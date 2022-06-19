Самые удивительные способы, которые выдумали, чтобы перебраться через Берлинскую стену

Берлинская стена отделяла Восточную Германию от Западного Берлина и была укреплена сторожевыми вышками и псами, земляными рвами, сигнальными ограждениями под электрическим напряжением и даже полосами из острых шипов.

С 1961 по 1989 года предпринимались многочисленные попытки пересечь государственную границу, и только тем, кто был наделён неординарным мышлением и изобретательностью, удавалось сделать это весьма необычными способами.

По канату

В 1963 году цирковой акробат Хорст Кляйн предпринял одну из самых дерзких попыток перебраться через стену. Благодаря своим акробатическим навыкам, Кляйн, подвиснув на руках, передвигался по кабелю высокого напряжения прямо над головами у охранников, патрулирующих территорию. Так он преодолел тридцать метров, пока не шлёпнулся на землю – зато уже в Западном Берлине.

По стальному кабелю

В 1983 году два друга Майкл Беккер и Холгер Бетке пошли ещё дальше и, полагаясь на закон притяжения, пересекли границу по стальному кабелю. Они забрались на чердак пятиэтажного дома на восточной стороне стены, а затем Холгер выстрелил из лука стрелой с привязанной к ней леской по направлению к противоположному зданию в Западном Берлине. Их сообщник на другой стороне ловил стрелу с леской, которая соединялась со стальным кабелем.

Без ветрового стекла

Когда кабель был прикреплён к дымоходу на западной стороне, Беккер и Бетке при помощи деревянных роликов «перекатились» в сторону ФРГ.

Австрийский токарь Хайнц Майкснер также любил рисковать и в 1963 году подъехал к пограничному контрольно-пропускному пункту «Чекпойнт Чарли» на взятом им напрокат кабриолете «Остин Хили». Странным было то, что в машине отсутствовало ветровое стекло, которое Майкснер предусмотрительно снял (а также спрятал в багажнике свою маму). Когда охрана попросила его прижаться к обочине для досмотра, он резко нажал на педаль газа и пригнулся. Его крошечный автомобиль прошмыгнул на глазах у удивлённых пограничников прямо под шлагбаумом, разделяющим Восток от Запада.

На поезде

В 1961 году 27-летний машинист поезда по имени Гарри Детерлинг решил протаранить стену на «последнем поезде к свободе», как он окрестил его. Разбив укрепления на скорости пятьдесят километров в час, Гарри и остальные его пассажиры благополучно прибыли в район Шпандау в Западном Берлине. Позже некоторые из пассажиров всё же решили вернуться в Восточный Берлин к своим семьям. По мотивам побега Гарри Детерлинга был снят фильм «Прорыв «Локомотив 234»».

На воздушном шаре

Удивительный побег, который в 1979 году совершили механик Ганс Стрельчик и каменщик Гюнтер Ветцель словно сошёл со страниц комиксов. Внедрив своё техническое ноу-хау, двое друзей смастерили воздушный шар из старых баллонов пропана, в то время как их жёны из кусков брезента и старых простыней шили оболочку аэростата. Закончив все приготовления, две семейные пары вместе со своими детьми парили высоко над Берлинской стеной на пути к свободе.

В военной форме

Однако многие из тех, кто охранял стену от тайных лазутчиков, были сами не прочь совершить побег в западную часть Берлина. Пограничники были в выгодном положении, т.к. они могли свободно пересекать границу, чем многие из них и воспользовались.

Самый известный побег через стену был совершён в 1961 году охранником Конрадом Шуманом, сразу через три дня после окончания её возведения. На тот момент стена представляла собой временное заграждение из колючей проволоки высотою около восьмидесяти сантиметров, поэтому Шуман без труда смог перепрыгнуть через неё. Фотография его летящего прыжка считается одним из знаковых снимков на тему холодной войны. Позже Шуман обосновался на юго-западе Баварии, где работал оператором станка.