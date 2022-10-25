8 эпичных эпизодов провального маркетинга знаменитых брендов

1. Тоник Sсhweppes

Знаменитый тоник поначалу в Италии не зашёл совсем. /Фото: kiotorich.com

2. Плойка Clairol

/Фото: kartenizolasyon.com В Германии возникли трудности транслитерации./Фото: kartenizolasyon.com

3. Pepsi

Знаменитый бренд подвёл перевод. /Фото: zira.uz

4. Ручки Parker

Неправильно подобранное слово в слогане стало проблемой для легендарной ручки. /Фото: parker-rossiya.ru

5. Ford

Рекламная кампания знаменитую легковушку превратила в катафалк. /Фото: investopedia.com

6. Mercedes-Benz

Провал рекламы европейского бренда на Востоке. /Фото: conowego.pl

7. KFC

Ещё одна проблема с переводов на китайский. /Фото: en.mapy.cz

8. Gerber

Не смогло детское питание с первого раза зайти в Африку. /Фото: nestle.pl