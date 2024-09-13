Как просто почистить или расколоть кокос

Если вы решили полакомиться свежей мякотью кокоса, то сразу возникает вопрос: как его расколоть или почистить, чтобы добраться к соку или белоснежной мякоти. Если не знать о лайфхаках, которые описаны ниже, и сразу пытаться начать «открывать» кокос, то это будет крайне сложное и трудоемкое занятие.

Давайте рассмотрим два способа, которые с легкостью помогут решить эту сложную задачу.

Первый лайфхак: как очистить кокос

Второй способ: как просто расколоть кокос

Оказывается кокос можно очистить от скорлупы как вареное куриное яйцо. Для этого необходимо обернуть его полиэтиленовой пленкой.И убрать в морозилку минимум на 12 часов.После изрядной заморозки внутренности стали одним целым, а скорлупа стала более хрупкой. Теперь достаточно нескольких ударов молотка, чтобы пошла трещина по всему плоду.Длаее подковыриванием отвертки и удаляем всю скорлупу без особых проблем.В итоге получится идеальное «яйцо».Ну а что потом делать с мягкость, решать вам когда все оттаит.Если вам необходимо просто расколоть кокос на две половинки, данный лайфхак поможет. На каждом плоде есть пятна, которые легко прокалываются твердым предметом. Достаточно проколоть их отверткой и слить сок.Далее необходимо взять миску с водой и при помощи пальца смочить продольную полосу на кокосе.Затем необходимо подождать, когда кожура промокнет полностью, 15 минут будет достаточно. Теперь просто берем плод и ударяем о твердую поверхность.Раскол произойдет именно там, где была смочена поверхность.