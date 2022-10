8 эпичных эпизодов провального маркетинга знаменитых брендов

1. Тоник Sсhweppes

Рекламная кампания и другие маркетинговые уловки являются важной составляющей складывания репутации и популярности любого современного продукта. И специалистам по этим вопросам приходится идти на самые разные шаги, чтобы продукция, которую они продвигают, пользовалась спросом в как можно большем количестве регионов планеты - ведь то, что сработает в одной стране , может быть абсолютно бесполезным с другой. Вот только нередко большой проблемой на пути популяризации продукта может стать некорректный перевод или многозначные слова в определённом языке. Вашему вниманию 8 эпизодов провального маркетинга знаменитых брендов.Рекламная кампания знаменитого напитка Sсhweppes, которая проводилась в Италии, с треском провалилась по причине сходства по звучанию слова tonic в названии продукта с итальянским словом «туалет». В результате перевод наименования напитка звучал примерно следующим образом: «вода из туалета Sсhweppes». Получившийся грандиозный провал вынудил бренд переименовать название продукта, добавив всего одну букву - Sсhweppes tonica.Косметическая корпорация Clairol занимается производством различной продукции в данной отрасли, в том числе и соответствующие гаджеты. Вот только с выпуском одной модели плойки для волос в Германии случились большие проблемы. Так, название продукта звучало как Mist Stick, вот только далеко не сразу выяснилось, что на немецком языке слово «mist» означает «фекалия», а на оригинальном для наименования английском слово переводится куда более поэтично - «туман, легкая дымка». Скандал был грандиозный, а немало изданий саркастически прокомментировали и даже создали мемы по мотивам этого катастрофического маркетингового провала.Кто бы мог подумать. что легендарный бренд газировки подведёт её классический слоган. Звучит он следующим образом: «Pepsi возвращает вас к жизни», на языке оригинала - Pepsi brings you back to life. Однако на азиатском рынке, в Тайване, эту фразу перевели совсем не аналогично заложенному смыслу. В итоге получилось что-то вроде «Pepsi вернет твоих предков из могилы», а, учитывая силу культа предков в китайской традиции, это и вовсе выглядело как издевательство.Даже пишущая ручка может стать жертвой плохого маркетинга. Так, неточный перевод слогана подарил непрошенный пиар для ручки Parker. Речь идёт о рекламной кампании на испанском языке . Первоначальное значение слогана гласило, что эта ручка не будет протекать и смущать вас, что а оригинале звучало как «Pen that won't leak and embarrass you». Вот только последнее слово перевели на испанский как embarazar, которое означает «делать кого-либо беременным».Попал впросак и знаменитый автомобильный концерн Ford, когда разрабатывали рекламную компанию для бельгийского рынка. Так, маркетологи решили использовать слоган «Каждый автомобиль имеет высококачественный корпус», однако неточный перевод и здесь значительно подпортил впечатление от новых автомобилей, ведь жителям Бельгии пришлось прочитать на рекламе следующее: «В каждом автомобиле находится хорошо сохранившееся тело/труп».Не обошлась без маркетингового провала и другая легендарная автомобильная марка. Так, во время выхода на китайский рынок немецкий концерн Mercedes-Benz столкнулся с рядом затруднений. Первоначально компания планировала использовать в рекламе иероглиф со звучанием bensi, чтобы как можно более точно передать название бренда. Однако они не сразу учли, что данный иероглиф означает также «смерть». После того, как всё выяснилось, маркетологи Mercedes отказались от него в пользу другого, менее благозвучного иероглифа benchi, зато с более подходящим значением - «двигаться со скоростью полета».Столкнулся с трудностями перевода и знаменитая марка фаст-фуда KFC. И, что самое поразительное, проблемы снова были на китайском рынке. Их традиционный слоган «Так вкусно, что аж пальчики оближешь» при переводе внезапно преобразовался в «Ты отгрызёшь свои пальцы». Однако, к чести компании, её маркетологи быстро исправили положение, и на популярность марки в Китае это не повлияло . Компания Gerber, которая занимается производством детского питания, при выходе на эфиопский рынок была просто шокирована катастрофически низким спросом на продукцию. В результате расследования причин проблемы оказалось, что потенциальным покупателям, часто отличающимся неграмотностью, оказались не по вкусу баночки с изображённым на них младенцем, потому что они его приняли не за детское питание, а за приготовленных младенцев.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: