомойка, знают все. Но немногие в курсе, что с помощью этого чуда техники можно сделать так, что даже старые столовые приборы станут блестеть, словно они из Букингемского дворца.



Сегодня мы расскажем, для чего бросать шарик из фольги в посудомоечную машинку. Трюк для идеальной чистоты посуды!

ЧТО ДЕЛАЕТ ПОСУДОМОЙКАУ каждого из нас дома есть алюминиевая фольга. Это одна из тех вещей, которая применима практически везде. Можно запечь мясо, рыбу или накрыть что-то, заточить ножи, очистить серебро, а также взять ее в поход или сделать с ее помощью маникюр. Но еще ее можно использовать для посудомоечной машины.Ни для кого не секрет, что столовые приборы с годами выглядят всё тусклее и тусклее, а с помощью кусочка алюминиевой фольги мы можем сделать их снова блестящими.Также через некоторое время на посуде в посудомоечной машине скапливается довольно много ржавой пленки. И всё это мы можем предотвратить с помощью обычного куска алюминиевой фольги. А всё оттого, что алюминиевая фольга действует как магнит и волшебным образом притягивает ржавчину.Что для этого нужно сделать? Всё предельно просто, записывай: берешь рулон фольги, отрываешь от него кусок, комкаешь его в шар и выкладываешь его вместе с вилками и ложками. Здорово, если у тебя есть корзина или ящик для столовых приборов. Тогда можно положить этот шарик в нее.После этого можно запускать посудомоечную машину. Эффект будет заметен буквально сразу! Лично я уже испытала этот трюк дома у сестры (у меня нет посудомойки) и могу сказать, что это просто фантастика.Всё действительно работает на ура!AdsМуж сестры говорит, что тут дело в реакции между фольгой и таблеткой для посудомоечной машины, которая повышает эффективность очистки.Чтобы это всё сработало, важно тщательно очищать тарелки, чашки, кастрюли и сковородки от остатков пищи. Мыть посуду не надо, но все кусочки должны остаться в мусорном ведре. Если пользуешься таблетками, следи за тем, чтобы отсек для них был сухим. В противном случае таблетка впитает влагу и будет хуже растворяться.И, пожалуйста, не перегружай посудомоечную машинку. Следуй инструкции к ней: там точно указано, сколько посуды можно помещать в посудомойку за раз.